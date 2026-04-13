Regina Elisabeta a II-a a fost consternată de referendumul pentru Brexit. Ce i-ar fi spus lui Obama: detalii din cartea unei jurnaliste

Regina Elisabeta a fost „consternată” de modul în care premierul britranic David Cameron a gestionat Brexit-ul și i-a mărturisit președintelui american Barack Obama îngrijorările sale cu privire la organizarea unui referendum, potrivit unei cărți publicate de jurnalista americană Susan Page, „The Queen and Her Presidents: The Hidden Hand That Shaped History” (Regina și președinții ei: mâna ascunsă care a modelat istoria, n.r.), relatează The Times.

Regretata regină nu putea lua o poziție publică cu privire la această chestiune, în calitate de monarh, dar și-ar fi făcut cunoscute opiniile președintelui american în timpul unui prânz, cu ocazia vizitei acestuia la Castelul Windsor, în aprilie 2016.

Barack Obama, care a fost intervievat pentru carte despre relația reginei cu America, a spus că ea nu credea că o decizie atât de importantă precum ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană „ar fi trebuit să fie luată prin plebiscit”.

Page a spus că prânzul, care a avut loc la două luni după ce Cameron a convocat referendumul, a reprezentat o „critică regală foarte rară la adresa unui prim-ministru, fie în public, fie în privat”.

Descriind conversația, Obama a spus: „Ea a spus, practic: «Este greu de înțeles de ce un prim-ministru, care probabil înțelege politica, ar propune un referendum public despre un subiect atât de important, fără să știe care va fi răspunsul».”

Page a descris relația caldă dintre regină și Obama, ceea ce ar putea explica opiniile sale sincere cu privire la „cea mai mare controversă din Marea Britanie”.

„Opinia sa cu privire la ieșirea din Uniunea Europeană a fost subiectul unor speculații nesfârșite în timpul domniei sale și după moartea sa”, a scris Page.

Relatările mass-media din perioada votului susțineau că regina susținea ieșirea din Europa, lucru negat de Palat. „De fapt, în momentul cel mai aprins al furiei, ea își exprimase opiniile reale față de Obama”, a scris Page.

Page, șefa biroului din Washington al USA Today, a afirmat, de asemenea, că regina era „dezorientată” de ascensiunea lui Donald Trump. Ea a vorbit despre el cu Obama în timpul aceleiași vizite din aprilie 2016, cu trei luni înainte ca Trump să câștige nominalizarea republicană.

„De ce este această persoană atât de aproape de a conduce țara dumneavoastră?”, l-a întrebat ea pe Obama, potrivit cărții.

Page a intervievat patru președinți și trei prim-miniștri pentru carte, care începe cu experiențele de război ale prințesei Elisabeta și urmărește relația ei cu cei 13 președinți pe care i-a întâlnit de-a lungul vieții, de la Harry S. Truman până la Trump.

În conversațiile cu Obama, Trump, Joe Biden și Bill Clinton, Page a dezvăluit diplomația și discuțiile din culise care au modelat „relația specială” dintre Marea Britanie și SUA. Relația a fost tensionată de războiul cu Iranul, Keir Starmer refuzând să se alăture direct războiului din Orientul Mijlociu sau să ajute la deschiderea Strâmtorii Ormuz.

Trump s-a întâlnit cu regina când a venit în Marea Britanie în iulie 2018 și din nou cu ocazia primei sale vizite de stat în iunie 2019. Președintele a efectuat o a doua vizită de stat anul trecut și se va întâlni din nou cu regele luna aceasta, când Charles va călători în SUA pentru a marca cea de-a 250-a aniversare a țării.

Cartea lui Page, care va fi publicată pe 23 aprilie, include afirmații potrivit cărora regina a fost „șocată” de criticile aduse familiei regale de către Harry și Meghan, duce și ducesă de Sussex, opiniile sale despre Benjamin Netanyahu și modul în care și-a găsit alinarea după moartea soțului său, prințul Phillip.

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit pe 8 septembrie 2022, la vârsta de 96 de ani.

Editor : B.E.