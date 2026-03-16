Regele Charles, DJ pentru o zi. Monarhul britanic a pus muzică într-un studio din Manchester

Regele Charles, DJ pentru o zi. Monarhul britanic a pus muzică într-un studio din Manchester.

Regele Charles al III-lea a încercat rolul de DJ în timpul unei vizite la Manchester, unde a urcat la pupitrul de mixaj al studioului Aviva pentru a promova activitatea organizației sale caritabile dedicate tinerilor. Monarhul britanic, în vârstă de 77 de ani, a fost ghidat de un DJ de 22 de ani și a mixat câteva piese, spre surprinderea și amuzamentul celor prezenți, scrie The Telegraph.

Monarhul a stat la pupitrul de DJ la Aviva Studios, luni, fiind ghidat de Christian St Louis, un DJ în vârstă de 22 de ani.

Regele, în vârstă de 77 de ani, poate că nu părea un DJ în costumul său gri și cravată, dar a dat din cap pe ritmul repetitiv al muzicii în timp ce manevra cu grijă comenzile, râzând ușor atunci când a dat brusc volumul mai tare.

St Louis i-a arătat vizitatorului regal cum să „încarce piesele”, având grijă ca sunetul să nu fie „prea tare”, în timp ce punea melodia Ain’t Gonna Change a trupei House of Say.

Când i-a venit rândul, regele a tras ușor de o manetă în jos și apoi a ridicat-o pe alta pentru a schimba piesa cu Don’t Want It, de Hallman. Deși este mai degrabă un fan al muzicii clasice, el a părut încântat de experiență.

St Louis a fost plin de laude după momentul petrecut alături de monarh. „S-a descurcat grozav”, a spus acesta. „A fost fascinat de toate butoanele. Pentru mine este ușor, dar înțeleg că nu este la fel pentru toată lumea.”

„Nu în fiecare zi ai ocazia să fii DJ alături de un rege.”

Nu este pentru prima dată când Majestatea Sa își arată abilitățile de DJ. În 2012, în timpul unei vizite la Toronto, el a învățat cum să facă scratch și fade pe un disc în cadrul unui atelier de formare profesională.

Cu acea ocazie, a glumit: „Vremurile discotecilor au apus de mult.”

