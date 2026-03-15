Republica Moldova instituie stare de alertă pe Nistru. Ministrul Mediului: „Vinovatul este Federaţia Rusă”

Data publicării:
Republica Moldova instituie stare de alertă pe Nistru. Foto: Facebook/Centrul Național de Management al Crizelor, Republica Moldova

Guvernul Republicii Moldova a decis duminică să declare starea de alertă pe bazinul fluviului Nistru pentru 15 zile, începând cu luni 16 martie 2026, pentru a putea contracara mai eficient poluarea cu care se confruntă în prezent, provocată de războiul Rusiei în Ucraina.

Potrivit autorităţilor, starea de alertă vizează unităţile administrativ-teritoriale situate în bazinul fluviului Nistru, printre care Drochia, Soroca şi Chişinău, unităţile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului, precum şi, parţial, localităţi precum Hînceşti, Ialoveni şi Ştefan Vodă.

Autorităţile au precizat că starea de alertă nu înseamnă că situaţia a devenit critică, dar că se instituie din timp un mecanism juridic ce permite prevenirea agravării acesteia, relatează NewsMaker.„Această decizie vine după monitorizarea situaţiei din ultimele zile. (…) Spre regret, unda de poluare cu produse petroliere continuă să se deplaseze pe cursul râului, iar în unele sectoare din nordul Nistrului nivelul de contaminare depăşeşte limitele admise. Prin instituirea stării de alertă de mediu, vom putea mobiliza mai rapid resursele suplimentare şi consolida intervenţia instituţiilor statului pentru a limita impactul asupra mediului şi pentru a preveni orice risc la adresa sănătăţii populaţiei”, a declarat premierul Alexandru Munteanu la începutul şedinţei de guvern, potrivit News.ro.

Serghei Diaconu, directorul Centrului Naţional de Management al Crizelor, a spus că în prezent există indicii clare că unda de poluare continuă să se deplaseze în aval, iar în zona Naslavcea-Soroca se înregistrează depăşiri ale valorilor admise pentru produse petroliere şi hidrocarburanţi aromatici. „Chiar dacă în unele puncte, valorile pot reveni temporar în limitele acceptabile, substanţa continuă să vină în valuri”, a spus Diaconu în şedinţa de guvern.

„În sectoarele unde există riscuri, autorităţile locale vor informa cetăţenii să evite utilizarea apei din râul Nistru pentru consum, adăparea animalelor sau alte activităţi, până la revenirea parametrilor în limitele admise”, a adăugat Centrul Naţional de Management al Crizelor.

„În noaptea de 7 martie, atacul brutal al Rusiei asupra complexului hidroenergetic Novodnestrovsk a provocat scurgere masivă a produselor petroliere în Nistru. Ceea ce vedem astăzi nu este un accident natural, ci consecinţa directă a războiului la graniţa noastră. (…) Chiar şi în acest moment, poluantul continuă să se reverse în Nistru, şi observăm că volumul de petrol este mult mai mare decât cel anunţat iniţial de 1,5 tone. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume: vinovatul exclusiv pentru poluare este Federaţia Rusă”, a declarat ministrul mediului, Gheorghe Hajder, după şedinţa de guvern.

Pe 10 martie, Ministerul Mediului a anunţat că au fost semnalate pete uleioase în amonte de localitatea Naslavcea. Instituţia a solicitat informaţii de la Ucraina pentru a clarifica originea scurgerilor. Pe 11 martie, Ministerul Mediului a declarat că pata uleioasă este o substanţă petrolieră.

Pe 12 martie, Kievul a anunţat că poluarea Nistrului ar fi fost provocată de un atac aerian rusesc asupra infrastructurii energetice din regiunea Cernăuţi, Ucraina. Potrivit Kievului, în apele râului s-ar fi scurs combustibil de rachetă.

În contextul poluării râului Nistru, activitatea staţiei de captare a apei de la Cosăuţi, care alimentează apeductul Soroca-Bălţi, a fost sistată temporar. Totodată, a fost oprită temporar alimentarea cu apă în localitatea Naslavcea, precum şi în raioanele Soroca, Bălţi, Floreşti şi Sîngerei, până la confirmarea calităţii apei.

Vineri, premierul Alexandru Munteanu a anunţat că Republica Moldova a solicitat activarea Mecanismului de Protecţie Civilă al Uniunii Europene după deversări de produse petroliere în râul Nistru, provocate de atacurile Rusiei împotriva Ucrainei. De asemenea, a fost solicitată şi implicarea Ministerului Apărării. Armata va interveni cu militari, echipamente şi tehnică pentru a sprijini autorităţile centrale şi locale din nordul ţării, inclusiv localităţile care sunt alimentate cu apă din râul Nistru.

Şi România sprijină Republica Moldova pentru gestionarea poluăriii de pe fluviul Nistru, fiind trimise în ţara vecină echipamente şi materiale, dar şi o echipă specializată de intervenţie de la Apele Române, care ajută la colectarea substanţelor poluante de pe suprafaţa apei, a anunţat vineri Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU).

