Rusia acuză România că a trimis „al cincilea pachet de ajutor militar” către „naționaliștii ucraineni”. Ce dovezi prezintă MAE rus

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus a acuzat România că trimite ajutor militar Ucrainei, făcând referire la un „al cincilea pachet” aprobat recent pentru forțele ucrainene. Maria Zaharova susține că a existat o discuție telefonică între miniștrii apărării din cele două țări, în care ar fi discutat despre acest lucru, și face apel la autoritățile române „să recunoască totul”. Ea spune că livrarea de arme către „naționaliștii ucraineni” va duce la prelungirea conflictului.

„O agenție română de știri a relatat despre o recentă conversație telefonică între ministrul român al apărării, Vasile Dîncu, și omologul său ucrainean, Oleksii Reznikov, care care și-a exprimat recunoștința pentru al cincilea pachet de ajutor militar românesc recent aprobat pentru forțele armate ucrainene, inclusiv arme mici, muniție și piese de rezervă pentru echipamente militare.

Este pentru prima dată când (ajutorul militar - n.r.) a ieșit la iveală atât de explicit și de public, deși înregistrări video cu folosirea unor proiectile fabricate în România de către forțele armate ucrainene au mai apărut înainte pe rețelele sociale. Dar nu exista o dovadă factuală «directă»”, a declarat Maria Zaharova miercuri, la un briefing de presă, transcris pe site-ul Ministerului de Externe rus.

Ea nu a precizat clar când ar fi avut loc această discuție telefonică între cei doi miniștri.

Potrivit informațiilor disponibile pe site-ul Ministerului român al Apărării, ministrul Vasile Dîncu a avut miercuri o întrevedere (nu convorbire telefonică) cu ministrul adjunct al Apărării din Ucraina, Denis Șarapov (nu cu ministrul Oleksii Reznikov). Cei doi au discutat, printre altele, despre „situaţia de securitate regională din zona Mării Negre pe fondul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei”.

Trimiterea la „înregistrări video cu folosirea unor proiectile fabricate în România de către forțele armate ucrainene” se referă probabil la imaginile apărută pe rețelele sociale în care militarii ucraineni încarcă muniție de fabricație românească într-un obuzier. Însă ministrul Economiei, Florin Marian Spătaru, a precizat la vremea respectivă că nu există informații că respectiva muniție ar fi fost livrată din România.

„E o imagine apărută pe net. Am demarat niște verificări și sub nicio formă nu avem informații că acea munitie ar fi fost livrată din România. Acel simbol nu are legătură cu România”, a spus ministrul Economiei.

Zaharova: „Ce trimit regimului de la Kiev?”

În mesajul ei, Maria Zaharova susține că autoritățile române se supun ordinelor NATO „de a trimite tot mai multe transporturi cu încărcătură mortală” în Ucraina și îndeamnă Bucureștiul să spună poporului român și lumii întregi „cum stau lucrurile”.

Potrivit ei, livrarea de arme către „naționaliștii ucraineni” va duce la prelungirea conflictului, la mai multe victime, ceea ce duce responsabilitatea și către cei care furnizează aceste arme.

„Bucureștiul evită publicitatea în aceste chestiuni, preferând să vorbească publicului român și internațional doar despre sprijin «umanitar» pentru Ucraina. Acum este clar ce înseamnă «umanitar». Supunându-se ordinelor NATO de a trimite tot mai multe transporturi cu încărcătură mortală, autoritățile române, evident, se simt inconfortabil moral, realizând consecințele reale ale acestei politici conduse ideologic. În loc de acest sentiment de falsă rușine, ar trebui să recunoască totul. Spuneți poporului vostru și lumii întregi cum stau lucrurile. Nu vă fie teamă.

Alimentându-i pe naționaliștii ucraineni cu arme pentru a lupta împotriva propriului popor nu va face decât să prelungească conflictul (în caz că Bucureștiul nu știe acest lucru) și să apară mai multe victime. Cei care instigă împart responsabilitatea cu regimul naționalist de la Kiev pentru crimele, sângele și suferința care vor urma. Dacă oficialii români cred că acest lucru este irelevant, e opinia lor. Dar ar fi bine să împărtășească câteva «revelații» despre aceste livrări. Ce trimit regimului de la Kiev?”, a mai spus Maria Zaharova la briefingul de presă.

Editor : Bogdan Pacurar