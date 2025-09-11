Rusia cere Poloniei să reexamineze decizia închiderii graniței cu Belarusul. „Etapă conflictuală, continuarea escaladării”

Rusia cere Varșoviei să revizuiască cât mai curând posibil decizia de a închide punctele de trecere a frontierei cu Belarus, a declarat Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei. Ea a calificat acțiunile Varșoviei drept „un pas conflictual” și „o escaladare a tensiunilor”, relatează polsatnews.pl.

„Este evident că măsurile conflictuale luate de autoritățile poloneze sunt subordonate unui obiectiv, justificând politica de nouă escaladare a tensiunilor în centrul Europei”, a declarat Zaharova.

„Acțiunile unilaterale ale Poloniei vor cauza daune grave partenerilor săi internaționali, care utilizează frontiera polono-belarusă în scopuri comerciale”, a adăugat ea.

Potrivit purtătoarei de cuvânt, închiderea frontierei încalcă normele umanitare, în special libertatea de circulație a persoanelor.

„Locuitorii regiunilor de frontieră dintre Polonia și Belarus sunt privați de posibilitatea de a menține tradiția legăturilor familiale strânse și a contactelor interpersonale. Facem apel la Varșovia să reflecteze asupra consecințelor unor astfel de acțiuni distructive și să reconsidere decizia cât mai curând posibil”, a spus acesta.

Închiderea frontierei polono-belaruse. Regulamentul Ministerului de Interne și Administrației intră în vigoare

Conform regulamentului Ministerului de Interne și Administrației din Polonia, începând cu 12 septembrie și până la noi ordine, traficul frontalier cu Belarus va fi complet suspendat.

Suspendarea se va aplica în ambele sensuri. Se aplică atât transportului rutier, cât și trenurilor de marfă. Șoferii de autoturisme nu vor trece frontiera la punctul de trecere Terespol-Brest, iar șoferii de camioane nu vor trece punctul de trecere Kukuryki-Kozłowiczy. Trei puncte de trecere a frontierei feroviare pentru traficul de marfă vor fi închise: Kuźnica Białostocka-Grodno, Siemianówka-Swisłocz, Terespol-Brest.

„Suspendarea completă a traficului frontalier la punctele de trecere a frontierei va fi un semnal clar al voinței Poloniei de a lua măsuri radicale în cazul deteriorării situației de securitate la frontieră”, a declarat Ministerul de Interne și Administrație într-un comunicat.

În același timp, s-a subliniat că circulația nu va putea fi reluată decât după încheierea manevrelor militare belaruso-ruse „Zapad-2025”.

„Suspendarea traficului frontalier cu Belarus va permite, în același timp, forțelor de pază de frontieră să fie utilizate într-o mai mare măsură pentru supravegherea frontierei în ceea ce privește migrația ilegală, ceea ce va contribui, de asemenea, la îmbunătățirea securității Republicii Polone în contextul unor posibile tentative de trecere ilegală a frontierei de către persoane care ar putea constitui o potențială amenințare, de exemplu, din cauza legăturilor cu organizații teroriste sau a implicării în activități de sabotaj pe teritoriul Poloniei”, a explicat el.

Și restricții privind traficul aerian

Polonia a introdus și restricţii privind traficul aerian de-a lungul graniţelor sale estice cu Belarus şi Ucraina, a anunţat joi Comandamentul Operaţional al Forţelor Armate, pe fondul creşterii tensiunilor la o zi după incursiuni multiple ale unor drone în spaţiul aerian al acestui stat membru al NATO, informează Reuters, preluată de Agerpres.



"La cererea Comandamentului Operaţional al Ramurilor Forţelor Armate ... restricţiile de trafic aerian vor fi introduse în partea de est a Poloniei sub forma zonei restricţionate EP R129", a declarat Agenţia Poloneză de Navigaţie Aeriană într-un comunicat publicat miercuri seară.



Restricţiile au intrat în vigoare miercuri, la ora 22:00 GMT (01.00, ora României - n.r.), şi se aplică până pe 9 decembrie, a precizat agenţia.



De la răsărit până la apus, zborurile în zona restricţionată sunt interzise, cu excepţia aeronavelor cu echipaj uman care operează în conformitate cu un plan de zbor cu transpondere adecvate şi care menţin comunicarea bidirecţională cu autorităţile aviatice, a precizat agenţia.



Restricţiile nu se aplică nici pentru zborurile militare şi pentru unele zboruri şi indicative de apel suplimentare cu scop special.



"De la apus până la răsărit există o interdicţie totală a zborurilor, cu excepţia aeronavelor militare... În zona EP R129, există o interdicţie de zbor de 24 de ore pentru aparate civile fără pilot", a declarat agenţia.



Ministerul Apărării din Rusia a declarat miercuri că dronele sale au efectuat un atac major asupra instalaţiilor militare din vestul Ucrainei, dar nu aveau în plan să lovească ţinte din Polonia.

