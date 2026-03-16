Renunțarea la cetățenia americană devine mult mai ieftină începând din aprilie

Renunţarea la cetăţenia Statelor Unite va fi mai puţin costisitoare începând cu 13 aprilie, a anunţat Departamentul de Stat. Măsura a fost salutată de o asociaţie a „americanilor accidentali”, persoane obligate să declare veniturile fiscului american chiar dacă nu au avut niciodată reședința în SUA.

Taxele consulare pentru renunţarea la cetăţenie vor scădea cu peste 80%, de la 2.350 la 450 de dolari, conform unei notificări publicate în Federal Register, jurnalul oficial american, transmite AFP preluată de Agerpres.

Această modificare readuce nivelul taxelor la cel în vigoare în 2010, când Departamentul de Stat a introdus pentru prima dată taxe pentru americanii care renunţă la cetăţenie.

Departamentul de Stat justifică taxele prin activitatea considerabilă a agenţilor consulari, care trebuie să se asigure că persoana înțelege pe deplin implicațiile deciziei. Obținerea unui certificat de pierdere de naționalitate presupune două întâlniri cu agenți consulari, o anchetă de moralitate și depunerea unui jurământ oficial. Procedura poate dura mai multe luni.

Reacția Asociației Americanilor Accidentali

Asociația Americanilor Accidentali (AAA), cu sediul la Paris, care apără interesele persoanelor cu cetățenie americană ce locuiesc în afara SUA, a salutat decizia administrației.

„Această reducere de taxe este o primă victorie concretă”, a declarat președintele AAA, Fabien Lehagre, într-un comunicat publicat pe Facebook.

Impozitarea cetățenilor americani în străinătate

SUA se numără printre puținele țări care își impozitează cetățenii în funcție de naționalitate, nu de locul de reședință. Americanii rezidenți în străinătate trebuie să își declare veniturile și pot întâmpina dificultăți în deschiderea unui cont bancar.

După intrarea în vigoare a legii FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) în 2014, băncile franceze sunt obligate să raporteze fiscului american conturile și activele clienților desemnați „persoane americane”. Unele bănci au preferat să renunțe la acești clienți pentru a evita sancțiunile, notează AFP.

