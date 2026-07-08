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Marea Britanie se confruntă cu unul dintre cele mai îndelungate valuri de căldură din ultimii 50 de ani

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termometru cu soare
Foto: Shutterstock
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Din articol
Canicula va atinge apogeul vineri Cât va dura valul de căldură

Alerte de sănătate legate de caniculă de nivel portocaliu şi galben au intrat în vigoare în toată Anglia, în timp ce Marea Britanie se pregăteşte pentru unul dintre cele mai îndelungate valuri de căldură din 1976, transmite BBC.

Temperaturile vor urca până la 36°C în unele zone din sudul Angliei în această săptămână. Cu toate acestea, valorile vor varia semnificativ de la o regiune la alta, de la aproximativ 25°C în nord până la aproximativ 35°C mai la sud.

Regiunea Midlands, precum şi estul şi sudul Angliei se află sub alerte de sănătate de nivel portocaliu emise de Agenţia pentru Securitate Sanitară a Regatului Unit până la ora 21:00 BST pe 12 iulie.

În acelaşi timp, în nordul Angliei sunt în vigoare alerte galbene de sănătate legate de caniculă pentru aceeaşi perioadă.

Este probabil ca temperaturile ridicate să aibă un impact semnificativ asupra serviciilor de sănătate şi asistenţă socială, inclusiv o creştere a numărului de decese, în special în rândul persoanelor cu vârsta de 65 de ani şi peste sau al celor cu afecţiuni medicale.

Canicula va atinge apogeul vineri

Anumite zone din sud şi est au intrat oficial în val de caniculă luni, după trei zile în care temperaturile au atins sau au depăşit pragul stabilit.

Criteriile pentru valul de căldură au fost îndeplinite pe o arie mai largă marţi, când temperaturile au atins maximul de 32,4°C atât în Teddington şi Richmond upon Thames, cât şi în Frittenden, Kent.

În zilele următoare, mai multe localităţi ar putea atinge 34°C sau 35°C, zona cea mai afectată fiind probabil sudul Angliei.

Căldura va continua să se intensifice şi să se extindă spre nord şi vest, ajungând în Irlanda de Nord şi Scoţia până vineri. Aici se aşteaptă ca temperaturile maxime să se situeze în jurul valorii de 20 de grade Celsius.

Pe măsură ce presiunea atmosferică ridicată se va deplasa spre sfârşitul săptămânii, un vânt dinspre est va începe să sufle, aducând răcoare în zonele estice ale Regatului Unit.

Centrul valului de căldură se va muta apoi mai spre vest, în special în centrul şi sudul Angliei. Şi în sudul Ţării Galilor s-ar putea înregistra temperaturi maxime de 33°C vineri.

Spre deosebire de valul de căldură de la sfârşitul lunii iunie, se prevede ca nivelul de umiditate să fie relativ scăzut în această săptămână, astfel încât căldura s-ar putea simţi mai puţin apăsătoare, în ciuda temperaturilor care vor depăşi 30°C în unele zone.

Nopţile vor fi din nou calde, dar, în general, nu se prevede ca acestea să fie la fel de incomode ca cele din luna iunie.

Cu toate acestea, nu sunt excluse câteva nopţi tropicale – în care temperaturile nu scad sub 20°C, mai ales spre sfârşitul săptămânii, în oraşele mai mari.

Cât va dura valul de căldură

În acest moment, nu se prevede ca temperaturile să atingă valori record, precum cele înregistrate în lunile mai şi iunie.

Cu toate acestea, acest val de căldură ar putea fi unul dintre cele mai îndelungate de la faimosul val de căldură din 1976. În timpul acelui val, în special în Anglia, mai multe localităţi au înregistrat între 13 şi 16 zile consecutive cu temperaturi peste 30°C.

Pe parcursul acestei săptămâni şi a celei viitoare, se prevede că în unele zone din sudul Angliei temperaturile vor depăşi 27 sau 28°C, atingând pragul de caniculă pentru această zonă.

Unele localităţi ar putea rămâne, în cele din urmă, sub influenţa caniculei timp de până la 14 zile.

Editor : C.L.B.

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