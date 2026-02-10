Live TV

Rusia anunță restricții privind utilizarea Telegram pe motiv de „încălcare” a legii

Data publicării:
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
Aplicația este fondată de Pacel Durov, cetățean ruso-francez

Rusia a anunțat marți că va institui „restricții progresive” asupra aplicației de mesagerie Telegram pe motiv de „încălcare” a legii ruse, autoritățile acuzând această aplicație foarte populară în țară că nu face suficient pentru a împiedica utilizarea sa „în scopuri teroriste”, informează RFI.

„Legea rusă continuă să nu fie aplicată, nu se iau măsuri concrete pentru a combate fraudele și utilizarea aplicației de mesagerie în scopuri infracționale și teroriste”, a declarat Agenția rusă de supraveghere a telecomunicațiilor (Roskomnadzor) într-un comunicat, citat de agențiile de presă ruse.

Aplicația este fondată de Pacel Durov, cetățean ruso-francez

Fondată de Pavel Durov, care deţine cetăţenia rusă şi franceză, Telegram este unul dintre cele două servicii de mesagerie cele mai populare din Rusia, alături de Whatsapp, a cărui funcţionare este aproape complet blocată în Rusia din ianuarie, din motive similare.

„Roskomnadzor va continua să transpună în practică restricţii progresive (vizând Telegram, n.r.) pentru ca legislaţia rusă să fie respectată şi pentru a asigura protecţia cetăţenilor”, se afirmă în comunicatul agenției ruse.

Rusia restricţionase deja din vară apelurile prin Telegram şi Whatsapp, aceasta din urmă proprietate a gigantului american Meta, în cadrul unei represiuni mai extinse împotriva reţelelor de social media deţinute de străini.

Escrocheriile prin mesagerie sunt foarte frecvente în Rusia.

Măsuri de restricționare a libertății de exprimare prin Internet

Autorităţile ruse acuză, de asemenea, serviciile de securitate ucrainene că recrutează prin aceste aplicaţii cetăţeni ruşi pentru a comite acte de sabotaj în ţară, în schimbul unei promisiuni de remuneraţie.

Rusia şi-a multiplicat în ultimii ani măsurile care restricţionează libertatea de exprimare pe internet, mult timp printre ultimele spaţii unde vocile critice puteau să se exprime liber.

Preşedintele rus Vladimir Putin a promulgat, la sfârşitul lunii iulie, o lege care pedepseşte căutările pe internet de conţinut catalogat drept "extremist" şi care interzice promovarea VPN-urilor, sisteme foarte utilizate în Rusia pentru a ocoli cenzura.

Din 2024, platforma de videoclipuri YouTube este accesibilă în Rusia doar prin VPN. Iar din 2022, reţelele de socializare Facebook şi Instagram ale grupului american Meta, declarate "extremiste" în Rusia, sunt de asemenea blocate.

