Live TV

Robert Kennedy Jr. anunţă măsuri care interzic accesul tinerilor transgender la tratamente de tranziție de gen în SUA

Data actualizării: Data publicării:
New York, United States. 01st May, 2024. Robert F. Kennedy Jr. speaking at a press conference in Brooklyn, New York City. Credit: SOPA Images Limited/Alamy Live News
Robert F. Kennedy Jr. este fiul fostului ministru al justiţiei şi candidat democrat la preşedinţie Robert „Bobby” Kennedy. Foto: Profimedia Images
Din articol
Un „atac deliberat şi ţintit asupra tinerilor transgender”, acuză doctorii

Secretarul Sănătăţii din administraţia Trump, Robert Kennedy Jr., a anunţat joi măsuri care vizează interzicerea efectivă a accesului minorilor transgender din SUA la tratamente de tranziţie de gen, chiar şi în statele în care astfel de proceduri medicale sunt legale. El a invocat „considerații ideologice” și susține că astfel de tratamente au cauzat „daune fizice și psihologice de durată tinerilor vulnerabili”.

Acest anunţ, cel mai recent al administraţiei americane care vizează persoanele transgender, a fost imediat condamnat de profesioniştii din domeniul sănătăţii şi de grupurile de susţinere a comunităţii LGBT+, transmite AFP preluată de Agerpres.

Măsurile anunţate includ reducerea semnificativă a finanţării federale pentru spitalele care le oferă tratamente hormonale şi chirurgicale minorilor care nu se identifică cu genul atribuit la naştere, ceea ce face ca accesul la aceste proceduri medicale să fie extrem de dificil, dacă nu chiar imposibil.

„Aşa-numita asistenţă medicală de afirmare a genului a provocat daune fizice şi psihologice de durată tinerilor vulnerabili” şi a fost motivată „de consideraţii ideologice”, a afirmat Robert Kennedy Jr. pentru a justifica o astfel de schimbare, într-o conferinţă de presă.

Un „atac deliberat şi ţintit asupra tinerilor transgender”, acuză doctorii

„Tratamentele pentru tranziţia de gen sunt îngrijiri care salvează vieţi”, a insistat Jamila Perritt de la Physicians for Reproductive Health într-un comunicat, denunţând un „atac deliberat şi ţintit asupra tinerilor transgender, a familiilor lor şi a medicilor angajaţi să ofere pacienţilor îngrijirea de care au nevoie”.

Acţiunile dezvăluite vor fi supuse consultării publice şi, foarte probabil, vor fi contestate în instanţă de către asociaţii sau state democrate dacă vor fi adoptate.

De la revenirea la putere, Donald Trump a anulat o serie de progrese obţinute de persoanele transgender, în special prin ordonarea excluderii lor din forţele armate.

Departamentul Sănătăţii semănase deja îndoieli în luna mai cu privire la aceste tratamente pentru tranziţia de gen, publicând un raport amplu care avertiza asupra „riscurilor semnificative” asociate cu aceste practici, dar care a fost contestat de comunitatea ştiinţifică.

Accesul minorilor la aceste tratamente hormonale sau chirurgicale este subiectul unor dezbateri intense în Statele Unite, dar şi în multe alte ţări.

Citește și: Administraţia Trump îndeamnă „bărbaţii albi” să reclame discriminările rasiste de la locul de muncă

