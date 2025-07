Rusia analizează vinderea participațiilor la centrala nucleară pe care o construiește în Turcia

Grupul Rosatom Corp., o companie controlată de statul rus, poartă discuţii pentru a vinde o participaţie de 49% pe care o deţine la o centrală nucleară în valoare de 25 de miliarde de dolari pe care o construieşte în Turcia, transmite Bloomberg, preluată de Agerpres.

Prima centrală nucleară din Turcia, o facilitate de 4.800 de megawaţi, este construită de grupul rus Rosatom la Akkuyu, pe coasta Mediteranei.

În prezent, se poartă discuţii cu investitori turci şi străini, a declarat, marţi, Anton Dedusenko, preşedintele Consiliului de Administraţie al subsidiarei Rosatom, responsabilă pentru centrala de la Akkuyu.

„Cu cât ne apropiem de debutul producţiei la electricitate la prima unitate, cu atât vin mai mulţi investitori”, a precizat Anton Dedusenko, într-un interviu acordat Bloomberg, cu ocazia Nuclear Power Plants Expo & Summit de la Istanbul.

O tentativă anterioară de a vinde o participaţie a eşuat în 2018, când un consorţiu de firme turceşti (Cengiz Holding AS, Kolin Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret AS şi Kalyon Insaat Sanayi ve Ticaret AS) s-a retras din negocieri, citând incapacitatea de a cădea de acord asupra termenilor comerciali.

Prima unitate a centralei de la Akkuyu a ajuns în prezent în faza testelor şi este aşteptată să înceapă să producă electricitate în 2026, a spus Dedusenko.

„Sunt încrezător că până la finele anului vom avea sistemele necesare pentru a putea introduce electricitate în reţea”, a adăugat el.

Proiectul centralei nucleare de la Akkuyu a fost afectat de întârzieri şi probleme financiare pentru că băncile străine se tem să nu fie expuse la sancţiuni americane, ceea ce forţează Turcia şi Rusia să caute modalităţi alternative pentru a plăti pentru lucrările de construcţie, inclusiv un swap cu gaze naturale.

„Sunt mai multe modalităţi prin care puteam livra bani aici. Putem livra ruble ruseşti sau lire turceşti”, a menţionat Dedusenko.

Planurile Turciei vizează construirea unor capacităţi nucleare de peste 20 de gigawaţi până în 2050. Pe lângă centrala de la Akkuyu, a doua centrală este planificată să fie construită pe coasta Mării Negre, în regiunea Sinope, iar o a treia centrală nucleară ar urma să fie ridicată în regiunea Tracia din nord-vestul Turciei.

