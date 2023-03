Rusia îi va identifica pe cei responsabili pentru exploziile de la gazoductele Nord Stream, transmite Kremlinul

Kremlinul a transmis luni că Rusia va stabili ce stat sau ce state s-au aflat în spatele exploziilor care au avariat gazoductele Nord Stream şi va face tot posibilul pentru a opri „eforturile occidentale de a acoperi” ce s-a întâmplat, relatează Reuters, potrivit Agerpres.

Gazoductele, care conectează Rusia şi Germania prin Marea Baltică, au fost lovite de explozii neexplicate în septembrie în ceea ce Moscova a numit un act de terorism. Preşedintele rus Vladimir Putin a spus că el este de părere că SUA s-au aflat în spatele exploziilor, o idee pe care Washingtonul a respins-o ca falsă.

Danemarca, Suedia şi Germania au întreprins propriile anchete în legătură cu exploziile, însă Moscova afirma că nu a fost ţinută la curent cu aceste investigaţii. „Le-am solicitat autorităţilor daneze (..) să lucrăm împreună sau să formăm un grup internaţional de experţi, specialişti”, a spus Putin într-un interviu la postul de stat Rossiya-1.

„Răspunsul, aşa cum am spus, a fost vag. Simplu spus, niciun răspuns. Au spus că trebuie să aşteptăm”, a continuat el. Comentând cu privire la relatarea ce a sugerat că un grup pro-Ucraina a atacat gazoductele, Putin a afirmat că aceasta este „o absurditate totală”. „Ar trebui întotdeauna să îi căutăm pe cei care au interesul. Şi cine are interesul? Teoretic, desigur, Statele Unite au interesul”, a spus preşedintele rus. Statele Unite neagă cu putere orice implicare în explozia gazoductelor Nord Stream, potrivit Reuters, citată de Agerpres. „O explozie de acest fel, de această putere, la această adâncime poate fi executată numai de specialişti şi sprijinită de întreaga putere a statului, care are anumite tehnologii”, a insistat Putin, potrivit Reuters.

Un diplomat rus a declarat anterior luni că Moscova ar putea încerca să obţină despăgubiri pentru daunele produse la gazoduct, însă nu a menţionat de la cine.

Gazoductele Nord Stream 1 şi 2 care legau Rusia de Germania prin Marea Baltică au fost lovite în septembrie 2022 de o serie de explozii neexplicate, în ceea ce Moscova a numit un act de „terorism internaţional”.

Editor : C.L.B.