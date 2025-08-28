Live TV

Reacție la Washington referitoare la atacurile Rusiei cu sute de drone și rachete asupra Ucrainei. „Țintele? Nu soldații și armele”

Keith Kellogg
Keith Kellogg. Foto: Profimedia
Atac masiv asupra Kievului

Atacurile masive ale Rusiei asupra Ucrainei amenință pacea pe care o urmărește președintele Statelor Unite, Donald Trump, a comentat trimisul special al SUA pentru Ucraina, Keith Kellogg, într-o postare pe contul său de la platforma X.

Kellogg a menționat că Rusia a efectuat al doilea atac aerian ca amploare de la începutul războiului pe scară largă, folosind 600 de drone și 31 de rachete în noaptea de miercuri spre joi, scrie RBC Ukraine.

„Țintele? Nu soldații și armele, ci zonele rezidențiale din Kiev – distrugând trenuri civile, birourile misiunii UE și ale Bitish Council și civili nevinovați. Aceste atacuri grave amenință pacea pe care o urmărește președintele Trump”, a spus el.

Atac masiv asupra Kievului

În noaptea de 27 spre 28 august, forțele ruse au lansat un alt atac masiv asupra Ucrainei, lansând peste 600 de drone și diferite tipuri de rachete.

Printre ținte s-a numărat și flota de trenuri de mare viteză Intercity+.

În plus, forțele ruse au lansat un atac combinat masiv asupra Kievului. Armata rusă a lovit capitala cu drone Shahed, rachete de croazieră și rachete balistice, inclusiv rachete Kinjal.

Purtătorul de cuvânt al Forțelor Aeriene Ucrainene, Iurii Ihnat, a declarat că acesta a fost unul dintre cele mai puternice atacuri asupra capitalei ucrainene.

Ca urmare a atacului nocturn, distrugeri au fost înregistrate în toate districtele din Kiev. Este pentru prima dată când se produc pagube atât de extinse de la începutul războiului pe scară largă.

Până în prezent, au fost raportate 19 decese.

Clădiri diplomatice au fost, de asemenea, ținta Rusiei. Clădirea misiunii Uniunii Europene în Ucraina a fost avariată.

Președintele Consiliului European, António Costa, a declarat că rușii au avariat în mod deliberat clădirea delegației Uniunii Europene, care sprijină Ucraina în război. Cu toate acestea, comunitatea europeană nu se va lăsa intimidată de acest lucru.

În același timp, ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, a menționat că Rusia a atacat diplomații, ceea ce constituie o încălcare directă a Convenției de la Viena.

