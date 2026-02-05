Live TV

Egiptul interzice jocul Roblox pentru a proteja copiii

Data publicării:
Roblox
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Autoritățile din Egipt au blocat accesul la jocul online Roblox, invocând necesitatea protejării copiilor de conținut inadecvat și de riscurile asociate utilizării excesive a platformei. Decizia vine în contextul unor îngrijorări tot mai mari legate de siguranța minorilor în mediul digital.

Principalul organism de reglementare a mass-media din Egipt a blocat, miercuri, accesul la jocul video online Roblox pentru a proteja copiii, alăturându-se astfel altor ţări care au interzis această aplicaţie populară. Roblox a fost interzis în ţări precum Qatar, Irak şi Turcia, notează News.ro.

Consiliul Suprem Egiptean de Reglementare a Mass-Media a anunţat interdicţia la scurt timp după ce mai mulţi senatori au solicitat un control mai strict al platformei, considerând că aceasta conţine conţinut inadecvat pentru copii sau violent.

Senatoarea Walaa Hermes a avertizat că utilizarea excesivă a Roblox poate duce la „anxietate, intimidare (...) incitare la violenţă” în rândul copiilor.

Această măsură vine în urma apelului lansat luna trecută de preşedintele Abdel Fattah al-Sissi pentru o nouă legislaţie menită să protejeze copiii de riscurile legate de utilizarea precoce a smartphone-urilor, deşi acesta nu a specificat o limită de vârstă.

Un purtător de cuvânt al Roblox a indicat pentru AFP că societatea a propus autorităţilor egiptene să discute pentru a „încerca să rezolve această problemă şi să restabilească rapid accesul” la joc.

Platforma, dezvoltată de Roblox Corporation, cu sediul în Statele Unite, permite utilizatorilor să creeze şi să partajeze propriile jocuri. Extrem de popular în rândul copiilor şi adolescenţilor, Roblox este utilizat de aproape 150 de milioane de jucători în fiecare zi. Potrivit Roblox Corporation, copiii sub 13 ani reprezentau aproape 40% din utilizatorii săi în 2024.

În ultimii ani, jocul a fost criticat în mod regulat pentru că nu protejează suficient copiii, în special împotriva prădătorilor sexuali. Aceste acuzaţii au fost respinse de Roblox, care a anunţat însă în ultimele luni noi funcţionalităţi pentru consolidarea controlului parental.

La sfârşitul lunii noiembrie, compania a anunţat implementarea unui sistem de verificare a vârstei, obligatoriu pentru a putea accesa mesageria platformei.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ora de vară 2026. Foto Getty Images
1
Ora de vară 2026: Data de la care ceasurile se dau înainte și se întunecă mai târziu
controlor
2
Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de...
profimedia-0547817867
3
Mai multe ambarcaţiuni înarmate au încercat să intercepteze o navă în strâmtoarea Ormuz
Alegeri Ungaria
4
Maghiarii din România și-ar putea pierde dreptul de vot în alegerile din Ungaria...
nicusor dan sustine un discurs
5
Nicușor Dan, prima reacție după acuzațiile SUA privind influențarea alegerilor...
Lovitură de teatru în cazul lui Cristiano Ronaldo!
Digi Sport
Lovitură de teatru în cazul lui Cristiano Ronaldo!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
egipt
Momente de panică în Egipt, după ce un teren s-a surpat și a înghițit două magazine în New Cairo
copil la laptop
Ce spune Kelemen Hunor despre interzicerea accesului copiilor la rețele sociale: exemplul din familia sa
N16 SCANDAL FOCURI ARMA ADOLESCENTI LICEU VO 030226_00101
Scandal cu arme neletale între adolescenți în Capitală. Doi băieți, reținuți după ce au tras cu pistolul cu bile spre patru fete
Pedro Sanchez
Și Spania vrea să interzică accesul copiilor la rețelele sociale. Pedro Sanchez: „Îi vom proteja de Vestul Sălbatic digital”
parau
DGASC Sibiu face verificări la familia celor doi copii morți într-un pârâu din Chirpăr. Tot în aceeași familie, au mai murit doi frați
Recomandările redacţiei
robert negoita
Robert Negoiță, vizat de DNA într-un dosar de corupție. Procurorii...
andrei nistor
Prefectul Capitalei, despre drumurile făcute de Negoiță peste...
BUCURESTI - CONFERINTA - IMPLEMENTARE PNRR - 20 MAR 2024
Dragoș Pîslaru, despre amânarea deciziei CCR privind pensiile...
ciprian ciucu 4
Ciucu avertizează asupra situației financiare grave de la STB...
Ultimele știri
Zeci de femei au fost filmate pe ascuns în saloane de înfrumusețare din Bulgaria și imaginile postate pe site-uri pentru adulți
Mii de blocuri din București au rămas din nou fără căldură. Motivul pentru care o turbină de la CET Sud a fost oprită
Noi alerte meteo de ploi, ninsori viscolite și vânt puternic. Care sunt zonele vizate de cod galben și cum va fi vremea în București
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul lunii februarie. Mai multe zodii se vor confrunta cu situații neașteptate
Cancan
Cum au fost umiliți de un polițist Ruxandra Luca și iubitul: 'A, deci sunteti concubina dânsului'
Fanatik.ro
Ultimele vești despre starea de sănătate a selecționerul României: „Mircea Lucescu e ca un leu în cușcă...
editiadedimineata.ro
Românii se simt tot mai afectați de dezinformare
Fanatik.ro
Sora lui Gigi Becali, lovitură de milioane de euro în afaceri! În ce proiect a decis să investească
Adevărul
Trei surori în vârstă de 12, 14 și 16 ani au sărit în gol de la etajul nouă după ce părinții le-au luat...
Playtech
Liviu Dragnea, de nerecunoscut! Fostul lider PSD nu mai arată cum îl ştii, cea mai recentă apariţie a ridicat...
Digi FM
Își începea ziua cu chipsuri și dulciuri și consuma 5000 de calorii. A renunțat la un singur lucru și a dat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cristi Chivu n-a mai răbdat! Reacție fără precedent: ”Scuză-mă, am auzit bine? Nu mai înțeleg absolut nimic”
Pro FM
Veronica Berti, reacție fermă când a fost întrebată dacă este geloasă pe admiratoarele soțului ei. Sunt...
Film Now
Jason Bateman, în mijlocul criticilor, după o discuție "ruptă de realitate" cu solista Charli XCX: "De ce nu...
Adevarul
Un nou indicator rutier a apărut pe șoselele din România: șoferii, avertizați asupra unui risc ascuns care îi...
Newsweek
EXCLUSIV Ce șanse sunt ca politicienii să își publice din nou declarațiile de avere? Bolojan zice că o va face
Digi FM
Un bărbat beat s-a dezbrăcat în avion și a făcut scandal. A cerut să fie lăsat să coboare, în plin zbor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cauza morții lui Jane Austen a rămas un mister timp de peste 200 de ani. Ce indicii oferă scrisorile și...
Digi Animal World
Mini, pisicuța călătoare. Trăiește într-o dubă alături de stăpânul ei, un bărbat de 37 de ani: "Ne-am adaptat...
Film Now
Răspunsul lui Trump când a fost întrebat de un reporter despre banii primiți pentru filmul "Melania": "Cu...
UTV
Gheorghe Hagi a împlinit 61 de ani. Cristiano Ronaldo și Neymar s-au născut în aceeași zi cu „Regele”...