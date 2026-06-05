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Rusia intenționează să lanseze anul viitor propria versiune a sistemului Starlink, al lui Elon Musk

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The Starlink logo is seen on a mobile device with an grahpic illustration of planet Earth in this illustration photo in Warsaw, Poland on 21 September
Starlink. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Rusia intenționează să lanseze anul viitor propria versiune, redusă, a sistemului de internet prin satelit Starlink al lui Elon Musk, a declarat vineri Aleksei Șelobkov, directorul general al Iks Holding, compania care dezvoltă acest serviciu, potrivit TVPWorld.

„Vestea bună este că acesta este deja în curs de creare. Sateliții sunt deja lansați. În următoarele săptămâni, vom începe testarea și, așa cum am promis, acesta va începe să funcționeze comercial în 2027”, a declarat Șelobkov în cadrul unei mese rotunde la Forumul Economic de la Sankt Petersburg.

Unii experți militari au asociat succesul atacurilor cu drone ucrainene asupra rafinăriilor rusești și a altor obiective industriale din ultimele luni, în parte, cu capacitatea dronei ucrainene de ultimă generație, bazată pe inteligență artificială, de a se conecta la rețeaua Starlink a SpaceX, care este mai rezistentă la bruiaj.

Ucraina a declarat în ianuarie că Rusia folosește terminale Starlink pentru a-și ghida dronele pe teritoriul ucrainean și că colaborează cu SpaceX pentru a opri acest lucru.

Compania Bureau 1440, parte a Iks Holding, a declarat în martie că a lansat primii 16 sateliți Rassvet pe orbită joasă, cu scopul de a crește numărul acestora la 900 în decursul mai multor ani. SpaceX are în prezent peste 10.000 de sateliți pe orbită. Starlink este interzis în Rusia, iar utilizarea echipamentelor sale este pasibilă de amenzi.

Editor : M.C

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