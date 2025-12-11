Live TV

Echipa lui Trump ar fi discutat formarea unei alianțe cu Rusia și China ca alternativă la G7. Ce țări ar putea face parte din „Core 5”

Donald Trump. Sursa foto: Profimedia Images

Administrația președintelui american Donald Trump ar fi discutat ideea formării unui nou organism al marilor puteri, Core 5, care ar include China și Rusia, apropiind adversarii tradiționali și contrastând puternic cu actualul G7.

Conform Defense One, citat de European Pravda, ideea ar fi apărut într-o versiune mai lungă, nepublicată, a Strategiei de Securitate Națională, din care Casa Albă a publicat fragmente săptămâna trecută.

Strategia prevedea crearea unui nou grup de puteri globale de frunte – C5 (Core 5): Statele Unite, China, Rusia, India și Japonia.

Acesta urma să fie un club informal similar cu G7 (Statele Unite, Canada, Regatul Unit, Franța, Germania, Italia și Japonia).

Cu toate acestea, apartenența la un astfel de grup urma să fie determinată nu de sistemul politic (G7 este un club al democrațiilor bogate), ci exclusiv de mărimea populației (peste 100 de milioane de locuitori) și de potențialul economic.

La fel ca G7, Core 5 urma să organizeze reuniuni periodice pentru a discuta probleme globale.

Se preconiza că tema primului summit C5 va fi normalizarea relațiilor dintre Israel și Arabia Saudită, ca pas cheie către stabilizarea Orientului Mijlociu.

Cu toate acestea, oficialii din echipa lui Trump neagă existența unor versiuni alternative ale documentului.

Ideea revenirii Rusiei în G7 – restabilind efectiv G8 – a apărut în versiunea inițială a „planului de pace” al echipei Trump.

Cancelarul german Friedrich Merz a respins posibilitatea reintegrării Rusiei în G7.

Președintele francez Emmanuel Macron a exprimat o opinie similară, menționând că nu există motive pentru readmiterea Rusiei.

La rândul său, liderul Kremlinului Vladimir Putin a afirmat că nu este interesat de revenirea Rusiei în G7.

