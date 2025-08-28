Rusia a bombardat „în mod intenționat” reprezentanța UE de la Kiev. Anunțul președintelui Consiliului European

Clădirea care adăposteşte Delegaţia Uniunii Europene (UE) de la Kiev a fost avariată "în mod deliberat" în timpul atacurilor aeriene ruse din timpul nopţii de miercuri spre joi asupra capitalei ucrainene, a declarat preşedintele Consiliului European, Antonio Costa.

Costa s-a declarat "îngrozit" de această ultimă noapte de atacuri, informează EFE, potrivit Agerpres.

"UE nu se va lăsa intimidată. Agresiunea rusă nu face decât să ne întărească hotărârea de a fi alături de Ucraina şi de poporul său", a declarat el, care a distribuit o fotografie a unui birou cu geamuri sparte şi multiple daune.

Cel puţin 10 persoane au fost ucise şi 38 rănite în atacurile ruseşti asupra Kievului din noaptea de miercuri spre joi, au anunţat joi oficiali ucraineni.

Rusia a lansat 598 de drone şi 31 de rachete balistice şi de croazieră asupra Ucrainei în acest atac masiv, au informat Forţele Aeriene Ucrainene, citate de AFP.

Conform datelor preliminare, 563 de drone şi 26 de rachete au fost doborâte sau bruiate, au anunţat Forţele Aeriene într-un comunicat.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că atacul, în care şi-a pierdut viaţa şi un copil, a arătat lumii răspunsul Rusiei la diplomaţie, pe fondul eforturilor preşedintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului.

Editor : A.R.