Rusia acuză trupele ucrainene că au ucis cel puțin 24 de persoane în noaptea de Anul Nou. Zaharova: „Un atac terorist”

Data publicării:
maria zaharova sustine o conferinta de presa
Maria Zaharova. Foto: Profimedia Images
Din articol
Rusia a doborât de Revelion 168 de drone ucrainene

Rusia a acuzat armata ucraineană că a lansat în noaptea de Anul Nou un atac cu drone în partea regiunii ucrainene Herson controlată de Moscova, provocând cel puţin 20 de morţi, informează AFP, potrivit News.ro. 

Într-un comunicat, Comitetul rus de anchetă a afirmat că o cafenea din satul Khorli a fost lovită de un atac „masiv” al dronelor ucrainene.

Guvernatorul regiunii Herson, numit de Moscova, Vladimir Saldo, a afirmat pe Telegram că cel puţin 24 de persoane au fost ucise şi „zeci de alte persoane” rănite.

El a publicat, de asemenea, imagini în care se pot vedea mai multe cadavre carbonizate şi ruinele unei clădiri. Potrivit lui Vladimir Saldo, în regiunea Herson, aflată sub control rus, au fost decretate două zile de doliu.

Autorităţile ucrainene nu au reacţionat până în prezent la aceste acuzaţii.

La rândul său, purtătoarea de cuvânt a diplomaţiei ruse, Maria Zaharova, a acuzat Ucraina că a lansat un „atac terorist” împotriva populaţiei civile în timpul sărbătorilor de Anul Nou.

Satul Khorli, vizat de acest presupus atac, este situat pe o peninsulă la malul Mării Negre şi s-a aflat sub control rus la începutul atacului la scară largă lansat de armata rusă împotriva Ucrainei în februarie 2022.

Rusia a doborât de Revelion 168 de drone ucrainene

Apărarea antiaeriană a Rusiei a doborât noaptea de Anul Nou 168 de drone ucrainene care au atacat mai multe regiuni ruseşti, inclusiv capitala Moscova, informează joi EFE.

„Sistemele de apărare antiaeriană aflate în funcţiune au distrus 168 de drone ucrainene cu aripă fixă”, se arată în comunicatul publicate pe Telegram de Ministerul rus al Apărării.

Majoritatea dronelor au fost interceptate deasupra regiunilor ruseşti Briansk (61) şi Krasnodar (25).

Alte 23 au fost doborâte în Tula, 16 în regiunea ucraineană anexată de Rusia, Crimeea, 12 în regiunea Moscovei şi şapte în Kaluga.

Potrivit primarului Moscovei, Serghei Sobianin, dintre cele 12 drone doborâte în regiunea Moscovei, nouă se îndreptau către capitală.

Ca urmare, mai multe aeroporturi din partea de vest a Rusiei şi-au întrerupt temporar programul de decolări şi aterizări.

