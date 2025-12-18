Robert Kennedy Jr. anunţă măsuri care interzic accesul tinerilor transgender la tratamente de tranziție de gen în SUA

Secretarul Sănătăţii din administraţia Trump, Robert Kennedy Jr., a anunţat joi măsuri care vizează interzicerea efectivă a accesului minorilor transgender din SUA la tratamente de tranziţie de gen, chiar şi în statele în care astfel de proceduri medicale sunt legale. El a invocat „considerații ideologice” și susține că astfel de tratamente au cauzat „daune fizice și psihologice de durată tinerilor vulnerabili”.

Acest anunţ, cel mai recent al administraţiei americane care vizează persoanele transgender, a fost imediat condamnat de profesioniştii din domeniul sănătăţii şi de grupurile de susţinere a comunităţii LGBT+, transmite AFP preluată de Agerpres.

Măsurile anunţate includ reducerea semnificativă a finanţării federale pentru spitalele care le oferă tratamente hormonale şi chirurgicale minorilor care nu se identifică cu genul atribuit la naştere, ceea ce face ca accesul la aceste proceduri medicale să fie extrem de dificil, dacă nu chiar imposibil.

„Aşa-numita asistenţă medicală de afirmare a genului a provocat daune fizice şi psihologice de durată tinerilor vulnerabili” şi a fost motivată „de consideraţii ideologice”, a afirmat Robert Kennedy Jr. pentru a justifica o astfel de schimbare, într-o conferinţă de presă.

Un „ atac deliberat şi ţintit asupra tinerilor transgender ”, acuză doctorii

„Tratamentele pentru tranziţia de gen sunt îngrijiri care salvează vieţi”, a insistat Jamila Perritt de la Physicians for Reproductive Health într-un comunicat, denunţând un „atac deliberat şi ţintit asupra tinerilor transgender, a familiilor lor şi a medicilor angajaţi să ofere pacienţilor îngrijirea de care au nevoie”.

Acţiunile dezvăluite vor fi supuse consultării publice şi, foarte probabil, vor fi contestate în instanţă de către asociaţii sau state democrate dacă vor fi adoptate.

De la revenirea la putere, Donald Trump a anulat o serie de progrese obţinute de persoanele transgender, în special prin ordonarea excluderii lor din forţele armate.

Departamentul Sănătăţii semănase deja îndoieli în luna mai cu privire la aceste tratamente pentru tranziţia de gen, publicând un raport amplu care avertiza asupra „riscurilor semnificative” asociate cu aceste practici, dar care a fost contestat de comunitatea ştiinţifică.

Accesul minorilor la aceste tratamente hormonale sau chirurgicale este subiectul unor dezbateri intense în Statele Unite, dar şi în multe alte ţări.

Editor : Ana Petrescu