Rusia e pregătită să declare în scris că nu va ataca Europa. Lavrov: „Nu avem niciun plan agresiv față de mebrii NATO”

serghei lavrov la o intalnire
Ministrul rus de externe Serghei Lavrov. Foto: Profimedia

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a afirmat că Rusia nu intenționează să atace Europa și este pregătită să consemneze acest lucru „în scris, într-un document legal”.

Conform TASS, o agenția oficială rusă aliniată Kremlinului, Lavrov a făcut declarația la o masă rotundă cu ambasadori pe 11 decembrie, conform European Pravda
Lavrov a afirmat că Rusia nu are planuri agresive față de membrii NATO sau țările UE și a vorbit despre „garanții colective reciproce”.

„Nu urmărim – președintele [Putin] a spus acest lucru în mod clar – niciun plan agresiv față de membrii NATO sau ai Uniunii Europene. Suntem gata să consemnăm garanțiile relevante în scris într-un document legal.” [N.B. Ukrainska Pravda nu îl recunoaște pe Putin ca președinte – ed.]

Lavrov a mai spus că Moscova a transmis Statelor Unite propunerile sale privind garanțiile colective de securitate, în conformitate cu care Ucraina trebuie să devină un „stat nealiniat, neutru și non-nuclear”. El a avertizat din nou că orice contingent european în Ucraina va fi considerat de Rusia o „țintă militară legitimă”.

La 2 decembrie, liderul rus Vladimir Putin a afirmat că nu are intenția de a declara război Europei, dar a declarat totodată că Rusia este „pregătită” pentru război dacă Europa „vrea să lupte”.

Șeful NATO, Mark Rutte, avertizează: „Suntem următoarea ţintă a Rusiei. Momentul pentru acţiune este acum”


