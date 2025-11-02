Live TV

Rusia susține că „nu este necesară” o întâlnire între Putin și Trump în contextul războiului din Ucraina

Data actualizării: Data publicării:
Dmitri Peskov
Dmitri Peskov. Sursa foto Profimedia

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a transmis duminică că nu este necesară o întâlnire între Vladimir Putin şi Donald Trump pentru a rezolva situaţia din Ucraina.

Pentru a rezolva situaţia din Ucraina este nevoie de o muncă minuţioasă, nu de o întâlnire între preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său american Donald Trump, a relatat agenţia de presă rusă TASS, citând declaraţiile purtătorului de cuvânt al Kremlinului.

„Ceea ce avem nevoie acum este o muncă minuţioasă asupra detaliilor acordului”, a declarat Dmitri Peskov, citat de TASS.

E milionară în euro, dar tocmai și-a deschis cont pe o aplicație de dating: "Vreau să cresc găini!"