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dmitri Peskov
1
Schimbare de ton. Kremlinul spune că poziția Rusiei privind trupele europene în Ucraina e...
Foto: Getty Images
2
Premierul britanic îi dă ultimatum lui Roman Abramovich să transfere banii din vânzarea...
ilie bolojan catalin predoiu pnl
3
Bolojan, despre o demisie a lui Cătălin Predoiu: „Ca să ai rezultate, trebuie...
President Donald Trump Awards Mexican Border Defense Medal in Oval Office
4
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din...
Călin Georgescu.
5
Încă o înfrângere în instanță pentru Călin Georgescu. Fostul candidat la prezidențiale...
”Sunt șocată”. O româncă, prinsă în haosul din Columbia: 59 de răniți! Imagini cu puternic impact emoțional
Digi Sport
”Sunt șocată”. O româncă, prinsă în haosul din Columbia: 59 de răniți! Imagini cu puternic impact emoțional
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Exerciții militare în China
Administrația Trump a aprobat a doua vânzare de arme către Taiwan din 2025. Ce valoare are contractul și care a fost reacția la Taipei
donald trump
Trei teme ies în evidență în strategia de apărare a SUA. Cum vede Donald Trump relațiile internaționale - amenințări și oportunități
Ali Khamenei
Administrația Trump nu e demnă să coopereze cu Iranul, spune liderul suprem, ayatollahul Khamenei. „Își trădează și aliații”
Child gaming on laptop playing addictive online video game at home in his room.
Parlamentul European cere reguli stricte online pentru minori: Limită de vârstă de 16 ani și interzicerea practicilor adictive
donald trump
Administrația Trump triplează tarifele pentru turiștii străini: prețuri uriașe pentru accesul în parcurile naționale din SUA
Recomandările redacţiei
profimedia-1060135383
Ursula von der Leyen a anunțat că amână semnarea acordului Mercosur...
explozie pod ucraina
Dronele rusești au lovit un pod ucrainean în apropierea R. Moldova. O...
cabinet medical
Cumulul pensiei cu salariul prelungit de Guvern și în 2026, cu...
NATO Secretary General Mark Rutte visits Poland
Secretarul general NATO exclude aderarea Ucrainei la Alianță. Care...
Ultimele știri
Investiție istorică la CERN: finanțare privată de 860 milioane de euro pentru construirea celui mai mare accelerator de particule
Trump anunţă că va reclasifica marijuana ca drog mai puţin periculos: „Oamenii m-au implorat să iau această decizie”
Autobuzele din Constanța revin pe trasee de vineri dimineaţă, după trei zile de proteste ale angajaţilor CT Bus
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna Nouă în Săgetător. Două zodii vor avea parte de schimbări în relații
Cancan
GESTUL făcut de nepoata Rodicăi Stănoiu, după a doua slujbă de înmormântare a fostului ministru al Justiției
Fanatik.ro
Ce prime se plătesc în marile companii de stat cu profituri de miliarde. Unde s-au tăiat bonusurile...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Dan Șucu, dezvăluiri neașteptate. Ce anomalii a observat milionarul în domeniul HoReCa
Adevărul
„Gata să fie împușcat”. Cum s-a opus unul dintre principalii „locotenenți” ai lui Putin războiului din...
Playtech
Dacă numele tău de familie este pe această listă, eşti român 100%. Care este cel mai des întâlnit
Digi FM
Radu Paraschivescu, despre prietenia pierdută cu Lia Savonea: „Era unul dintre foarte puținii...
Digi Sport
”Se zbârlește pielea pe mine”. A vorbit deschis despre starea lui Dan Petrescu: ”Am aflat că e foarte grav”
Pro FM
Celine Dion, la 31 de ani de la nunta cu Rene Angelil: „Răspunsul este în continuare da. Aniversare fericită...
Film Now
Cauza morții regizorului Rob Reiner şi a soţiei ale. Ce arată raportul legistului din Los Angeles
Adevarul
Motivele pentru care unor bărbați nu le crește barba. 5 factori care influențează părul facial
Newsweek
RECORD 100.000.000€ strânși din pensii la asigurările de sănătate în octombrie. Pensionarii au pierdut 270 lei
Digi FM
Monica Tatoiu, dezvăluiri despre ultimele zile din viața Rodicăi Stănoiu: „Procuratura trebuie să afle ce s-a...
Digi World
Cauza morții lui Ludovic al XIV-lea, dezvăluită după 310 ani. ADN-ul din inima mumificată schimbă complet...
Digi Animal World
„Am fost devastaţi când am pierdut-o”. Tigrul malaezian, aflat în pericol critic de dispariţie, tot mai...
Film Now
Ceilalți doi copii ai lui Michele și Rob Reiner, primele cuvinte despre șocul și durerea lor: "Au fost cei...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...