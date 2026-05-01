Direcția Generală de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina a desfășurat o operațiune specială complexă împotriva unității de forțe speciale „Akhmat”, în urma căreia unitatea rusă a suferit cele mai grele pierderi de la începutul invaziei pe scară largă.

Potrivit GUR, la începutul anului 2025, serviciile de informații ucrainene au recrutat un militar din „Akhmat”, care a instalat ulterior în cartierul general un dispozitiv de ascultare, transmis cu ajutorul unei drone. Timp de trei luni – din februarie până în aprilie 2026 – datorită datelor obținute, forțele ucrainene au zădărnicit în mod sistematic acțiunile de asalt ale inamicului.

Potrivit serviciilor de informații, „Ahmat” a pierdut 41 de oameni uciși, 87 răniți și peste o sută dispăruți fără urmă. De asemenea, cu ajutorul militarului recrutat, au fost distruse și avariate peste 160 de unități de transport blindat și rutier, peste 25 de drone, mijloace de comunicații, echipamente de război electronic, depozite de arme și combustibil.

Dispozitivul de ascultare a fost instalat în sala de ședințe a comandamentului „Ahmat”. În vizorul GUR a intrat și comandantul unității, Apti Alaudinov, adjunctul șefului Direcției principale politico-militare a Ministerului Apărării al Federației Ruse. În înregistrările publicate de serviciile de informații, el recunoaște, în special, că „marea majoritate a echipajelor noastre de artilerie și tancuri nici măcar nu știu să tragă cum trebuie”.

„Practic, în patru ani nu au luptat niciodată”, se plânge Alaudinov. De asemenea, el se exprimă dur la adresa parașutiștilor ruși, numindu-i „cei mai mari idioți de pe fața pământului”, deoarece „nu luptă nicăieri”. În același timp, comandantul se laudă că singura unitate pe care inamicul nu a reușit să o învingă în cei patru ani de război este trupa specială „Akhmat” și amintește că a absolvit trei academii și are titlul de candidat în științe politice. „Să se laude altcineva așa. Eu pot să mă laud”, spune Alaudinov.

Operațiunea s-a desfășurat în direcția Sumî și a fost condusă de subunitatea „Shambat” a Serviciului General de Informații, din care fac parte susținătorii independenței Ichkeriei, împreună cu Brigada 104 de Apărare Teritorială „Gorin”. Încercările de ofensivă ale trupelor ruse pe acest sector al frontului au început în februarie 2026 — în cadrul îndeplinirii ordinului lui Vladimir Putin privind crearea unei „zone tampon”.

După finalizarea operațiunii, agentul a fost evacuat cu succes pe teritoriul controlat de Ucraina. Comandantul „Shamanbat”, Abdul Hakim, comentând rezultatele, a declarat, adresându-se compatrioților săi în limba cecenă: „Când ați fost trimiși în regiunea Sumî, știam despre sarcinile care v-au fost încredințate. Eram la curent, știam totul — despre cele 15 localități pe care ați încercat să le ocupați, despre modul în care ați încercat să faceți acest lucru”. El a reamintit, de asemenea, că ucrainenii nu au făcut nimic rău Ceceniei și i-a îndemnat pe ceceni să treacă de partea Ucrainei.

Editor : A.R.