Live TV

Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și vine cu propriile propuneri. Ce vrea Moscova (Bloomberg)

Data actualizării: Data publicării:
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta) Foto: Profimedia
Din articol
Analiză „cu sânge rece” Planul de pace prezentat de Zelenski

Rusia vrea să ceară modificări la planul de pace revizuit în 20 de puncte, anunțat de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, inclusiv înăsprirea restricțiilor asupra Forțelor Armate Ucrainene, a declarat pentru Bloomberg o sursă apropiată Kremlinului, sub protecția anonimatului, citată de Moscow Times. Potrivit acesteia, documentul, pe care conducerea rusă îl consideră un „punct de plecare” pentru negocieri ulterioare, omite anumite prevederi și nu abordează multe probleme importante pentru Kremlin. 

Concret, Rusia cere garanții împotriva viitoarelor extinderi ale NATO spre est, precum și o clauză privind statutul neutru al Ucrainei în cazul aderării acesteia la Uniunea Europeană, a explicat sursa citată de Bloomberg.

Până acum, proiectul de acord de pace menționează doar statutul fără arme nucleare al Kievului. În plus, Moscova nu este mulțumită de ceea ce consideră a fi restricții prea blânde asupra forțelor armate ucrainene după război (limita propusă în timp de pace pentru armata ucraineană fiind de 800.000 de militari).

Kremlinul solicită, de asemenea, garanții clare privind statutul limbii ruse în Ucraina. Rusia mai cere și claritate în privința ridicării sancțiunilor și a activelor rusești înghețate în Occident, a mai explicat sursa citată. 

Analiză „cu sânge rece”

Deși Rusia vede documentul redactat de Ucraina și SUA ca un plan care reflectă cererile standard ale Kievului, îl va analiza „cu sânge rece”, a precizat o sursă apropiată Kremlinului, mai precizează sursa citată.

Autoritățile ruse nu intenționează să respingă documentul, pentru că nu doresc să îl supere pe președintele american Donald Trump, notează Bloomberg.

Miercuri, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a anunțat că președintele rus Vladimir Putin era deja la curent cu detaliile negocierilor privind planul de pace cu Statele Unite, după întâlnirea delegației ruse cu cea americană în Miami.

„Toți parametrii cheie ai poziției părții ruse sunt bine cunoscuți de colegii noștri din Statele Unite. Acum, sarcina este să formulăm poziția noastră viitoare și să continuăm contactele în cel mai scurt timp posibil”, a precizat Peskov.

Planul de pace prezentat de Zelenski

Pe 24 decembrie, Zelenski a prezentat toate cele 20 de puncte ale planului său pentru încheierea războiului cu Rusia. Potrivit proiectului, Moscova și Kievul, al cărui statut de suveranitate este stipulat în tratat, urmau să încheie un acord de neagresiune, cu monitorizarea situației de-a lungul liniei de contact.

SUA, NATO și Europa ar urma să ofere, de asemenea, Ucrainei garanții de securitate, modelate după articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord, cu un răspuns militar în cazul unei noi agresiuni din partea Rusiei. În plus, Rusia va trebui să consacre în lege politica de neagresiune față de Ucraina și Europa.

Una dintre problemele cheie, respectiv teritoriile ocupate, rămâne nerezolvată. Potrivit propunerii Ucrainei, Rusia se va retrage din regiunile Dnipropetrovsk, Mikolaiv, Sumi și Harkov. În regiunile Donețk, Luhansk, Zaporojie și Herson se aplică principiul „fiecare rămâne pe poziții”.

Între timp, Moscova solicită retragerea Forțelor Armate Ucrainene din regiunea Donețk. Washingtonul propune un compromis sub forma unei zone economice libere. Această opțiune ar fi posibilă doar printr-un referendum în Ucraina, în cadrul căruia întregul document ar fi supus aprobării, conform proiectului.

