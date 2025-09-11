Live TV

Rusia cere Poloniei să reexamineze decizia închiderii graniței cu Belarusul. „Etapă conflictuală, continuarea escaladării”

Data publicării:
zaharova
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus / Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Închiderea frontierei polono-belaruse. Regulamentul Ministerului de Interne și Administrației intră în vigoare Și restricții privind traficul aerian

Rusia cere Varșoviei să revizuiască cât mai curând posibil decizia de a închide punctele de trecere a frontierei cu Belarus, a declarat Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei. Ea a calificat acțiunile Varșoviei drept „un pas conflictual” și „o escaladare a tensiunilor”, relatează polsatnews.pl.

„Este evident că măsurile conflictuale luate de autoritățile poloneze sunt subordonate unui obiectiv, justificând politica de nouă escaladare a tensiunilor în centrul Europei”, a declarat Zaharova.

„Acțiunile unilaterale ale Poloniei vor cauza daune grave partenerilor săi internaționali, care utilizează frontiera polono-belarusă în scopuri comerciale”, a adăugat ea.

Potrivit purtătoarei de cuvânt, închiderea frontierei încalcă normele umanitare, în special libertatea de circulație a persoanelor.

„Locuitorii regiunilor de frontieră dintre Polonia și Belarus sunt privați de posibilitatea de a menține tradiția legăturilor familiale strânse și a contactelor interpersonale. Facem apel la Varșovia să reflecteze asupra consecințelor unor astfel de acțiuni distructive și să reconsidere decizia cât mai curând posibil”, a spus acesta.

Închiderea frontierei polono-belaruse. Regulamentul Ministerului de Interne și Administrației intră în vigoare

Conform regulamentului Ministerului de Interne și Administrației din Polonia, începând cu 12 septembrie și până la noi ordine, traficul frontalier cu Belarus va fi complet suspendat.

Suspendarea se va aplica în ambele sensuri. Se aplică atât transportului rutier, cât și trenurilor de marfă. Șoferii de autoturisme nu vor trece frontiera la punctul de trecere Terespol-Brest, iar șoferii de camioane nu vor trece punctul de trecere Kukuryki-Kozłowiczy. Trei puncte de trecere a frontierei feroviare pentru traficul de marfă vor fi închise: Kuźnica Białostocka-Grodno, Siemianówka-Swisłocz, Terespol-Brest.

„Suspendarea completă a traficului frontalier la punctele de trecere a frontierei va fi un semnal clar al voinței Poloniei de a lua măsuri radicale în cazul deteriorării situației de securitate la frontieră”, a declarat Ministerul de Interne și Administrație într-un comunicat.

În același timp, s-a subliniat că circulația nu va putea fi reluată decât după încheierea manevrelor militare belaruso-ruse „Zapad-2025”.

„Suspendarea traficului frontalier cu Belarus va permite, în același timp, forțelor de pază de frontieră să fie utilizate într-o mai mare măsură pentru supravegherea frontierei în ceea ce privește migrația ilegală, ceea ce va contribui, de asemenea, la îmbunătățirea securității Republicii Polone în contextul unor posibile tentative de trecere ilegală a frontierei de către persoane care ar putea constitui o potențială amenințare, de exemplu, din cauza legăturilor cu organizații teroriste sau a implicării în activități de sabotaj pe teritoriul Poloniei”, a explicat el.

Și restricții privind traficul aerian

Polonia a introdus și restricţii privind traficul aerian de-a lungul graniţelor sale estice cu Belarus şi Ucraina, a anunţat joi Comandamentul Operaţional al Forţelor Armate, pe fondul creşterii tensiunilor la o zi după incursiuni multiple ale unor drone în spaţiul aerian al acestui stat membru al NATO, informează Reuters, preluată de Agerpres.

"La cererea Comandamentului Operaţional al Ramurilor Forţelor Armate ... restricţiile de trafic aerian vor fi introduse în partea de est a Poloniei sub forma zonei restricţionate EP R129", a declarat Agenţia Poloneză de Navigaţie Aeriană într-un comunicat publicat miercuri seară.

Restricţiile au intrat în vigoare miercuri, la ora 22:00 GMT (01.00, ora României - n.r.), şi se aplică până pe 9 decembrie, a precizat agenţia.

De la răsărit până la apus, zborurile în zona restricţionată sunt interzise, cu excepţia aeronavelor cu echipaj uman care operează în conformitate cu un plan de zbor cu transpondere adecvate şi care menţin comunicarea bidirecţională cu autorităţile aviatice, a precizat agenţia.

Restricţiile nu se aplică nici pentru zborurile militare şi pentru unele zboruri şi indicative de apel suplimentare cu scop special.

"De la apus până la răsărit există o interdicţie totală a zborurilor, cu excepţia aeronavelor militare... În zona EP R129, există o interdicţie de zbor de 24 de ore pentru aparate civile fără pilot", a declarat agenţia.

Ministerul Apărării din Rusia a declarat miercuri că dronele sale au efectuat un atac major asupra instalaţiilor militare din vestul Ucrainei, dar nu aveau în plan să lovească ţinte din Polonia. 

