Egiptul interzice jocul Roblox pentru a proteja copiii

Autoritățile din Egipt au blocat accesul la jocul online Roblox, invocând necesitatea protejării copiilor de conținut inadecvat și de riscurile asociate utilizării excesive a platformei. Decizia vine în contextul unor îngrijorări tot mai mari legate de siguranța minorilor în mediul digital.

Principalul organism de reglementare a mass-media din Egipt a blocat, miercuri, accesul la jocul video online Roblox pentru a proteja copiii, alăturându-se astfel altor ţări care au interzis această aplicaţie populară. Roblox a fost interzis în ţări precum Qatar, Irak şi Turcia, notează News.ro.

Consiliul Suprem Egiptean de Reglementare a Mass-Media a anunţat interdicţia la scurt timp după ce mai mulţi senatori au solicitat un control mai strict al platformei, considerând că aceasta conţine conţinut inadecvat pentru copii sau violent.

Senatoarea Walaa Hermes a avertizat că utilizarea excesivă a Roblox poate duce la „anxietate, intimidare (...) incitare la violenţă” în rândul copiilor.

Această măsură vine în urma apelului lansat luna trecută de preşedintele Abdel Fattah al-Sissi pentru o nouă legislaţie menită să protejeze copiii de riscurile legate de utilizarea precoce a smartphone-urilor, deşi acesta nu a specificat o limită de vârstă.

Un purtător de cuvânt al Roblox a indicat pentru AFP că societatea a propus autorităţilor egiptene să discute pentru a „încerca să rezolve această problemă şi să restabilească rapid accesul” la joc.

Platforma, dezvoltată de Roblox Corporation, cu sediul în Statele Unite, permite utilizatorilor să creeze şi să partajeze propriile jocuri. Extrem de popular în rândul copiilor şi adolescenţilor, Roblox este utilizat de aproape 150 de milioane de jucători în fiecare zi. Potrivit Roblox Corporation, copiii sub 13 ani reprezentau aproape 40% din utilizatorii săi în 2024.

În ultimii ani, jocul a fost criticat în mod regulat pentru că nu protejează suficient copiii, în special împotriva prădătorilor sexuali. Aceste acuzaţii au fost respinse de Roblox, care a anunţat însă în ultimele luni noi funcţionalităţi pentru consolidarea controlului parental.

La sfârşitul lunii noiembrie, compania a anunţat implementarea unui sistem de verificare a vârstei, obligatoriu pentru a putea accesa mesageria platformei.

Editor : M.I.