Citește mai multe despre planul de pace prezentat de Zelenski AICI 

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Varșovia
1
Varșovia devine primul oraș din lume acoperit în totalitate de un sistem integrat de...
soldat rus-calare
2
Momentul în care soldați ruși călare pe cai sunt eliminați de ucraineni: „Nici acest...
daniel david 2
3
Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației: „Motivația retragerii...
A stethoscope placed on an electrocardiogram
4
Dispare rețeta de la medicul de familie. O nouă platformă din Sănătate va fi funcțională...
om in vant si ninsoare
5
Vremea rea cuprinde România: cod galben de viscol în jumătate de țară. Care sunt zonele...
FOTO Adevărul din spatele imaginii care a făcut înconjurul lumii: ”Înfiorător”
Digi Sport
FOTO Adevărul din spatele imaginii care a făcut înconjurul lumii: ”Înfiorător”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Zelensky Holds Press Conference In Kyiv
Planul de pace în 20 de puncte susținut de Ucraina și SUA, prezentat de Volodimir Zelenski
papa leon
Papa Leon al XIV-lea solicită un armistiţiu global, de Crăciun: „Mă întristează în mod deosebit faptul că Rusia a respins cererea”
Novorossiisk
Serviciul de Securitate al Ucrainei, noi detalii despre operațiunea specială din Novorossiisk, care a dus la lovirea submarinului Kilo
Telegram Rusia
Duma de Stat nu va bloca, deocamdată, Telegram. Așteaptă ca toată lumea să se „mute” pe MAX, platforma deținută de stat
Siversk
Armata ucraineană anunţă că a abandonat oraşul Siversk în faţa presiunii trupelor ruse. „Moscova are un avantaj semnificativ”
Recomandările redacţiei
Raed Arafat
Vreme severă în România. Raed Arafat a convocat o ședință de urgență...
avion tarom care decoleaza
TAROM: Costin Iordache, directorul general, a demisionat „din motive...
masina pe drum cu zapada
Avertismentul lui Titi Aur pentru șoferii care conduc de sărbători...
Ursula von der Leyen.
Reacția dură a Ursulei von der Leyen, după ce administrația Trump a...
Ultimele știri
Mesajul noului ministru al Apărării pentru militarii aflați în misiuni în ţară, departe de casă, şi în străinătate
Urmărire ca în filme în Giurgiu. Un tânăr fără permis a refuzat să oprească la semnalul poliției, fiind prins după ce a fugit 12 km
Merz subliniază responsabilitatea guvernului german faţă de securitatea Europei: „Depinde de noi”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Chuck Norris își plânge fosta soție și iubirea din liceu, decedată la 84 de ani: "A însemnat enorm pentru...
Cancan
Ce pensie are Cornel Dinu. Câți bani încasează de la statul român, de fapt
Fanatik.ro
Jan Pavel, fostul lider al galeriei Stelei, atac la Mustață după ce Peluza Nord FCSB a sărbătorit 30 de ani...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Contract de milioane din PNRR, pierdut prostește de o firmă de stat. Amenda dată de Curtea de Conturi: 2.500...
Adevărul
Sondaj: Aliați importanți consideră Statele Unite că sunt imprevizibile și destabilizatoare
Playtech
Mega-proiectul abandonat din timpul lui Ceaușescu revine oficial la viață. Tarnița, hidrocentrala de 1.000 MW...
Digi FM
„Fiica ta este superbă!”. Jennie Garth, Kelly din serialul „BH 90210”, într-o apariție rară alături de fata...
Digi Sport
"Sunt deja morți!" Andrew Tate, mesaj tranșant la 3 zile după ce a fost bătut măr
Pro FM
Demi Lovato, într-o rochie roșie foarte decoltată, după ce a slăbit 20 de kilograme. A mers cu soțul ei la o...
Film Now
Teaserul pentru filmul „Peaky Blinders: The Immortal Man” a fost lansat. Cillian Murphy, în rol principal...
Adevarul
Cum se schimbă sprijinul militar pentru Ucraina în absența Statelor Unite
Newsweek
Viața la pensie - Cum pot avea bunicii singuri un Crăciun frumos?
Digi FM
Obiceiuri de Ajun şi de Crăciun la români. Ce să faci ca să ai noroc
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Animal rar, surprins într-o pădure din Ohio. Era considerat dispărut de peste un secol
Film Now
„Ce familie frumoasă!”. Gwyneth Paltrow, pe covorul roșu alături de copiii ei. Apple și Moses au captat...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...