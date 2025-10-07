Live TV

„Cel mai apropiat camarad al meu”. Cine sunt liderii mondiali care l-au felicitat pe Putin cu ocazia împlinirii a 73 de ani

Russia: Russian President Putin receives credentials from foreign ambassadors
Vladimir Putin a împlinit 73 de ani. Sursa foto: Profimedia Images

Putin împlinește astăzi 73 de ani și dacă înaintea declanșării războiului din Ucraina ziua de 7 octombrie era un prilej pe care-l foloseau mulți lideri mondiali pentru a-l felicita pe dictatorul de la Kremlin, astăzi numărul acestora s-a limitat la câțiva lideri din spațiul ex-sovietic.

Pe lângă pleiada de lideri ruși care s-au înghesuit să-i ureze sănătate lui Putin, în frunte cu Sobianin, primarul Moscovei și patriarhul Kirill, s-au găsit și câțiva lideri mondiali. 

Printre primele mesaje ajunse în presa internațională se găsește cel al dictatorului nord-coreean, care s-a apropiat în ultima perioadă extrem de mult de Moscova. 

Kim Jong-un a căutat cele mai frumoase cuvinte pentru a vorbi despre „relația specială” dintre cei doi. 

„Cel mai apropiat camarad al meu, Vladimir Putin, îți transmit sincerele și călduroasele mele felicitări cu ocazia importantei tale zile de naștere”, i-a scris Kim Jong Un, dictatorul nord-coreean.

„Datorită conducerii dumneavoastră înțelepte și devotamentului patriotic, Federația Rusă își demonstrează acum gloria de putere mondială”, i-a mai transmis acesta, potrivit agenției de presă nord-coreene.

Lista a fost completă de dictatorul cu cea mai mare experiență din Europa, Alexandr Lukașenko. Liderul de la Minsk i-a transmis că: „Poporul rus asociază ferm numele dumneavoastră cu realizări sociale semnificative, dezvoltare economică dinamică, consolidarea statalității și suveranității naționale, precum și cu autoritatea crescândă și rolul sporit al Rusiei în lume”.

„Poziția și determinarea dumneavoastră principială, dedicarea față de datorie și înțelepciunea politică, devotamentul excepțional față de Patrie și voința fermă în apărarea intereselor”, a mai adăugat președintele din Belarus. 

Listei dictatorilor s-a alăturat și fostul președinte din Republica Moldova, Igor Dodon. Acesta a ținut să-l felicite pe Putin chiar imediat după ce s-a trezit. 

Astfel, printr-o postare pe rețelele sociale făcută publica puțin după ora 6 dimineața, actualul președinte al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova a scris: 

„Îl  felicit pe președintele Federației Ruse, Vladimir Vladimirovici Putin, cu ocazia zilei sale de naștere.

Legăturile culturale, istorice, comerciale, economice și umanitare profunde și multifacetate care există între Republica Moldova și Federația Rusă rămân semnificative pentru statele și popoarele noastre. În ciuda circumstanțelor politice complexe și a politicii ostile actuale a autorităților din Moldova, majoritatea cetățenilor noștri continuă să considere Federația Rusă un partener strategic, un aliat de încredere și un prieten.

Țările noastre sunt unite de evenimente istorice importante și de valori spirituale și morale comune. Sunt convins că aceste baze vor servi drept fundament solid pentru restabilirea și extinderea relațiilor bilaterale dintre Moldova și Rusia.

Cu ocazia zilei dumneavoastră de naștere, vă doresc, stimate domnule Vladimir Vladimirovici, sănătate, prosperitate și putere.” 

Un mesaj de felicitare a venit și de la premierul indian, un apropiat aliat al Moscovei, după declanșarea invaziei pe scară largă. 

