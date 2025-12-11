Universitatea Craiova a pierdut acasă meciul cu Sparta Praga, din Conference League. Golul victoriei cehilor, în minutul 89

Formaţia Universitatea Craiova a fost învinsă, joi seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, de echipa Sparta Praga, în etapa a cincea a fazei principale a Conference League.

Universitatea a fost aproape să obţină un rezultat bun, însă a cedat pe final, după ce a ratat un penalty la 0-0. Albion Rrahmani (50) şi Matej Rynes (89) au marcat golurile oaspeţilor, în timp ce pentru craioveni a înscris Steven Nsimba (79).

Valoroasă echipă cehă şi-a impus jocul în Bănie şi în cele din urmă a obţinut victoria, care îi asigură prezenţa în faza următoare a competiţiei, Acrie agerpres.

Universitatea a avut prima ocazie notabilă a partidei, prin Etim (10), care a şutat din unghi după o mingea greşită de oaspeţi, dar portarul Vindahl a respins.

Sparta a fost periculoasă prin Rrahmani şi Mercado, dar şuturile lor (20) au fost blocate de defensiva craioveană. Ecuadorianul Mercado a trimis mingea în bară (26).

Etim a mai avut o oportunitate, însă a şutat de la 18 metri peste poartă (33).

În min. 34, atacantul nigerian a fost faultat de Sevinsky în careu, iar Universitatea a primit penalty, confirmat de VAR după o analiză îndelungată, însă Mekvabişvili (38) a şutat peste poartă din punctul cu var.

Sparta Praga putea intra la pauză în avantaj, dar Isenko a avut un reflex senzaţional la lovitura de cap a lui Sevinsky (45+4).

Oaspeţii au deschis scorul după pauză, prin kosovarul Albion Rrahmani (ex-Rapid Bucureşti), din pasa lui Haraslin (50), după o minge pierdută de Creţu.

Craiovenii au căutat egalarea, dar Vindahl a respins mingea trimisă de Cicâldău (54), din lovitură liberă.

Universitatea a izbutit egalarea prin francezul Nsimba (79), cu un şut puternic de la 24 de metri, la care Vindahl nu a putut face nimic.

Gazdele au făcut un pas înapoi, Baiaram a fost schimbat cu un fundaş (Stevanovic), iar Sparta a revenit în ofensivă, reuşind să marcheze golul victoriei prin Rynes (89), cu un şut la colţ, după centrarea lui Preciado.

Universitatea a avut o şansă de egalare, prin Houri (90+4), dar francezul a şutat slab din careu şi Vindahl a prins.

Aceasta este prima înfrângere de la venirea antrenorului portughez Filipe Coelho la Universitatea.

Universitatea rămâne cu şapte puncte, după 0-2 cu Rakow Czestochowa (deplasare), 1-1 cu FC Noah (acasă), 1-0 cu Rapid Viena (deplasare), 1-0 cu Mainz (acasă) şi 1-2 cu Sparta Praga (acasă). Echipa din Bănie mai are de jucat un meci, cu AEK Atena, pe 18 decembrie, în deplasare.

Universitatea Craiova - Sparta Praga 1-2 (0-0)

Au marcat:

Steven Nsimba (79),

Albion Rrahmani (50),

Matej Rynes (89).

Au evoluat echipele:

Universitatea Craiova: 77. Pavlo Isenko - 3. Oleksandr Romanciuk, 28. Adrian Rus, 15. Juraj Badelj - 19. Vasile Mogoş, 4. Alexandru Creţu, 5. Anzor Mekvabişvili (39. Steven Nsimba, 57), 23. Samuel Teles (14. Lyes Houri, 72) - 20. Alexandru Cicâldău (căpitan) - 12. Monday Etim (29. Luca Băsceanu, 71), 10. Ştefan Baiaram (24. Nikola Stevanovic, 82). Antrenor: Filipe Coelho.

Rezerve neutilizate: 1. Silviu Lung Jr, 21. Laurenţiu Popescu - 2. Florin Ştefan, 9. Assad Al Hamlawi, 30. David Matei, 38. Denys-Ioan Muntean.

Sparta: 1. Peter Vindahl - 19. Adam Sevinsky, 25. Asger Soerensen, 26. Patrik Vydra - 17. Angelo Preciado, 20. Sivert Mannsverk (5. Santiago Eneme, 67), 6. Kaan Kairinen, 11. Matej Rynes - 7. John Mercado (36. Garang Kuol, 84), 9. Albion Rrahmani (10. Jan Kuchta, 67), 22. Lukas Haraslin (căpitan; 14. Veljko Birmancevic, 72). Antrenor: Brian Priske.

Rezerve neutilizate: 44. Jakub Surovcik - 2. Martin Suchomel, 3. Pavel Kaderabek, 18. Lukas Sadilek, 27. Filip Panak, 28. Kevin-Prince Milla, 30. Jaroslav Zeleny, 52. Ondrej Penxa.

