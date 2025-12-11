Live TV

Cheltuielile militare ale Rusiei au atins un nou record. Bugetul e de patru ori mai mare ca în 2021, anul premergător războiului

Defilare Rusia
Foto: Profimedia
Cifre

Cheltuielile bugetului federal rus pentru articole militare au atins un nou record de 11,85 trilioane de ruble (aproximativ 149,4 miliarde de dolari) între ianuarie și septembrie 2025.

Afirmația a fost făcută de The Moscow Times, un canal de știri independent cu sediul în Amsterdam, citând calculele lui Janis Kluge, cercetător la Institutul German pentru Afaceri Internaționale și Securitate, pe baza datelor furnizate de Ministerul Finanțelor din Rusia

Cheltuielile militare și pentru producția de arme au crescut cu încă 30% – sau 2,76 trilioane de ruble (aproximativ 34,8 miliarde de dolari) – comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Bugetul militar al Rusiei este acum cu 95% mai mare decât în 2023, cu 173% mai mare decât în 2022 și cu 295% (aproape de patru ori) mai mare decât în 2021.

În medie, mașina militară a Kremlinului a consumat 1,32 trilioane de ruble (aproximativ 16,6 miliarde de dolari) pe lună, 43,4 miliarde de ruble (aproximativ 547 de milioane de dolari) pe zi sau 1,9 miliarde de ruble (aproximativ 24 de milioane de dolari) pe oră.

Kremlinul a cheltuit 44% din toate veniturile fiscale federale și 39% din cheltuielile federale totale pentru război – ambele cifre înregistrând, de asemenea, maxime istorice. Pentru comparație: anul trecut, aceste procente erau de 39% și, respectiv, 36%, iar în 2021 de numai 18,4% și 19%.

Conform calculelor lui Kluge, războiul împotriva Ucrainei a costat contribuabilii ruși 42,34 trilioane de ruble (542 miliarde de dolari) de la începutul anului 2022.

Editor : Sebastian Eduard

