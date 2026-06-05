UE pregătește sancțiuni pentru companii chineze care alimentează mașinăria de război a Rusiei

Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) propune sancționarea a patru companii chineze pe care le acuză că sprijină războiul Rusiei împotriva Ucrainei prin furnizarea de componente pentru drone de atac, substanțe chimice și servicii care ajută Moscova să eludeze restricțiile occidentale. Propunerea face parte dintr-un nou set de măsuri analizate de Bruxelles și riscă să amplifice tensiunile dintre Uniunea Europeană și China, potrivit unor documente consultate de POLITICO.

Cele patru firme, care cel mai probabil vor fi incluse în noul pachet de sancțiuni ce urmează să fie aprobat la reuniunea miniștrilor de externe ai UE de săptămâna viitoare, ar ajuta flota-fantomă a Rusiei, ar furniza substanțe chimice pentru armata rusă și ar livra componente folosite de Moscova la producerea dronelor de atac, au declarat oficiali europeni.

Măsura este de natură să alimenteze tensiunile dintre Bruxelles și Beijing, în contextul în care președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, încearcă să obțină sprijinul statelor membre pentru o ofensivă majoră împotriva importurilor chineze subvenționate. Săptămâna trecută, China a avertizat că va adopta „contramăsuri ferme și măsuri eficiente pentru protejarea propriilor interese” dacă Uniunea Europeană va introduce restricții comerciale suplimentare.

UE a inclus și în rundele anterioare de sancțiuni companii chineze, însă noile propuneri arată că blocul comunitar își intensifică strategia de a viza actorii care facilitează efortul de război al Rusiei, în pofida avertismentelor Beijingului privind „consecințele” măsurilor adoptate în cadrul celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei.

Tensiunile vor fi în centrul atenției marți, când comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, se va întâlni cu reprezentantul comercial al Chinei, Li Chenggang, în marja reuniunii ministeriale a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), care are loc la Paris, potrivit purtătorului de cuvânt al Comisiei Europene, Olof Gill.

Documentul consultat de POLITICO, datat 21 mai, va sta la baza unui „mini-pachet” de sancțiuni care, potrivit a doi oficiali europeni, urmează să fie adoptat la reuniunea miniștrilor de externe ai UE de la Luxemburg, programată pentru 15 iunie. Acesta va include mai multe persoane și entități individuale pe lista sancțiunilor, în timp ce Uniunea lucrează la un al 21-lea pachet, cu măsuri sectoriale mai ample, care ar urma să fie aprobat ulterior în cursul verii.

Orice pachet de sancțiuni al Uniunii Europene trebuie aprobat în unanimitate de toate cele 27 de state membre. Ambasadorii statelor UE pot propune eliminarea uneia sau mai multor prevederi incluse în propunerea SEAE.

UE țintește veniturile din petrol

Pe lângă cele patru companii chineze, documentul propune sancțiuni împotriva a cinci firme din Emiratele Arabe Unite, trei din Turcia și una din Azerbaidjan, toate descrise ca facilitând transporturile maritime și vânzările de energie ale Rusiei. De asemenea, sunt propuse sancțiuni împotriva unor subsidiare ale companiei ruse Lukoil, precum și împotriva a zeci de persoane și firme acuzate că susțin mașina de război a Moscovei.

Lista face parte dintr-o abordare de sancțiuni „dinamică”, prin care entitățile sunt adăugate sau eliminate în funcție de modul în care Rusia își adaptează tacticile pentru a evita măsurile restrictive.

Documentul evidențiază strategia Bruxellesului de a crește presiunea asupra Rusiei, în loc să urmărească negocieri directe cu Moscova, în speranța că progresele Ucrainei pe câmpul de luptă vor forța Kremlinul să intre în negocieri serioase.

Statele membre ale UE discută încă despre conținutul celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni. Una dintre propunerile-cheie vizează menținerea plafonului de preț pentru achizițiile de petrol rusesc, măsură care expiră în luna iulie. Dacă plafonul nu este prelungit, acesta s-ar ajusta automat în sus pe fondul creșterii prețurilor globale la energie. Mai multe state susțin menținerea actualului nivel pentru a împiedica Moscova să obțină venituri suplimentare.

Totodată, un grup de state nordice și baltice promovează sancțiuni mai extinse împotriva companiilor energetice rusești, inclusiv Lukoil, Gazprom, Novatek și Rosneft, potrivit unui alt document consultat de POLITICO. Aceste state susțin, de asemenea, încetarea tuturor contractelor dintre Uniunea Europeană și industria nucleară a Rusiei.

Comisia Europeană a transmis într-un comunicat că nu comentează detaliile pachetelor de sancțiuni aflate în pregătire. „Nu comentăm detaliile viitoarelor pachete de sancțiuni. Ceea ce putem spune este că, la fel ca în cazul tuturor pachetelor anterioare, obiectivul nostru este să maximizăm presiunea economică asupra Rusiei, inclusiv prin introducerea unor noi măsuri pentru combaterea eludării sancțiunilor”, a transmis instituția europeană.

Editor : M.I.