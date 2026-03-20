Ce se mai întâmplă în Rusia: statul omoară animalele fermierilor din cauza unei boli misterioase pe care refuză să o numească

De aproape două săptămâni, fermierii din zonele rurale ale regiunii Novosibirsk din Rusia protestează împotriva confiscării și sacrificării în masă a animalelor lor de către autoritățile locale, care au invocat o „boală deosebit de periculoasă” — deși au refuzat să o numească. Sătenii sunt furioși nu numai din cauza tăcerii oficialilor, ci și din cauza compensațiilor mici oferite pentru turmele lor, care sunt adesea singura lor sursă de venit. Povestea a devenit virală pe rețelele de socializare, adăugându-se la lista nemulțumirilor acumulate de ruși în ultimele luni: creșterea impozitelor și a facturilor la utilități, întreruperile internetului și blocarea aplicației Telegram. Din Monaco, vedeta de pe rețelele de socializare Victoria Bonia a îndemnat rușii să „se ridice și să se revolte” — postarea ei strângând aproape 180.000 de aprecieri, scrie meduza.io.

Cum a început totul

Protestele fermierilor au ajuns în titlurile naționale la începutul lunii martie, după ce locuitorii satelor Kozikha și Novopiciugovo — unde fuseseră instituite zone de carantină și puncte de control din cauza unei „boli a animalelor” nespecificate — au început să blocheze vehiculele trimise să le ucidă animalele.

Până la acel moment, potrivit canalului de Telegram Baza, mii de vaci, tauri, porci și oi fuseseră deja sacrificate — nu doar în districtul Ordînski, unde se află cele două sate, ci și în cel puțin alte trei districte. Surse au declarat pentru Baza că sacrificările începuseră încă din februarie.

Explicația oficială

Ministerul Agriculturii din Novosibirsk afirmă că, de la începutul anului 2026, au fost detectate focare de rabie și pasteureloză în cinci raioane — Baganski, Kupinski, Karasukski, Cerepanovski și Ordinski — aceleași zone în care sătenii raportează sacrificările în masă. Oficialii dau vina pe o iarnă grea care a împins animalele sălbatice înfometate și purtătoare de boli în sate, unde au infectat animalele domestice nevaccinate.

Aceste explicații au apărut însă abia după ce jurnaliștii au început să pună întrebări. Fermierilor nu li s-au dat documente sau justificări — doar referiri verbale vagi la o „boală deosebit de periculoasă”.

Nici pasteureloza, nici rabia nu necesită sacrificarea în masă a animalelor: pasteureloza este tratabilă, iar protocolul pentru rabie prevede sacrificarea doar a animalelor vizibil bolnave. Fermierii insistă că animalele lor nu prezentau semne de boală și spun că nu s-au efectuat teste înainte de sacrificări.

Ce ar putea fi de fapt boala

Febră aftoasă a fost zvonul dominant în satele aflate în carantină, și pe bună dreptate: este extrem de contagioasă și necesită sacrificarea tuturor animalelor cu copite despicate pe o rază de cinci kilometri de orice focar — exact genul de măsuri radicale folosite aici.

Iuri Schmidt, șeful centrului veterinar și sanitar din Novosibirsk, a negat că ar fi fost detectată febra aftoasă. Dar dovezile circumstanțiale sunt greu de ignorat. Cămilele, care sunt susceptibile la febra aftoasă, s-au numărat printre animalele sacrificate. Iar Alexei Salnikov, șeful asociației regionale a fermierilor, a descris sacrificarea în termeni care se potrivesc exact cu protocolul pentru febra aftoasă: toate animalele capabile să transmită virusul trebuie sacrificate pe o rază de cinci kilometri de un focar. Această logică nu se aplică rabiei sau pasteurelozei.

