Kremlinul a declarat marți că este încântat de faptul că prim-ministrul ales al Ungariei, Peter Magyar, pare pregătit pentru un dialog pragmatic cu Rusia și își va baza propria poziție pe măsurile specifice luate de noul său guvern.

Rusia a deplâns înfrângerea în alegeri a lui Viktor Orban, un partener apropiat al Moscovei, dar Kremlinul a declarat rapid că este pregătit pentru discuții cu noua conducere a țării, potrivit TVP World.

„Pentru moment, putem constata cu satisfacție, din câte înțelegem, disponibilitatea sa (a maghiarilor) de a se angaja într-un dialog pragmatic”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de publicația menționată.

„În acest caz, există o voință reciprocă din partea noastră și vom continua apoi să ne inspirăm din măsurile specifice luate de noul guvern maghiar.”

Rusia vinde petrol și gaze Ungariei și construiește o nouă centrală nucleară la sud de Budapesta. Orban a fost util Moscovei, deoarece s-a pronunțat adesea împotriva sancțiunilor UE impuse Rusiei din cauza războiului său din Ucraina, s-a opus cererii Kievului de a adera la UE și a blocat un împrumut UE de 90 de miliarde de euro (105 miliarde de dolari) acordat Ucrainei, amintește TVP World.

Magyar a combinat retorica pro-UE și pro-NATO cu recunoașterea publică a faptului că va trebui să poarte discuții cu președintele rus Vladimir Putin și să continue să cumpere petrol și gaze rusești deocamdată, în ciuda discuțiilor despre diversificarea și revizuirea contractelor.

