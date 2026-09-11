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Rusia construiește adăposturi civile la metroul din Sankt Petersburg. Trebuie să filtreze „praful radioactiv” și „substanțele toxice”

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Metrou în Sankt Petersburg.
Metrou în Sankt Petersburg. Foto: Profimedia Images
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Nouă stații de metrou din Sankt Petersburg vor fi transformate în adăposturi pentru protecția civilă. Acestea trebuie să poată purifica inclusiv aerul contaminat cu praf radioactiv, aerosoli și substanțe toxice, relatează The Moscow Times. 

Proiectul vizează, de asemenea, patru tronsoane și aproximativ 35 de kilometri de cale ferată, potrivit Fontanka, care citează date din portalul de achiziții publice. Pe 10 septembrie, administrația metroului a anunțat că este în căutarea unui antreprenor care să elaboreze un studiu de fezabilitate pentru lucrările care urmează să fie realizate.

Acesta va stabili care obiective trebuie finalizate, care au nevoie de echipamente suplimentare și care trebuie adaptate pentru a putea fi folosite ca structuri de protecție.

Studiul va trebui să ia în calcul și posibilele riscuri pentru obiectivele de protecție civilă, inclusiv modificarea nivelului apelor subterane, dezvoltarea urbană și uzura echipamentelor. De asemenea, vor trebui analizate două situații de urgență: un dezastru provocat de om și un incendiu.

Cerințe speciale se aplică și sistemelor de ventilație ale adăposturilor. În cazul în care aerul contaminat pătrunde în structurile de protecție, acestea trebuie să asigure purificarea eficientă a „prafului radioactiv, aerosolilor și substanțelor toxice”.

În luna martie, metroul din Sankt Petersburg a anunțat o procedură de monitorizare a prețurilor pentru serviciile de elaborare a unei documentații similare.

În paralel, în Sankt Petersburg se desfășoară un inventar al adăposturilor. În 2025, autoritățile au verificat 2.633 de adrese unde existau structuri de protecție, atât independente, cât și amenajate în clădiri. Comitetul pentru Ordine Publică și Securitate a declarat atunci că majoritatea acestor structuri aveau nevoie de reparații.

Tot în vara anului 2026, în oraș au început să fie instalate adăposturi din beton. Primele au apărut în Kronstadt, unde se află una dintre bazele importante ale Flotei ruse din Marea Baltică. Orașul a fost vizat în mod repetat de atacuri ucrainene.

Pe 3 iunie, corveta „Boikiy”, despre care se relatase anterior că escorta petroliere aparținând „flotei fantomă” ruse, a fost lovită în Kronstadt. Nava se afla acolo pentru reparații.

Editor : C.S.

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