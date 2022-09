S-au spus povești inedite în Parlamentul Marii Britanii. Conform protocolului, membrii Camerei Comunelor au avut ocazia să spună în plen câteva cuvinte despre întâlnirile pe care le-au avut cu Regina. Cei mai mulți au ales să își exprime condoleanțele în mod formal, dar au fost și parlamentari care au povestit întâmplări amuzante pe care le-au trăit alături de Regina Elisabeta a II-a. Iată două dintre ele:

Grant Shapps, membru al Parlamentului: „Am avut oportunitatea să mă întâlnesc și să vorbesc cu Regina cu mai multe ocazii. Dar din nefericire, relația nu a început neapărat favorabil. Am fost invitat la Palatul Buckingham pentru procesul străvechi și complex de a deveni membru al Camerei. Nici o problemă, m-am gândit. Eram al cincilea la rând pentru a deveni consilier. O să îi urmăresc pe colegii mei. Din nefericire, am intrat în acea încăpere uriașă, care era atât de lungă, încât nu puteam vedea ce se întâmplă. (...) Mi-am întins mâna dreaptă, ea și-a întins mâna dreaptă, fără mănușă, și spre surpriza mea, a îndreptat-o spre fața mea. S-a mutat spre buzele mele. Mi-am țuguiat buzele. S-au înțepenit pe mână. Apoi, după ce mi-a părut o veșnicie, ea a încercat să scape și s-a auzit apoi brusc: (sunet onomatopeic) țoc! Mi-am amintit că trebuie să mă ridic. Maiestatea Voastră, am spus. Privind-o drept în ochi, acei ochi strălucitori. Ea a spus: Da?”

Greg Clark, membru al Parlamentului: „ Avem o conexiune foarte specială, prin domnul Harry Collins, care a fost bijutierul personal al răposatei regine pentru 22 de ani. El și-a păstrat jobul, cu toate că a căzut lat pe unul dintre câinii Corgi ai Reginei, încercând să urmeze protocolul de a merge cu spatele, la una dintre primele lor ședințe”.

Editor : Luana Pavaluca