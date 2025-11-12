Live TV

Rusia anunță că e pregătită să reia negocierile de pace cu Ucraina, la Istanbul: „Mingea este în terenul lor”

Data actualizării: Data publicării:
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. Foto: Profimedia
Din articol
Moscova vrea să reia pregătirile pentru un summit Trump-Putin

Rusia este pregătită să reia negocierile de pace cu Ucraina la Istanbul, a declarat miercuri un responsabil al Ministerului rus de Externe, citat de agenţia oficială de presă rusă TASS, potrivit Reuters. Discuţii faţă în faţă între cele două părţi nu au mai avut loc de la întâlnirea lor în 23 iulie în aceeaşi metropolă turcă.

TASS îl citează pe Aleksei Polişciuk, şeful Departamentului II pentru ţările CSI (Comunitatea Statelor Independente) din MAE rus, declarând că oficialii turci au cerut în repetate rânduri reluarea negocierilor.

„Echipa rusă este pregătită, mingea este în terenul Ucrainei”, a spus oficialitatea diplomatică rusă, potrivit Agerpres. 

Ucraina respinge afirmaţiile Kremlinului potrivit cărora ea ar fi cea responsabilă de blocajul în procesul negocierilor de pace, în timp ce în curând războiul declanşat de Rusia va intra în al patrulea an.

La întâlnirea din 23 iulie, care a durat doar 40 de minute, partea ucraineană propusese o întâlnire în august între preşedintele Volodimir Zelenski şi preşedintele rus Vladimir Putin.

Kremlinul a declarat ulterior că Putin este dispus să se întâlnească cu Zelenski, dar numai la Moscova - o condiţie respinsă de Kiev.

Moscova vrea să reia pregătirile pentru un summit Trump-Putin

Publicaţia independentă The Moscow Times a relatat marţi că ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a invitat SUA să reia pregătirile pentru summitul dintre Vladimir Putin şi Donald Trump de la Budapesta, care urma să aibă loc la sfârşitul lunii octombrie, dar care a eşuat după ce Kremlinul a refuzat să înceteze focul în Ucraina.

Moscova este „de asemenea pregătită să discute cu colegii noştri americani reluarea pregătirilor pentru summit”, a declarat Lavrov într-un interviu acordat presei ruse marţi. El a adăugat că Budapesta rămâne locul preferat pentru un eventual summit Putin-Trump „dacă şi când colegii noştri americani îşi vor reînnoi propunerea”.

Secretarul de stat Marco Rubio nu a mai discutat cu Lavrov de la ultima lor convorbire telefonică din 20 octombrie, a recunoscut ministrul rus de externe. Atunci, Serghei Lavrov şi Marco Rubio au abordat telefonic pregătirile pentru summitul de la Budapesta. Cu toate acestea, Rubio i-a recomandat lui Trump să anuleze întâlnirea, după care SUA au impus un pachet major de sancţiuni împotriva Rusiei pentru prima dată de când Donald Trump a preluat al doilea mandat.

După cum rezultă din afirmaţiile lui Lavrov, el încă nu înţelege de ce SUA au anulat summitul, notează The Moscow Times.

„Am avut o convorbire bună şi politicoasă, fără întrerupere. Practic, am confirmat că vom merge mai departe pe baza înţelegerii de la Anchorage (Alaska). Şi cu asta ne-am despărţit. Următorul pas trebuia să fie o întâlnire a reprezentanţilor politicii externe, ai armatei şi, din câte înţeleg, ai agenţiilor de informaţii. Dar, în schimb, a existat o declaraţie publică potrivit căreia întâlnirea nu avea niciun rost”, a spus Lavrov.

Memorandumul preliminar pe care Rusia l-a trimis Statelor Unite, potrivit lui Lavrov, nu conţinea „nimic altceva decât ceea ce s-a discutat la Anchorage”, conform publicaţiei ruse citate.

„Scopul acestui memorandum a fost de a le reaminti colegilor noştri americani ce s-a discutat la Anchorage şi la ce înţelegeri s-a ajuns acolo”, a insistat ministrul rus de externe.

În acest context, şeful diplomaţiei Moscovei a acuzat presa britanică de lansarea unei campanii mediatice axată pe faptul că „cerinţele maximaliste ale Kremlinului” au dus la anularea summitului.

În urma convorbirii nereuşite dintre Lavrov şi Rubio, Kremlinul l-a trimis în SUA pe şeful Fondului rus de investiţii directe, Kirill Dmitriev. În ajunul călătoriei sale, Dmitriev a propus o idee excentrică: săparea unui tunel prin strâmtoarea Bering pentru a lega Ciukotka de Alaska.

Cu toate acestea, Dmitriev s-a întors de la Washington cu mâinile goale. Oficiali cheie din administraţia Trump au lipsit din capitala americană în timpul vizitei sale. Şi singura care a fost de acord să se întâlnească public cu Dmitriev a fost o congresmană pro-rusă.

După fiasco-ul cu Rubio, Lavrov însuşi a ratat în mod neaşteptat o reuniune cheie a Consiliului de Securitate rus, unde Putin a ordonat examinarea problemei reluării testelor nucleare de către Rusia. 

