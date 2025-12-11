Live TV

Rusia cere Londrei să dezvăluie ce făcea soldatul ucis în Ucraina. Maria Zaharova: „Vor trebui să recunoască, sincer”

Data actualizării: Data publicării:
zaharova
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus / Sursa foto: Profimedia Images

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a declarat joi că Marea Britanie trebuie să dezvăluie ce făcea de fapt soldatul britanic ucis marţi în Ucraina, acuzând Londra că ajută Kievul să comită „acte de terorism”, relatează Reuters.

Ministerul Apărării britanic a declarat marţi că soldatul, caporalul George Hooley, a murit în Ucraina în timp ce observa forţele ucrainene testând o nouă capacitate defensivă departe de linia frontului, scrie News.ro.

Marea Britanie, ca ţară lider în aşa-numita „Coaliţie a Voinţei”, a declarat în repetate rânduri că susţine trimiterea unei forţe multinaţionale în Ucraina după ce se va ajunge la un acord de încetare a focului sau de pace, o posibilă desfăşurare asupra căreia Rusia a avertizat că se împotriveşte.

„Londra trebuie să recunoască sincer ce făcea soldatul lor Hooley acolo. Pare că poate cineva din Marea Britanie a început să pregătească cu atenţie opinia publică din ţara sa pentru pierderile militare din Ucraina, care ar fi imposibil de ascuns şi de continuat să fie ascunse”, a comentat Zaharova.

Ea a spus că guvernul britanic nu ar trebui să-şi înşele cetăţenii afirmând că soldaţii britanici trimişi în Ucraina erau doar consilieri sau instructori şi a acuzat forţele britanice că ajută Kievul „să efectueze atacuri teroriste şi misiuni extremiste” la ordinele directe ale Londrei.

Zaharova, care a afirmat că Rusia va considera orice contingent militar străin din Ucraina ca fiind ţintă legitimă, nu a prezentat dovezi care să susţină acuzaţiile sale privind o presupusă implicare mai largă a Regatului Unit.

Guvernul britanic, unul dintre cei mai fervenţi susţinători ai Ucrainei, nu a confirmat niciodată numărul personalului militar aflat în Ucraina, dar BBC a raportat că un mic contingent sprijină forţele ucrainene şi asigură securitatea personalului diplomatic.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
prezidiu curtea de apel bucuresi la conferinta de presa dupa ancheta recorder
1
Război total și acuzații reciproce la Curtea de Apel după ancheta Recorder. „Suntem...
Judecătoarea Raluca Moroșanu.
2
Declarație manifest la Curtea de Apel București. O judecătoare spune că dezvăluirile...
avion mig 29 in zbor
3
Polonia vrea să trimită Ucrainei întreaga sa flotă de MiG-29. Ce oferă Kievul în schimb
Afișul spectacolului
4
Ambasada Ucrainei condamnă organizarea unui concert cu artişti ruşi la Cluj. Unul dintre...
fabrica
5
Investiție americană importantă în România: O fabrică va fi construită pentru a reduce...
La 22 de ani, s-a mutat în Moldova și nu i-a venit să creadă ce a văzut: ”La mall, la toaletă, era doar o gaură în podea”
Digi Sport
La 22 de ani, s-a mutat în Moldova și nu i-a venit să creadă ce a văzut: ”La mall, la toaletă, era doar o gaură în podea”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Defilare Rusia
Cheltuielile militare ale Rusiei au atins un nou record. Bugetul e de patru ori mai mare ca în 2021, anul premergător războiului
YWMxYTc3NjQ5NWRjY2UxNmU5YzgyYmFiODA0OQ==.thumb
„Au transformat-o într-o mumie”. Un soldat povestește ultimele zile ale jurnalistei ucrainene care a murit într-o închisoare rusească
trump
Echipa lui Trump ar fi discutat formarea unei alianțe cu Rusia și China ca alternativă la G7. Ce țări ar putea face parte din „Core 5”
Mark Rutte
Șeful NATO, Mark Rutte, avertizează: „Suntem următoarea ţintă a Rusiei. Momentul pentru acţiune este acum”
bautura la doza
​Un bărbat care consuma zilnic câte opt băuturi energizante a ajuns la spital cu o formă rară de atac cerebral. Avertismentul medicilor
Recomandările redacţiei
ID216894_INQUAM_Photos_George_Calin
Cum explică Lia Savonea momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”...
justitie, ciocanel
Asociațiile magistraților cer autorităților „să se abțină” de la...
CSM 2 consiliul superior al magistraturii
Procurorii din CSM au o reacție diferită față de secția pentru...
8f90f2fd-bade-45b3-84d7-9981085affab
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința...
Ultimele știri
Al Dahra Holding va pleca din comerţul cu cereale din România în 2026. Cum a ajuns piața într-o „lipsă totală de control”
Ucraina contraatacă și lovește cu drone, pentru prima dată, o platformă petrolieră rusă aflată în Marea Caspică
Raport al Comisiei Europene: România are cea mai mică finanțare a sănătății din UE. Speranța de viață rămâne printre cele mai scăzute
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Neptun a intrat pentru ultima dată în Pești. Patru zodii își schimbă viața definitiv și trec printr-o...
Cancan
ULTIMUL mesaj trimis de Ana, românca moartă în Tenerife. Cu cine a vorbit înainte de tragedie
Fanatik.ro
Judecătorul din documentarul Recorder renunță la robă. Ionel Laurențiu Beșu pleacă de la Tribunalul București...
editiadedimineata.ro
Administrația Trump declară război fact-checkingului: vize blocate pentru moderatori și verificatori ai...
Fanatik.ro
Gigi Becali are pregătită varianta B dacă Kevin Ciubotaru nu va semna cu FCSB! Vine din SuperLiga. Exclusiv
Adevărul
Scandal în tabăra suveraniștilor. De ce era previzibilă ruptura și cum privesc alegătorii tensiunile dintre...
Playtech
Cât consumă un calorifer electric în 2025. Calcul exact pentru 1 oră, 8 ore și o lună întreagă
Digi FM
Cine este Raluca Moroșanu, care a confirmat dezvăluirile Recorder: „Tot ce a spus colegul meu e adevărat...
Digi Sport
FBI a publicat o fotografie cu unul dintre cei mai căutați oameni din lume! FOTO Recompensa: 15.000.000 $
Pro FM
Momentul în care Shakira cântă alături de cei doi băieți ai săi. Imaginile sunt virale: „Doamne, sunt...
Film Now
Cum s-a schimbat viața Margot Robbie după ce a devenit mamă. Actrița, extrem de fermă: „Am stabilit noi...
Adevarul
Cum au înfruntat românii cele mai cumplite ierni din istorie. Ziua când „gerul a luat proporții siberiene în...
Newsweek
Ministrul Muncii, anunț despre creșterea pensiilor pe care pensionarii nu voiau să îl audă. „Am luat decizia”
Digi FM
Daniela Nane și Octavian Ene, mai tânăr decât actriță cu 22 de ani, s-au despărțit. Tenorul, declarații...
Digi World
A fost descoperită cea mai veche dovadă a producerii focului. Momentul-cheie din evoluţia umanităţii s-a...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Cum au reacționat copiii lui Gwyneth Paltrow la scenele de sărut cu Timothée Chalamet: „Doamne, nu vreau să...
UTV
Elena Vîșcu iubește din nou. Fosta soție a lui CRBL are un nou iubit, la un an și jumătate după divorț