Stanislav Sankeiev, director executiv al Asociației Fermierilor Populari, a sugerat că autoritățile ar putea ascunde focarele de febră aftoasă pentru a proteja comerțul cu exporturi de animale din Rusia — iar consecințele regionale sunt deja vizibile. În februarie, Kazahstanul a interzis importurile de animale, carne și lapte din patru regiuni siberiene, inclusiv Novosibirsk; la jumătatea lunii martie, Belarus ar fi impus o interdicție și mai extinsă.

Pe 16 martie, o sursă a Ostorozhno Novosti a declarat că Denis Pasler, guvernatorul regiunii Sverdlovsk, a recunoscut într-o întâlnire cu ușile închise cu producătorii de lactate și comercianții cu amănuntul că febra aftoasă a stat la baza sacrificărilor — și nu doar în Novosibirsk. Pasler a susținut că boala a pătruns în Rusia „ca parte a unei operațiuni de sabotaj”, prin intermediul furajelor provenite de la un producător german. Germania a raportat propriul focar de febră aftoasă la începutul anului 2025, ceea ce determinase deja restricții rusești asupra produselor de origine animală din UE.

Fermieri furioși

Protestele din Kozikha și Novopiciugovo au depășit blocajele rutiere. Sătenii au făcut apel la autoritățile federale, inclusiv la președinte, șefii forțelor de ordine și Ministerul Agriculturii, și au obținut o anchetă a Comitetului de Investigații privind posibile abateri ale oficialilor agricoli regionali.

Pe 14 martie, Svetlana Panina, o fermieră din Novokliuci, districtul Kupinski, care s-a întors acasă într-o zi și și-a găsit cele aproximativ 200 de animale deja moarte, a organizat un pichet solo în fața biroului guvernatorului din Novosibirsk, Andrei Travnikov, cerând ca ordinul de carantină să fie făcut public. Travnikov nu a apărut. Panina s-a dus apoi să se întâlnească cu ministrul regional al agriculturii, Andrei Shindelov — care i-a întors spatele și a plecat.

Pe lângă lipsa unei proceduri echitabile, fermierii sunt revoltați de compensația oferită: 171 de ruble (2 dolari) pe kilogram, față de o rată de piață de aproximativ 300 de ruble (3,50 dolari), potrivit Takie Dela. Unii au început să-și sacrifice propriile animale preventiv, în speranța de a salva carnea înainte ca medicii veterinari să distrugă carcasele – deși nu au nicio modalitate legală de a o vinde.

Cum au reacționat autoritățile?

În principal cu amenințări și presiuni. Mai mulți săteni au fost reținuți pentru blocarea drumurilor; trei au fost reținuți timp de 24 de ore, iar șapte au fost amendați. Doi jurnaliști care relatau despre proteste au fost, de asemenea, vizați — unul a fost reținut pentru scurt timp, celălalt a fost citat pentru „abuz de libertate a presei”.

În Kozikha, o locuitoare spune că serviciile sociale au amenințat-o că îi vor lua fiul cu dizabilități din îngrijire după ce s-a pronunțat public împotriva sacrificării. De atunci, administrația regională a început să plătească despăgubiri și a promis nouă luni de ajutor social pentru familiile afectate, în valoare de 18.560 de ruble (220 de dolari) per membru al familiei.

Povestea a devenit virală pe Instagram, postările atrăgând mii de comentarii și zeci de mii de aprecieri. O acuzație recurentă este că sacrificarea a ocolit în totalitate animalele de la marile exploatații agricole. Compania menționată cel mai des este Miratorg, cel mai mare producător de carne de porc și de vită din Rusia, care s-a confruntat cu apeluri la boicot, dar insistă că nu concurează cu micii fermieri.

Chiar și soldații ruși și bloggerii pro-război și-au spus părerea — la fel și influencerița Victoria Bonya, care a postat din Monaco. „Unde ne duc? Instagram, Telegram, YouTube sunt toate blocate. Acum vor să ia și animalele. Pentru ce este toate astea? Nu vom rămâne tăcuți. Propun ca toată lumea să se ridice și să se revolte – ca să înțeleagă, la naiba”, a spus ea într-un clip care a strâns aproape 180.000 de aprecieri.

Editor : B.E.