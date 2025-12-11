Live TV

SUA presează Ucraina să-și retragă trupele din Donbas și să creeze o „zonă economică liberă”. Zelenski: Nu e corect

Data publicării:
Trump Meets President Zelenskyy of Ukraine and European Leaders
Volodimir Zelenski, la întâlnirea cu Donald Trump la Casa Albă. Foto: Profimedia

Statele Unite fac presiuni asupra Ucrainei ca să își retragă trupele din Donbas și să creeze o „zonă economică liberă” în porțiunile din regiune controlate acum de Kiev, a declarat, joi, președintele Volodimir Zelenski, potrivit The Guardian.

Anterior, SUA sugeraseră ca Ucraina să predea Rusiei părțile din Donbas pe care încă le controlează, dar acum Washingtonul a sugerat o versiune de compromis în care trupele ucrainene s-ar retrage, dar trupele rusești nu ar avansa în acest teritoriu, a declarat Zelenski.

„Cine va guverna acest teritoriu, pe care îl numesc «zonă economică liberă» sau «zonă demilitarizată», nu știu”, a afirmat președintele ucrainean, într-o declarație acordată jurnaliștilor joi la Kiev.

Zelenski a declarat că Ucraina nu crede că planul este corect, fără garanții că trupele rusești nu vor prelua pur și simplu zona după o retragere ucraineană.

„Dacă trupele unei părți trebuie să se retragă, iar cealaltă parte rămâne unde este, atunci ce îi va împiedica pe acești ceilalți soldați, pe ruși? Sau ce îi va împiedica să se deghizeze în civili și să preia această zonă economică liberă? Toate acestea sunt foarte grave. Nu este un fapt că Ucraina ar fi de acord cu asta, dar dacă vorbim despre un compromis, atunci acesta trebuie să fie un compromis corect”, a spus Zelenski.

El a spus că, dacă Ucraina ar fi de acord cu o astfel de schemă, ar fi necesare alegeri sau un referendum pentru a o ratifica.

Citește și:

Preşedintele Nicuşor Dan participă astăzi la reuniunea „Coaliţiei de Voinţă”

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
prezidiu curtea de apel bucuresi la conferinta de presa dupa ancheta recorder
1
Război total și acuzații reciproce la Curtea de Apel după ancheta Recorder. „Suntem...
Judecătoarea Raluca Moroșanu.
2
Declarație manifest la Curtea de Apel București. O judecătoare spune că dezvăluirile...
ID216894_INQUAM_Photos_George_Calin
3
Cum explică Lia Savonea momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul...
8f90f2fd-bade-45b3-84d7-9981085affab
4
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel...
avion mig 29 in zbor
5
Polonia vrea să trimită Ucrainei întreaga sa flotă de MiG-29. Ce oferă Kievul în schimb
O studentă de 19 ani a fost găsită moartă, a doua zi după ce a făcut "Trendul Diavolului" pe internet
Digi Sport
O studentă de 19 ani a fost găsită moartă, a doua zi după ce a făcut "Trendul Diavolului" pe internet
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Oslo, Norway 20251211. Nobel Peace Prize laureate Maria Corina Machado during the opening of the official Peace Prize exhibition at the Nobel Peace Center on Thursday. Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado received the prize for her work to s
Cum a fugit María Corina Machado din Venezuela. Laureata cu Nobelul pentru Pace din 2025 a făcut dezvăluiri la Oslo
USA and EU flags on a concrete wall. USA and European Union trade and tariffs war
Rusia la est și SUA la vest. Europa, sub o presiune fără precedent alimentată de MAGA lui Donald Trump
YWMxYTc3NjQ5NWRjY2UxNmU5YzgyYmFiODA0OQ==.thumb
„Au transformat-o într-o mumie”. Un soldat povestește ultimele zile ale jurnalistei ucrainene care a murit într-o închisoare rusească
friedrich merz
Cancelarul german Friedrich Merz susține că Trump a primit o propunere privind posibile concesii teritoriale ucrainene
Ucraina tanc steag
Ce concesii ar putea accepta ucrainenii pentru pace. Rezultatele celui mai recent sondaj de opinie par a-l contrazice pe Donald Trump
Recomandările redacţiei
photo-collage.png (15)
„Justiție, nu corupție”. Protest în Piața Victoriei: sute de...
justitie, ciocanel
„Tăcerea nu este o opțiune”. Peste 170 de magistrați se solidarizează...
justitie, ciocanel
Asociațiile magistraților cer autorităților „să se abțină” de la...
CSM 2 consiliul superior al magistraturii
Procurorii din CSM au o reacție diferită față de secția pentru...
Ultimele știri
Comitetul Internaţional Olimpic recomandă revenirea „fără restricţii” a ruşilor în competiţiile pentru juniori
Criza apei din Prahova și Dâmbovița: ce spune Diana Buzoianu despre analizele DSP privind calitatea apei
Israelul afirmă că militanții Hamas „vor fi dezarmați” în cadrul planului de pace pentru Gaza, susținut de SUA
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Neptun a intrat pentru ultima dată în Pești. Patru zodii își schimbă viața definitiv și trec printr-o...
Cancan
Rodica Stănoiu, înmormântată fără autopsie! Nimeni nu știe cauza exactă a morții
Fanatik.ro
Fiul lui Ion Țiriac a găsit ”sensul vieții”. La ce concluzie a ajuns Ion Ion Țiriac la 49 de ani
editiadedimineata.ro
Administrația Trump declară război fact-checkingului: vize blocate pentru moderatori și verificatori ai...
Fanatik.ro
Gestul făcut de Shakira după împăcarea cu Gerard Pique: ”Un moment care va rămâne în istorie”
Adevărul
Scandal în tabăra suveraniștilor. De ce era previzibilă ruptura și cum privesc alegătorii tensiunile dintre...
Playtech
'Dacă sunt singur la părinţi, trebuie să dezbat moştenirea?'. Avocatul explică exact
Digi FM
Cine este Raluca Moroșanu, care a confirmat dezvăluirile Recorder: „Tot ce a spus colegul meu e adevărat...
Digi Sport
Absolut neverosimil! Au bătut cu 9-0, dar au fost eliminați tocmai la criteriul golurilor marcate
Pro FM
Momentul în care Shakira cântă alături de cei doi băieți ai săi. Imaginile sunt virale: „Doamne, sunt...
Film Now
Cum s-a schimbat viața Margot Robbie după ce a devenit mamă. Actrița, extrem de fermă: „Am stabilit noi...
Adevarul
Cum au înfruntat românii cele mai cumplite ierni din istorie. Ziua când „gerul a luat proporții siberiene în...
Newsweek
Ministrul Muncii, anunț despre creșterea pensiilor pe care pensionarii nu voiau să îl audă. „Am luat decizia”
Digi FM
Daniela Nane și Octavian Ene, mai tânăr decât actriță cu 22 de ani, s-au despărțit. Tenorul, declarații...
Digi World
A fost descoperită cea mai veche dovadă a producerii focului. Momentul-cheie din evoluţia umanităţii s-a...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Cum au reacționat copiii lui Gwyneth Paltrow la scenele de sărut cu Timothée Chalamet: „Doamne, nu vreau să...
UTV
Elena Vîșcu iubește din nou. Fosta soție a lui CRBL are un nou iubit, la un an și jumătate după divorț