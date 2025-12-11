SUA presează Ucraina să-și retragă trupele din Donbas și să creeze o „zonă economică liberă”. Zelenski: Nu e corect

Statele Unite fac presiuni asupra Ucrainei ca să își retragă trupele din Donbas și să creeze o „zonă economică liberă” în porțiunile din regiune controlate acum de Kiev, a declarat, joi, președintele Volodimir Zelenski, potrivit The Guardian.

Anterior, SUA sugeraseră ca Ucraina să predea Rusiei părțile din Donbas pe care încă le controlează, dar acum Washingtonul a sugerat o versiune de compromis în care trupele ucrainene s-ar retrage, dar trupele rusești nu ar avansa în acest teritoriu, a declarat Zelenski.

„Cine va guverna acest teritoriu, pe care îl numesc «zonă economică liberă» sau «zonă demilitarizată», nu știu”, a afirmat președintele ucrainean, într-o declarație acordată jurnaliștilor joi la Kiev.

Zelenski a declarat că Ucraina nu crede că planul este corect, fără garanții că trupele rusești nu vor prelua pur și simplu zona după o retragere ucraineană.

„Dacă trupele unei părți trebuie să se retragă, iar cealaltă parte rămâne unde este, atunci ce îi va împiedica pe acești ceilalți soldați, pe ruși? Sau ce îi va împiedica să se deghizeze în civili și să preia această zonă economică liberă? Toate acestea sunt foarte grave. Nu este un fapt că Ucraina ar fi de acord cu asta, dar dacă vorbim despre un compromis, atunci acesta trebuie să fie un compromis corect”, a spus Zelenski.

El a spus că, dacă Ucraina ar fi de acord cu o astfel de schemă, ar fi necesare alegeri sau un referendum pentru a o ratifica.

Citește și:

Preşedintele Nicuşor Dan participă astăzi la reuniunea „Coaliţiei de Voinţă”

Editor : Ș.R.