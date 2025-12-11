Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a declarat joi că Marea Britanie trebuie să dezvăluie ce făcea de fapt soldatul britanic ucis marţi în Ucraina, acuzând Londra că ajută Kievul să comită „acte de terorism”, relatează Reuters.



Ministerul Apărării britanic a declarat marţi că soldatul, caporalul George Hooley, a murit în Ucraina în timp ce observa forţele ucrainene testând o nouă capacitate defensivă departe de linia frontului, scrie News.ro.

Marea Britanie, ca ţară lider în aşa-numita „Coaliţie a Voinţei”, a declarat în repetate rânduri că susţine trimiterea unei forţe multinaţionale în Ucraina după ce se va ajunge la un acord de încetare a focului sau de pace, o posibilă desfăşurare asupra căreia Rusia a avertizat că se împotriveşte.

„Londra trebuie să recunoască sincer ce făcea soldatul lor Hooley acolo. Pare că poate cineva din Marea Britanie a început să pregătească cu atenţie opinia publică din ţara sa pentru pierderile militare din Ucraina, care ar fi imposibil de ascuns şi de continuat să fie ascunse”, a comentat Zaharova.

Ea a spus că guvernul britanic nu ar trebui să-şi înşele cetăţenii afirmând că soldaţii britanici trimişi în Ucraina erau doar consilieri sau instructori şi a acuzat forţele britanice că ajută Kievul „să efectueze atacuri teroriste şi misiuni extremiste” la ordinele directe ale Londrei.

Zaharova, care a afirmat că Rusia va considera orice contingent militar străin din Ucraina ca fiind ţintă legitimă, nu a prezentat dovezi care să susţină acuzaţiile sale privind o presupusă implicare mai largă a Regatului Unit.

Guvernul britanic, unul dintre cei mai fervenţi susţinători ai Ucrainei, nu a confirmat niciodată numărul personalului militar aflat în Ucraina, dar BBC a raportat că un mic contingent sprijină forţele ucrainene şi asigură securitatea personalului diplomatic.

Editor : Sebastian Eduard