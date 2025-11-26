China a economisit 20 de miliarde de dolari din 2022 prin achiziționarea de petrol din Rusia, a declarat Igor Sechin, șeful Rosneft, la forumul energetic de la Beijing.

Potrivit acestuia, RPC a reușit să obțină un astfel de „efect economic” „datorită eficienței mai mari a achizițiilor de petrol rusesc în comparație cu alternativa din Orientul Mijlociu”.

La sfârșitul anului 2024, Rusia a asigurat aproape 19% din importurile chineze de resurse energetice, în valoare totală de aproximativ 100 de miliarde de dolari, și a devenit cel mai mare furnizor de petrol, cu o cotă de aproximativ 20%, a prezentat statisticile Sechin (citat de Interfax și TASS).

China poate economisi pe barilii ruși datorită reducerilor pe care companiile petroliere rusești sunt nevoite să le acorde după începerea războiului cu Ucraina. Conform calculelor Institutului Gaidar, reducerile au atins nivelul maxim de 16% față de prețurile altor furnizori din RPC în vara anului 2022. Până la sfârșitul anului 2023, reducerea medie pentru clienții chinezi a scăzut la 5% față de Brent, în 2024 a dispărut practic, iar în 2025 a început să crească din nou: 2,8% în primul trimestru, 6,3% în al doilea.

După introducerea sancțiunilor SUA împotriva Rosneft și Lukoil, discounturile la petrolul rusesc au atins niveluri record în ultimii doi ani: în porturile din Rusia, petrolul Urals se vindea cu 20 de dolari mai ieftin decât Brent. Reducerea pentru sortimentul din Extremul Orient pe ESPO, pe care China îl achiziționează prin porturile din Pacific, s-a dublat – 9,5 dolari pe baril față de 4,2 dolari la sfârșitul lunii octombrie (în raport cu benchmark-ul Dubai).

India, al doilea cumpărător de petrol din Rusia după China, a economisit 12,6 miliarde de dolari din reduceri în perioada 2022-2025, a scris Indian Express, citând statisticile vamale. În prima jumătate a anului curent, rafinăriile indiene au obținut un profit de 835 de milioane de dolari, anul trecut de 1,45 miliarde de dolari, în 2023 de 5,411 miliarde de dolari, iar în 2022 de 4,873 miliarde de dolari.

În total, reducerile pentru India și China ar putea costa companiile petroliere rusești 33 de miliarde de dolari, sau 2,6 trilioane de ruble la cursul actual — o sumă care este egală cu un buget anual și jumătate al întregului sistem de învățământ superior al Federației Ruse (1,7 trilioane de ruble) și depășește de 4-5 ori bugetele anuale ale regiunilor mari și bogate, precum regiunea Sverdlovsk (530 miliarde de ruble) sau regiunea Krasnodar (600 miliarde de ruble).

Editor : A.R.