Rusia, o nouă reacție după alegerile din Ungaria, câștigate de Peter Magyar. Ce mesaj a transmis Kremlinul

Dmitri Peskov
Dmitri Peskov. Sursă foto: Reuters

Kremlinul a declarat marți că este încântat de faptul că prim-ministrul ales al Ungariei, Peter Magyar, pare pregătit pentru un dialog pragmatic cu Rusia și își va baza propria poziție pe măsurile specifice luate de noul său guvern.

Rusia a deplâns înfrângerea în alegeri a lui Viktor Orban, un partener apropiat al Moscovei, dar Kremlinul a declarat rapid că este pregătit pentru discuții cu noua conducere a țării, potrivit TVP World.

„Pentru moment, putem constata cu satisfacție, din câte înțelegem, disponibilitatea sa (a maghiarilor) de a se angaja într-un dialog pragmatic”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de publicația menționată.

„În acest caz, există o voință reciprocă din partea noastră și vom continua apoi să ne inspirăm din măsurile specifice luate de noul guvern maghiar.”

Rusia vinde petrol și gaze Ungariei și construiește o nouă centrală nucleară la sud de Budapesta. Orban a fost util Moscovei, deoarece s-a pronunțat adesea împotriva sancțiunilor UE impuse Rusiei din cauza războiului său din Ucraina, s-a opus cererii Kievului de a adera la UE și a blocat un împrumut UE de 90 de miliarde de euro (105 miliarde de dolari) acordat Ucrainei, amintește TVP World.

Magyar a combinat retorica pro-UE și pro-NATO cu recunoașterea publică a faptului că va trebui să poarte discuții cu președintele rus Vladimir Putin și să continue să cumpere petrol și gaze rusești deocamdată, în ciuda discuțiilor despre diversificarea și revizuirea contractelor.

Citește și: Primul lider străin care îl atacă pe Peter Magyar după alegerile din Ungaria

