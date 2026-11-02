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Video „Unde este umbrela?” Regele Charles, surprins de o ploaie torențială la o ceremonie în Antigua și Barbuda. Ce a spus după incident

Data publicării:
Antigua Royal Visit
Regele Charles al III-lea, în timpul unui eveniment pe stadionul de crichet Sir Vivian Richards din Antigua și Barbuda, 1 noiembrie 2026. Sursa foto: Profimedia images
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Regele Charles al III-lea a fost nevoit să aştepte în ploaie până să primească o umbrelă după ce a fost surprins de o aversă la celebrările prilejuite de cea de-a 45-a aniversare a independenţei Antigua şi Barbuda.

Charles şi-a ridicat mâinile în aer şi a cerut o umbrelă după ce ploaia s-a dezlănţuit chiar în momentul când suveranul a sosit pe stadionul de crichet Sir Vivian Richards.

Regina Camilla, care a primit rapid o umbrelă transparentă tip cupolă, a plecat în grabă către tribuna regală din apropiere, iar mai târziu s-a amuzat pe seama incidentului.

Regele a făcut un gest care părea să mimeze ţinerea unei umbrele şi i-a întrebat de mai multe ori pe însoţitori: „Unde este umbrela?”. Când, în cele din urmă, regele a primit o umbrelă, au început celebrările, marcate de o puternică tematică militară.

Iniţial, Charles a stat pe o mică estradă în timp ce trupele au luat poziţia de drepţi, după care, la adăpostul umbrelei, a trecut în revistă personalul militar.

Ploaia torenţială s-a încheiat după doar cinci minute şi a permis continuare festivităţilor. Mai târziu, Charles a spus în glumă: „M-a udat până la piele”

Editor : M.I.

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