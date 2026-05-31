„Record mondial absolut”: Polonia a semnat contracte de apărare din programul SAFE, de 18,4 miliarde de euro, într-o singură zi

Wladyslaw Kosiniak Kamysz With Donald Tusk - Warsaw
Władysław Kosiniak-Kamysz. Foto: Profimedia
Impuls pentru apărarea UE

Polonia a semnat un număr record de 29 de contracte de apărare în valoare de 18,4 miliarde de euro într-o singură zi, fapt descris de ministrul Apărării drept un „record mondial absolut”, pe măsură ce Varșovia își intensifică eforturile de consolidare militară în cadrul programului SAFE al UE, relatează TVPWorld.

Acordurile, semnate sâmbătă cu producători autohtoni, acoperă o gamă largă de sisteme de armament, inclusiv 146 de vehicule de luptă pentru infanterie Borsuk și vehicule de sprijin pentru obuzierele autopropulsate K9PL.

Acestea includ, de asemenea, vehicule de transport muniție, vehicule de comandă și vehicule de comunicații pentru sistemul de artilerie cu rachete Homar-K.

Ministrul Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, care a participat la semnări, a declarat că sâmbătă a fost „absolut cea mai importantă zi în consolidarea capacităților Forțelor Armate Poloneze și a independenței industriei de apărare poloneze”.

„Niciodată în istoria modernizării forțelor armate poloneze nu am semnat 29 de contracte în valoare de 78 de miliarde de zloți [18,4 miliarde de euro] într-o singură zi. Acesta este un record mondial absolut. Aceasta este o zi care schimbă realitatea”, a adăugat el.

Contractele au fost semnate cu mai mulți producători polonezi, printre care Huta Stalowa Wola, o filială a Grupului Polonez de Armament (PGZ), deținut de stat, care urmează să primească cea mai mare parte a pachetului.

Rosomak S.A., un producător din domeniul apărării cu sediul în Siemianowice Śląskie, în sudul Poloniei, a semnat contracte separate pentru 48 de vehicule, inclusiv 30 de vehicule de evacuare medicală și 18 vehicule de comandă.

Acordurile au fost încheiate în cadrul programului de împrumuturi pentru apărare SAFE al Uniunii Europene, care oferă împrumuturi pe termen lung, cu dobândă redusă, pentru a ajuta statele membre să achiziționeze echipamente militare produse în Europa.

Programul a fost lansat anul trecut pentru a stimula producția europeană de apărare pe fondul îngrijorărilor legate de un conflict mai amplu cu Rusia, a cărei invazie pe scară largă a Ucrainei a intrat acum în al cincilea an.

Polonia a obținut cea mai mare alocare dintre țările UE, având acces la 43,7 miliarde de euro.

Țara a semnat oficial acordul de împrumut pe 8 mai și a primit prima tranșă de 6,6 miliarde de euro vineri.

Prim-ministrul Donald Tusk a declarat la începutul acestei luni că Polonia își propune să finalizeze aproximativ 40 de contracte în valoare de circa 100 de miliarde de zloți (~23,6–27 miliarde de euro) până la sfârșitul lunii mai.

Polonia, situată pe flancul estic al NATO, a trecut printr-una dintre cele mai rapide modernizări militare din Europa de când Moscova a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022.

