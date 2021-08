MAE a transmis ambasadorului Ungariei la București că România a considerat extrem de nepotrivit mesajul din discursul președintelui Ungariei, prin care a fost comparată ocuparea ilegală de către Rusia a Crimeii cu Tratatul de la Trianon, încheiat în urma Primului Război Mondial între Antanta și Ungaria.

Conform unor surse guvernamentale, partea română a făcut deja prin MAE, în cursul zilei de ieri, un demers ferm pe canal diplomatic direct, transmițând ambasadorului ungar la București faptul că partea română a considerat extrem de nepotrivit mesajul din discursul președintelui Ungariei la Summitul privind lansarea platformei internaționale pentru Crimeea, de la Kiev, de luni, prin care compara ocuparea ilegală a Crimeii cu efectele Tratatului de la Trianon.

Partea română a preferat canalul bilateral având în vedere că discursul a fost rostit în contextul multilateral al summit-ului găzduit de Ucraina, era direcționat practic față de statul gazdă și ar fi fost nepotrivit conform cutumelor aplicabile în astfel de context să reacționeze în acel cadru al summitului, în condițiile în care în summit partea ucraineană nu a reacționat după discurs.

În același timp, având în vedere caracterul provocator al mesajului din discurs, partea română a preferat să nu dea amploare reacției sale pentru a nu amplifica efectele scontate de partea ungară.

Ce a spus președintele Ungariei

János Áder a comparat, luni, anexarea ilegală a Crimeii de către Rusia cu Tratatul de la Trianon, tratatul de pace de după Primul Război Mondial prin care s-au încheiat ostilitățile între Antanta și Ungaria. În urma acestui tratat, Transilvania, Banatul, Crișana și Maramureșul au intrat în componența României.

„În mintea maghiarilor s-a întipărit adânc atât agresiunea marilor puteri, cât şi trauma Trianonului, motiv pentru care noi ştim exact de ce anexarea Crimeii reprezintă o rană atât de sensibilă pentru poporul ucrainean”, a fost declarația preşedintelui Ungariei la summitul de la Kiev, intitulat „Platforma Crimeei” și care a marcat anexarea peninsulei de către Rusia.

„Au şi maghiarii experienţa istorică a puterilor străine care au redesenat în mod arbitrar graniţele unui stat aflat într-o situaţie dificilă la un moment dat”, a afirmat preşedintele ungar.

„După Primul Război Mondial, ne-au fost luate două treimi din teritoriul şi populaţia ţării. Maghiarii nu au uitat, nici după un secol, că au ajuns, atunci, să fie minoritari, că li s-au luat şcolile şi s-a făcut tot posibilul pentru ca învăţământul în limba maternă să fie desfiinţat”, a susținut János Áder.

Reacțiile liderilor de la București

Florin Cîțu: „Aceste lucruri le discutăm aici, la Bucureşti”

Premierul Florin Cîţu consideră că declaraţia preşedintelui Ungariei, János Áder, care a comparat anexarea Crimeei de către Rusia cu Tratatul de la Trianon, trebuie discutată la Bucureşti.

Întrebat despre paralela făcută de preşedintele Ungariei la Summitul de lansare a Platformei Internaţionale Crimeea, Cîţu a spus: „Aceste lucruri le discutăm aici, la Bucureşti”.

Pe de altă parte, Cîţu a explicat că a susţinut la summit drepturile minorităţii române din Ucraina.

„Am fost la un summit, care are nişte reguli foarte clare, în care am susţinut, şi aici mă surprinde că nu interesează pe foarte multă lume, am văzut atacurile celor de la PSD, am susţinut drepturile minorităţii române din Ucraina, dreptul de a avea şcoală în limba maternă.

Am susţinut aceste drepturi la fiecare întâlnire, chiar şi la bilaterala cu premierul Ucrainei şi acesta este mesajul meu ferm pe care l-am transmis acolo. Acesta era obiectivul pentru care am mers acolo. Ştiţi că aceste summituri au un mod foarte clar de a se desfăşura”, a declarat Cîţu, marţi, la Parlament.

Ludovic Orban : „Este o jignire. Nu trebuie lăsată fără răspuns”

Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, a spus că declarația președintelui ungar este o „jignire” și că „nu trebuie lăsată fără răspuns”.

„Este o declarație belicoasă, care nu are nicio legătură cu realitatea istorică și care a fost făcută într-un cadru total nepotrivit. Să faci o legătură între anexarea Crimeei de către Rusia și o decizie pe baza voinței populare pe baza contextului de la sfârșitul războiului este o jignire”, a spus Orban.

„În mod normal o astfel de declarație nu trebuie lăsată fără răspuns”, a răspuns Orban, întrebat dacă ar trebui să existe o reacție de la București.