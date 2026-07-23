Rebelii houthi susţin că au atacat două petroliere saudite în Marea Roşie. Unul din ele a luat foc

Miliţiile houthi din Yemen au anunţat că au atacat joi două petroliere saudite în cadrul unei operaţiuni militare. O agenţie de presă saudită a transmis la scurt timp că una dintre nave a luat foc în urma unui atac în Marea Roşie.

Ca urmare a atacului, un incendiu a izbucnit în partea din faţă a navei Encelia, aparţinând Arabiei Saudite, a indicat agenţia de stat saudită SPA, citând o sursă oficială din cadrul Autorităţii generale a transporturilor de la Riadpotrivit Reuters, preluată de Agerpres. SPA nu precizează cine a atacat nava.

Sursa citată a precizat că toţi membrii echipajului sunt în siguranţă şi că autorităţile au luat măsurile necesare pentru a asigura securitatea navei şi a echipajului, precum şi pentru a proteja mediul marin, calificând atacul drept o încălcare a dreptului internaţional privind libertatea navigaţiei.

În comunicatul lor, rebelii houthi susţin că au atacat două petroliere - Encelia şi Layla - afirmând că cele două vase ar fi încălcat blocada navală impusă Arabiei Saudite în Marea Roşie de către această grupare afiliată Iranului. Ei mai spun că au atacat petrolierele cu rachete balistice şi de croazieră, precum şi cu drone.

Semnal radio de urgență

O sursă din domeniul securităţii a indicat anterior că nava Encelia a transmis un semnal de urgenţă prin radio VHF, anunţând că fusese lovită de o rachetă în timp ce opera în zona din afara portului Jizan (al Arabiei Saudite), în Marea Roşie, şi că era cuprinsă de flăcări.

Grupul britanic de gestionare a riscurilor maritime Vanguard a declarat, de asemenea, că petrolierul Encelia, care arborează pavilionul Arabiei Saudite, a fost lovit de un proiectil necunoscut pe partea de tribord, la aproximativ 70 de mile marine (130 km) sud-vest de Al Shuqaiq, în Arabia Saudită, la ora 20:00 GMT.

În acelaşi comunicat în care au anunţat atacul asupra celor două petroliere, rebelii houthi au mai afirmat că au forţat aproximativ 10 nave să facă cale întoarsă. Reuters nu a putut confirma această informaţie. Cinci petroliere şi-au schimbat cursul miercuri în Marea Roşie, două dintre ele indicând Canalul Suez ca nouă destinaţie, după ce gruparea houthi a avertizat navele să evite porturile saudite, conform datelor de urmărire a navelor.

Editor : B.P.