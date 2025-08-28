Live TV

Rusia a bombardat „în mod intenționat” reprezentanța UE de la Kiev. Anunțul președintelui Consiliului European

Data actualizării: Data publicării:
ue kiev
Sediul reprezentanței Uniunii Europene din Kiev. Surs foto: X/Antonio Costa

Clădirea care adăposteşte Delegaţia Uniunii Europene (UE) de la Kiev a fost avariată "în mod deliberat" în timpul atacurilor aeriene ruse din timpul nopţii de miercuri spre joi asupra capitalei ucrainene, a declarat preşedintele Consiliului European, Antonio Costa.

Costa s-a declarat "îngrozit" de această ultimă noapte de atacuri, informează EFE, potrivit Agerpres.

"UE nu se va lăsa intimidată. Agresiunea rusă nu face decât să ne întărească hotărârea de a fi alături de Ucraina şi de poporul său", a declarat el, care a distribuit o fotografie a unui birou cu geamuri sparte şi multiple daune.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Cel puţin 10 persoane au fost ucise şi 38 rănite în atacurile ruseşti asupra Kievului din noaptea de miercuri spre joi, au anunţat joi oficiali ucraineni.

Rusia a lansat 598 de drone şi 31 de rachete balistice şi de croazieră asupra Ucrainei în acest atac masiv, au informat Forţele Aeriene Ucrainene, citate de AFP.

Conform datelor preliminare, 563 de drone şi 26 de rachete au fost doborâte sau bruiate, au anunţat Forţele Aeriene într-un comunicat.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că atacul, în care şi-a pierdut viaţa şi un copil, a arătat lumii răspunsul Rusiei la diplomaţie, pe fondul eforturilor preşedintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Avion Iak-52
1
Un avion cu elice IAK-52 a doborât 120 de drone rusești. „Se luptă ca în Primul Război...
soldat
2
Cazul miraculos al unui soldat ucrainean, care a supraviețuit după ce rușii i-au tăiat...
cseke attila face declaratii
3
Ministrul Cseke Attila anunță desființarea a zeci de mii de posturi din administrația...
Drona
4
Sentinele CCTV. O dronă rusească, de recunoaștere, a aterizat în Ucraina, pentru...
o persoana are in mana mai multe bancnote
5
Interzicerea cumulării pensiei cu salariul la stat, amânată. Reforma s-a dovedit greu de...
"Cea mai frumoasă jurnalistă sportivă" a răspuns, după decizia prin care "și-a pus în cap" tot internetul
Digi Sport
"Cea mai frumoasă jurnalistă sportivă" a răspuns, după decizia prin care "și-a pus în cap" tot internetul
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Curtea Constituțională a României
Planurile Guvernului, date peste cap de pensiile speciale ale...
livrator politist
„Eu sunt Poliția”: Marian Godină și-a prezentat colegul care a apărat...
masini in trafic
Guvernul crește taxele pe proprietăți. Impozite mai mari pe locuințe...
un om care varsa o sticla de apa pe cap din cauza caniculei
Cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat în vestul țării...
Ultimele știri
Bătaie cu pumni în Senatul Mexicului, în timpul imnului. Momentul în care liderul opoziției se năpustește asupra președintelui camerei
JD Vance spune că cearta din Biroul Oval cu Zelenski a fost „utilă”: A scos la iveală adevăratele dezacorduri
Cenzură pe străzile Crimeei: muzicienii, opriți de ruși să cânte melodiile „agenților străini”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Humanitarian Aid Distribution in Slovyans, Ukraine - 18 Jul 2022
Cozi uriașe la apă în Donbas. Șase orașe rămân fără alimentare, iar oamenii acuză autoritățile ruse că îi forțează să cumpere
Militar
Partenerii occidentali propun trei niveluri de apărare pentru Ucraina după încheierea războiului (FT)
viktor orban la bruxelles
Ungaria atacă la CJUE folosirea în favoarea Ucrainei a veniturilor produse de activele ruseşti îngheţate de UE
putin
Putin a fost informat că Rusia își reduce prognoza economică pentru 2025. Care sunt estimările
Requiem event for Olenivka prison massacre victims in Lviv
„Rusia este un tărâm al fărădelegii”: Reacția Ucrainei după retragerea Moscovei din convenția anti-tortură
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce planuri are Elizabeth Hurley cu averea sa. Fiul actriței ar putea rămâne fără moștenire: „Viața e pentru a...
Cancan
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a...
Fanatik.ro
Administrația Prezidențială lămurește misterul absenței lui Nicușor Dan: ”Nu a fost în concediu”...
editiadedimineata.ro
Mișcările ochilor ar putea ascunde semne ale unei slăbiciuni a memoriei
Fanatik.ro
Ce bunuri exportă, pe ascuns, România către Federația Rusă. Scandal după ce numele țării noastre a apărut pe...
Adevărul
De ce avem farmacii la fiecare colț de stradă? România, pacientul anxios cu geanta plină de pastile
Playtech
Klaus Iohannis și-a făcut o operație estetică. Un chirurg plastician a explicat schimbările vizibile de pe...
Digi FM
Victor Ponta, primele declarații despre noua parteneră, la câteva luni de la divorțul de Daciana Sârbu...
Digi Sport
Umilință istorică în Europa: la pauză scorul era 5-0, în play-off-ul pentru UEFA Champions League!
Pro FM
Enrique Iglesias, din nou tată, a patra oară, la 50 de ani. Viața de părinte îi priește: "Sunt relaxat acasă...
Film Now
Cum reușește Patrick Duffy, Bobby din „Dallas”, să se mențină în formă la 76 de ani: „Linda mi-a schimbat...
Adevarul
Cum a fost construită cea mai dificilă cale ferată din România. Defileul Jiului, șantierul unde au muncit...
Newsweek
După CASS la pensie, o nouă lovitură. Care români nu mai sunt coasigurați de săptămâna viitoare?
Digi FM
Părinții ei sunt multimilionari, dar ea a ales simplitatea. Fiica lui Tom Cruise, impresionantă pe străzile...
Digi World
VIDEO Statui vechi de milenii, avariate de un turist, la un muzeu din China. A sărit de la 5 m înălțime...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Soția lui Bruce Willis dezvăluie cea mai grea decizie după diagnosticul actorului: ”Nu mai e omul pe care...
UTV
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie