„Abia l-au resuscitat”. Ramzan Kadîrov a fost la un pas de moarte în ultima sa vizită la Moscova. Starea dictatorului din Cecenia

Data publicării:
kadirov tolanit in canapea
Liderul cecen, Ramzan Kadîrov. Foto: Captură video

Șeful Ceceniei, Ramzan Kadîrov, a fost internat de urgență la Moscova în noaptea de 24 spre 25 decembrie, a informat o sursă din anturajul său pentru „Novaya Gazeta. Europa”. Potrivit interlocutorului publicației, Kadîrov a sosit în capitală pentru a participa la ședința Consiliului de Stat prezidată de Vladimir Putin. Însă starea lui de sănătate s-a înrăutățit brusc și a fost transportat cu ambulanța la Spitalul Clinic Central al Administrației Președintelui Federației Ruse. Nu a fost prevăzut un plan de rezervă pentru un astfel de caz, astfel că Consiliul de Stat s-a desfășurat fără participarea reprezentantului Republicii Cecene.

„La Moscova abia l-au resuscitat, după care s-a întors acasă și de atunci nu a mai apărut în public”, a declarat sursa publicației. Potrivit „Novaya Gazeta. Europa”, la începutul anului Kadîrov a fost deja internat într-o clinică privată „Aimedi” din Groznîi. După aceea, starea lui a continuat să se înrăutățească. Kadîrov a recunoscut indirect acest lucru în timpul unei recente „linii directe”, menționând că a plecat în concediu oficial de patru ori în acest an. El a comentat, de asemenea, semnele evidente ale stării sale proaste de sănătate. „Am tulburări nervoase. O senzație constantă de tensiune, ca și cum ai sta pe curent electric”, a spus șeful Ceceniei, explicând acest lucru prin îngrijorarea pentru luptătorii ceceni din războiul din Ucraina.

În același timp, pe parcursul anului, Kadîrov a negat de mai multe ori zvonurile despre boala sa. În august, el a declarat că este „sănătos” și că nu are nevoie să țină ședințe în fiecare zi, „pentru că munca este bine organizată”. În septembrie, el a spus că face 50 de flotări de fiecare dată când i se spune „că nu este totul în regulă cu sănătatea lui”. Anterior, surse ale „Nova Gazeta. Europa” afirmau că Kadîrov ar putea avea probleme cu rinichii. Există și o versiune conform căreia ar suferi de necroză pancreatică. Cu toate acestea, nimeni nu cunoaște diagnosticul exact, deoarece informațiile în acest sens sunt ascunse cu grijă, a subliniat Ibrahim Yangulbaev, liderul mișcării de opoziție cecenă „Adat”.

În iulie, publicația turcă Milliyet a relatat că Kadîrov a fost la un pas de a se îneca în timpul unei vacanțe în sud-vestul Turciei și a fost spitalizat din cauza problemelor de sănătate. În decembrie, surse ale „Verstka” au declarat că șeful Ceceniei nu poate organiza „linia directă” anuală cu locuitorii republicii din cauza deteriorării stării sale de sănătate. Cu toate acestea, el a făcut-o, dar comunicarea cu cetățenii a fost cea mai scurtă din 2019 și a durat doar două ore.