Totodată, Lavrov şi-a pierdut şi statutul obişnuit de şef al delegaţiei ruse la summitul G20. Iar consilierul prezidenţial Maksim Oreşkin urmează să se deplaseze în Brazilia în locul său, potrivit media oficiale.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fiica unui primar primeste o masina cadou,la majorat
1
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a...
diana buzoianu la o sedinta
2
Diana Buzoianu: Este mai important să se închidă iazuri care otrăvesc românii cu metale...
mocanu
3
Dani Mocanu a fost prins de poliția italiană lângă Napoli, alături de fratele său
Pașaport rusesc
4
O nouă cortină de fier. Reacțiile rușilor la interdicția UE privind vizele multiple...
Când se șterg punctele de penalizare. Foto Getty Images
5
După ce perioadă se șterg punctele de penalizare primite pentru abateri în trafic. Cum...
Au încercat să se ascundă, dar au fost ”prinși” în Maldive: ”Cuplul anului!”
Digi Sport
Au încercat să se ascundă, dar au fost ”prinși” în Maldive: ”Cuplul anului!”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Nicusor dan prezinta strategoa nationala de aparara a tarii
Document. Președinția a publicat Strategia Naţională de Apărare a...
magistrati-document-ciocanel-1536x1025
Cu ce propunere merg magistrații la Cotroceni: pensii mai mari decât...
U.S. troops at the Mihail Kogalniceanu Air Base near Constanta
Nicuşor Dan: România poartă negocieri cu alte state pentru a suplini...
WhatsApp Image 2025-11-07 at 19.41.31
Rețeaua de influență a lui Hanț, afaceristul care se lăuda că l-a...
Ultimele știri
Papa Leon a dezvăluit care sunt patru dintre filmele sale preferate. „Față de Francisc, selecția actualului papă este mai puțin cool”
Moscova își pregătește o „armată a dronelor”. Rusia a lansat „Forțele Sistemelor Fără Pilot”, o nouă ramură militară aprobată de Putin
O suprafață similară cu a Muntenegrului nu poate fi locuită în Ucraina din cauza minelor și a explozibililor
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
medici
Medicamente pentru toate bolile. Coreea de Nord se oferă să exporte în Rusia „cele mai inovative tratamente”
Tiraspol
Ucraina și alte opt țări s-au alăturat sancțiunilor UE împotriva Transnistriei
Rezervoare Lukoil în Bulgaria.
După Germania şi Ungaria, încă o țară a cerut SUA o excepție de la sancțiunile asupra petrolului rusesc. Care a fost motivul invocat
Chinese yuan, a background
Moneda chineză, colacul de salvare pentru economia lui Putin. Rusia lansează primele obligațiuni în yuani
gif bun
Imagini apocaliptice din Ucraina. Momentul în care o bombă spulberă un întreg bloc de locuințe în „Orașul păcii”
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce aduce Jupiter retrograd pentru zodia ta? Niciun semn zodiacal nu scapă de valul emoțional
Cancan
De ce a murit, de fapt, Horia Moculescu? Boala gravă care i-a măcinat trupul
Fanatik.ro
„E vagabond! I-am plătit biletele de avion să vină nevastă-sa”. Gigi Becali, dezvăluiri uluitoare despre...
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
Ce pensie avea Horia Moculescu după 42 de ani de muncă: ”La recalculare mi-au tăiat 300 de lei”. Adevărul...
Adevărul
Indiciile care arată că Putin are „birouri-clonă” care îi permit să pretindă că se află la Moscova. Cum își...
Playtech
Presemnalizarea unei amenajări rutiere. Ce trebuie să facă şoferii când întâlnesc indicatorul?
Digi FM
Suferință în fiecare cuvânt. Nidia Moculescu, mesaj sfâșietor după moartea tatălui ei: "Sunt o fiică ruptă...
Digi Sport
S-a aflat: Siyabonga Ngezana s-a săturat de Gigi Becali și ”a plecat”!
Pro FM
"Drogurile mi-au distrus viața". Paris Jackson are de la 20 de ani o gaură în nas din cauza substanțelor...
Film Now
Cum îi tratează Dakota Fanning pe tinerii actori pe platourile de filmare: „Asta apreciam când eram mai...
Adevarul
Cortina de sârmă ghimpată a României anilor '80, între frontieriști și grăniceri. Tânăra care a născut în...
Newsweek
84 de pensionari au cerut azi dreptate judecătorilor CCR care au pensii speciale de 10.000€. Ce li s-a răspuns
Digi FM
Ce spunea Horia Moculescu despre moarte. Compozitorul suferea de BPOC și era conștient de riscurile bolii...
Digi World
De ce ar trebui să deschizi geamurile casei în fiecare zi, chiar și iarna. 7 motive pentru care să-ți...
Digi Animal World
„Albina Lucifer”, noua descoperire din Australia. E neagră și are coarne ca „diavolul”
Film Now
Cum arată azi fata Bond din "Die Another Day". A jucat cu Tom Cruise și Ben Affleck, are 46 de ani și doi...
UTV
Lavinia Pîrva s-a înscris la facultate la 40 de ani. Soția lui Ștefan Bănică Jr. face o schimbare neașteptată...