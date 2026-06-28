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Israelul recunoaște genocidul armean, în timp ce tensiunile cu Turcia se amplifică

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Berlin, Pressebegegnung Johann Wadephul und Gideon Sa’ar
Gideon Saar, ministrul israelian de Externe. Sursa foto: Profimedia Images
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Guvernul israelian a aprobat duminică, în unanimitate, recunoașterea genocidului armean, o decizie considerată istorică și care marchează o schimbare majoră de poziție a statului israelian. Anunțul vine într-un context de relații tot mai tensionate între Israel și Turcia, țară care respinge în continuare termenul de genocid pentru masacrele comise împotriva armenilor în perioada Imperiului Otoman.

Guvernul israelian a aprobat duminică în unanimitate recunoaşterea genocidului armean, negat de Turcia, a anunţat Ministerul israelian de Externe într-un comunicat, relatează Agerpres.

„Decizie istorică: guvernul israelian a aprobat în unanimitate propunerea ministrului (de externe) Gideon Saar de recunoaştere a genocidului armean”, se arată în comunicat.

„Nu este niciodată prea târziu să faci ceea ce trebuie”, a declarat Saar. Această decizie, care survine pe fondul unor tensiuni sporite între Turcia şi Israel, va trebui aprobată de Parlament.

Anul trecut, Benjamin Netanyahu a devenit primul premier israelian care a recunoscut public genocidul armean. Potrivit unor istorici din mai multe ţări, precum şi guvernului Armeniei, 1,5 milioane de armeni au murit între 1915 şi 1923 ca urmare a acţiunilor Imperiului Otoman, iar peste 30 de ţări din întreaga lume îl recunosc în mod oficial.

Turcia, statul succesor al Imperiului Otoman, respinge termenul de genocid, susţinând în schimb că între 300.000 şi 500.000 de persoane au murit în violenţele din timpul războiului.

Pe 15 aprilie 2015, cu ocazia marcării centenarului genocidului, Parlamentul European a îndemnat Turcia, printr-o rezoluţie, să îşi deschidă arhivele şi să "îşi asume trecutul, să recunoască genocidul armean şi, astfel, să pregătească calea pentru o adevărată reconciliere" între cele două popoare.

Israelul a evitat mult timp recunoaşterea oficială a genocidului armean, în pofida iniţiativelor parlamentare repetate care nu au ajuns la un vot final.

Oficialii au invocat anterior îngrijorările legate de relaţiile cu Turcia ca fiind motivul reţinerii. Cu toate acestea, relaţiile dintre cele două ţări s-au deteriorat în ultimii ani, pe fondul acţiunilor militare ale Israelului în Fâşia Gaza. În 2023, preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat Israelul de genocid în teritoriul palestinian.

Editor : M.I.

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