Rusia a blocat populara platformă de jocuri online Roblox: Promovează „propaganda LGBT”

Rusia a blocat accesul la platforma americană de jocuri online Roblox, acuzând-o că difuzează conţinuturi extremiste şi promovează „propaganda LGBT”, au raportat miercuri media de stat, informează AFP.

Într-o declaraţie publicată de agenţiile de presă ruse, organismul de reglementare a media ruse Roskomnadzor a afirmat că pe această platformă sunt foarte răspândite „conţinuturi nepotrivite ce pot avea un impact negativ asupra dezvoltării spirituale şi morale a copiilor”, scrie Agerpres.

„Copiii din joc sunt supuşi hărţuirii sexuale, sunt obţinute de la ei fotografii intime şi sunt constrânşi să comită acte depravate şi violenţe”, subliniază comunicatul.

Roblox, proprietate a societăţii californiene Roblox Corporation, nu a răspuns imediat la o solicitare de a comenta decizia. Platforma - ce permite utilizatorilor să creeze propriile lor jocuri şi să le partajeze cu alţii - era platforma de jocuri mobile cele mai descărcate în Rusia în 2023, potrivit publicaţiei economice ruse Vedomosti.

Circa 100 de milioane de persoane o folosesc zilnic în lume, cei sub 13 ani reprezentând aproximativ 40% dintre utilizatorii săi în 2024, potrivit companiei.

Utilizatorii au început să semnaleze probleme de acces la platforma de jocuri în Rusia miercuri dimineaţa, potrivit site-urilor care supraveghează întreruperile pe internet.

Platforma Roblox a fost interzisă şi în alte ţări, printre care Qatar, Irak şi Turcia, în principal pentru îngrijorări legate de securitatea copiilor, în tip ce statele americane Texas şi Louisiana au dat în judecată aplicaţia din aceleaşi motive.

Roblox Corporation afirmă că ea moderează toate conţinuturile prin controale umane şi instrumente de inteligenţă artificială.

Rusia a ameninţat în mai multe rânduri cu interzicerea site-urilor străine, în cadrul a ceea ce apărătorii drepturilor omului consideră drept o tentativă mai amplă a autorităţilor ruse de a controla şi supraveghea utilizarea internetului.

Roskomnadzor a anunţat săptămâna trecută că intenţionează să interzică WhatsApp, al doilea cel mai popular serviciu de mesagerie din ţară, sub pretextul că nu reuşeşte să preîntâmpine „criminalitatea”.

