O presupusă campanie de recrutare rusească stârnește îngrijorare. Există suspiciuni rezonabile care sugerează că Rusia și-ar putea extinde căutarea globală de forță proaspătă pentru Ucraina, vizând cetățeni iranieni, relatează realizatorii „Eastern Express”, emisiune a TVPWorld.

În mai multe orașe iraniene au apărut fluturași care promit bonusuri substanțiale și salarii lunare, oferind voluntarilor șansa de a se alătura operațiunilor de luptă. În timp ce Moscova neagă categoric orice implicare, analiștii spun că dovezile indică o rețea secretă în creștere, care se întinde în Iran, Afganistan și dincolo de acestea.

Presupusa campanie vine în contextul în care Rusia își intensifică cooperarea militară cu Teheranul, un parteneriat care a modificat deja câmpul de luptă.

„Nu mai este vorba doar despre drone”

Dronele Shahed fabricate în Iran, utilizate pe scară largă de forțele ruse, au devenit o componentă cheie a capacității de atac la distanță a Moscovei. „Nu mai este vorba doar despre drone”, a declarat un expert regional în securitate pentru TVP World. „Dacă recrutarea se confirmă, aceasta semnifică o nouă fază a integrării operaționale.”

Agențiile de informații occidentale monitorizează îndeaproape situația, avertizând că luptătorii străini ar putea complica eforturile de stabilizare a conflictului.

Pentru Iran, rapoartele ridică întrebări sensibile cu privire la rolul său în război și la potențialele repercusiuni ale trimiterii cetățenilor într-o zonă de conflict cu risc ridicat. Se zvonește că și rețelele afgane, unele care au legătură cufostele miliții, fac parte din acest circuit.

Kremlinul insistă că aceste afirmații sunt „nefondate”, considerându-le dezinformare menită să submineze relațiile dintre Rusia și Iran. Totuși, momentul este semnificativ: odată cu creșterea numărului de victime ruse și încetinirea recrutării interne, atracția forței umane externe poate fi greu de respins.

Pe măsură ce războiul intră într-o nouă iarnă, presupusa campanie de recrutare subliniază o realitate mai largă: lupta Rusiei în Ucraina nu mai este limitată la Europa. Ea devine o competiție globală, atrăgând actori și resurse dincolo de liniile frontului.

