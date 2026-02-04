Trump retrage 700 de agenți ICE din Minneapolis după ce doi americani au fost uciși de poliţia de imigraţie

Emisarul preşedintelui Donald Trump la Minneapolis, Tom Homan, supranumit ”ţarul frontierelor”, a anunţat miercuri retragerea imediată a 700 de agenţi ai poliţiei pentru imigraţie (ICE). Decizia vine după ce doi americani au fost împuşcaţi de agenţi federali în timpul manifestaţiilor împotriva operaţiunilor violente ale ICE, în contextul în care aproximativ 3.000 de agenţi ai imigraţiei fuseseră trimişi în oraşul democrat din Midwest, potrivit AFP și News.ro.

Tensiunea este maximă în acest oraş mare din Minnesota, după uciderea a doi americani prin împuşcare de către agenţi federali, în timpul unor manifestaţii împotriva prezenţei şi a operaţiunilor violente ale ICE în oraş.

Aproximativ 3.000 de agenţi însărcinaţi cu lupta împotriva imigraţiei ilegale au fost trimişi în acest oraş democrat din Midwest.

Administraţia Trump a anunţat că urmează să reducă ”în curând” prezenţa acestora.