 

 

 

 

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Euromaidan-Warsaw Activists Blocked The Russian Ambassador, Poland - 09 May 2023
1
Prima reacție a Rusiei după ce dronele sale au fost doborâte în spațiul aerian al Poloniei
donald trump la birou
2
Prima reacție a lui Donald Trump după ce spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat de 19...
drone polonia
3
Polonia a doborât drone rusești intrate pe teritoriul său. Președintele polonez a vorbit...
soldați ucraineni cu o dronă
4
Formula câștigătoare pentru înfrângerea Rusiei. Cum transformă voluntarii ucraineni banii...
CEO-ul Oracle, Larry Ellison, a devenit pentru prima dată e cea mai bogată persoană din lume
5
Miliardarul care l-a depășit pe Elon Musk și a devenit cel mai bogat om din lume. Averea...
FOTO Ce pasiune controversată are singura fiică a lui Ion Țiriac + Cu ce se ocupă la 28 de ani
Digi Sport
FOTO Ce pasiune controversată are singura fiică a lui Ion Țiriac + Cu ce se ocupă la 28 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
suspect kirk
FBI a difuzat primele imagini cu un bărbat căutat în cazul uciderii...
justitie, ciocanel
Curtea de Apel București a suspendat un dosar în care un bolnav de...
Law enforcement officials, including members of an FBI forensics team, investigate a wooded area near the crime scene where political activist Charlie Kirk was shot and killed at Utah Valley University in Orem, Utah
Cum a reușit să fugă asasinul lui Charlie Kirk după atacul din...
Participanții la Consiliul Național de Securitate al Poloniei. Foto: Profimedia
În Polonia s-a reunit Consiliul Național de Securitate. „Să nu cedăm...
Ultimele știri
Premierul israelian Benjamin Netanyahu declară că „nu va exista un stat palestinian”
Emmanuel Macron anunță că Franța trimite trei avioane de luptă Rafale în Polonia, pentru a proteja spațiul aerian polonez
Cancelarul Germaniei cere întărirea serviciilor secrete pentru a înfrunta Rusia și atacurile hibride
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Maria Malmer Stenergard
Suedia l-a convocat pe ambasadorul Rusiei după încălcarea spaţiului aerian polonez: „Este o ameninţare pentru securitatea europeană”
letonia harta
Letonia îşi închide timp de o săptămână spaţiul aerian de-a lungul frontierelor cu Rusia şi Belarus
lucrari centrala ungaria profimedia
Curtea de Justiție a UE anulează o decizie care autoriza Ungaria să subvenţioneze construcţia de reactoare nucleare ruseşti
Vladimir Putin
Țara care îi cere Rusiei să nu-i mai recruteze cetăţenii pentru a-i trimite pe front în Ucraina
nicusor dan asculta in casca traducerea unor declaratii
Nicușor Dan afirmă că România e țintă în războiul hibrid al Rusiei de 10 ani. „Pune paie pe foc acolo unde vede tensiuni în societate”
Partenerii noștri
Pe Roz
Jennifer Lopez, criticată dur de fani după ce a fost surprinsă la cumpărături cu fiul lui Ben Affleck: „Cât...
Cancan
Bărbatul din SUA care a ucis-o pe Iryna și-a motivat gestul. Nu o să îți vină să crezi ce scuză are...
Fanatik.ro
Cine este administratorul de la ROMAERO demis de ministrul Radu Miruță. Lista veniturilor încasate de la alte...
editiadedimineata.ro
Plânsul bebelușilor poate face oamenii să se încălzească fizic
Fanatik.ro
Ce pasiune periculoasă are Ioana Țiriac, unica fiică a lui Ion Țiriac. Moștenitoarea imperiului Țiriac i-a...
Adevărul
Hotelul în care s-a filmat „Nea Mărin miliardar” a intrat în insolvență
Playtech
Unde se vorbește limba română în afara României? Ţările în care te simţi ca acasă
Digi FM
Fostul iubit al Cristinei Cioran, tatăl copiilor ei, condamnat la închisoare cu executare. Alex...
Digi Sport
Mitriță n-a jucat deloc cu Cipru și a postat doar două cuvinte, înainte să plece din România
Pro FM
Mihai Trăistariu face și azi bani din piesa Tornero, la 19 ani de la Eurovision. Cât primește din străinătate
Film Now
Gwyneth Paltrow și Brad Falchuk, despre greșeala din primul an de căsnicie: „Dacă m-aș putea întoarce în...
Adevarul
Primul fruct proaspăt certificat ca sănătos de Uniunea Europeană. Care este porția zilnică recomandată
Newsweek
Casa de Pensii face anunțul așteptat de 2.600.000 pensionari. La ce oră alimentează vineri cardul
Digi FM
Ruben Neves, revoltat după ce o revistă portugheză a sugerat o legătură romantică cu văduva lui Diogo Jota...
Digi World
Metoda ABCDE care îți poate salva viața. Cum recunoști cancerul de piele și 9 semne pe care să nu le ignori
Digi Animal World
Momentul când un câine prinde o dinamită cu botul și oprește explozia. A salvat 10 oameni de la moarte
Film Now
La sfârșitul lui august apăreau de mână, acum au rupt logodna. Nina Dobrev și Shaun White s-au despărțit după...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea