Rusia susține că „nu este necesară” o întâlnire între Putin și Trump în contextul războiului din Ucraina

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a transmis duminică că nu este necesară o întâlnire între Vladimir Putin şi Donald Trump pentru a rezolva situaţia din Ucraina.

Pentru a rezolva situaţia din Ucraina este nevoie de o muncă minuţioasă, nu de o întâlnire între preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său american Donald Trump, a relatat agenţia de presă rusă TASS, citând declaraţiile purtătorului de cuvânt al Kremlinului.

„Ceea ce avem nevoie acum este o muncă minuţioasă asupra detaliilor acordului”, a declarat Dmitri Peskov, citat de TASS.

