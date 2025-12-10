Live TV

Copiii ruși amenință că părăsesc țara după închiderea Roblox. Autoritățile, în alertă, vor „o versiune internă, cât mai repede”

Roblox
Foto: Profimedia
Alternative eșuate „Iadul pedofililor”

Oficialii ruși au declarat că țara trebuie să dezvolte „cât mai curând posibil” o versiune internă a jocului Roblox, după ce s-au confruntat cu reacții negative pentru blocarea platformei americane de jocuri la nivel național.

Autoritatea rusă de reglementare a mass-media, Roskomnadzor, a interzis Roblox pe 3 decembrie, argumentând că tinerii utilizatori au fost „supuși hărțuirii sexuale, păcăliți să facă fotografii intime și constrânși să comită acte depravate și violență”, scrie TVP World.

Însă purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat marți că administrația prezidențială a fost inundată de „multe” mesaje din partea copiilor care criticau decizia, unii dintre ei afirmând că vor să părăsească Rusia ca urmare a acesteia.

Vladislav Grib, secretar adjunct al Camerei Civile a Rusiei, un grup de civili care consiliază guvernul, a declarat că „trebuie să apară imediat, cât mai curând posibil, echivalentul nostru”.

El a adăugat: „Acest lucru este important pentru copiii noștri. Trebuie să le respectăm opiniile și nevoile”.

Grib a spus că, înainte de a bloca serviciile străine, statul ar fi trebuit să investească miliarde de ruble în echivalente rusești: „Să oferim întotdeauna o alternativă atunci când ceva este închis și să dezvoltăm o platformă rusă”.

Rusia a blocat populara platformă de jocuri online Roblox: Promovează „propaganda LGBT”

Alternative eșuate

În trecut, Rusia s-a străduit să creeze alternative interne la produsele de jocuri occidentale.

Jocul istoric Smuta, foarte mediatizat, susținut de Institutul de Dezvoltare a Internetului din Rusia, finanțat de stat, și care ar fi primit aproape 500 de milioane de ruble (aproximativ 5,5 milioane de euro) în finanțare, a fost criticat pe scară largă pentru calitatea sa.

Vitali Milonov, membru al parlamentului rus, Duma de Stat, a declarat marți că primește constant plângeri cu privire la joc, adăugând: „Este pur și simplu imposibil să lansezi un astfel de proiect de calitate inferioară.”
Jocurile, instrumente de propagandă

Kremlinul transformă frecvent jocurile video în instrumente de control ideologic, propagandă și militarizare a tinerilor.

Legiuitorul Mikhail Deliagin a declarat că, pe lângă interdicția Roblox, a solicitat oficial Roskomnadzor să investigheze Call of Duty, una dintre cele mai mari francize de jocuri din lume, pentru „rusofobie”.

„Când am încercat să joc seria Modern Warfare, începând cu primul joc, am fost șocat”, a spus Deliagin, adăugând: „Aproape tot timpul trebuie să tragi în soldați ruși”.

„Iadul pedofililor”

Roblox, evaluat la 79 de miliarde de euro și susținut în mare parte de investitori instituționali, numără peste 85 de milioane de utilizatori activi zilnic, majoritatea sub 16 ani, și a fost cel mai descărcat joc mobil din Rusia în 2023.

Însă platforma s-a confruntat cu o atenție globală crescândă asupra siguranței copiilor, inclusiv critici din partea The Guardian, Bloomberg și, în 2024, din partea investigatorului de investiții Hindenburg Research, care a numit-o „un iad al pedofililor cu rating X”.

Platforma a fost interzisă în mai multe țări din întreaga lume, dar compania cu sediul în California susține că folosește moderatori umani și inteligență artificială pentru a elimina „conținutul exploatator”.

 

Editor : Sebastian Eduard

