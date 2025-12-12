Live TV

De ce nu au mai pornit maşinile Porsche în Rusia, incident care a blocat sute de bolizi în parcări

Data publicării:
masina porsche in rusia
Sute de proprietari de maşini Porsche din Rusia s-au confruntat la sfârşitul lunii trecute cu o problemă neaşteptată: maşinile lor de lux pur şi simplu refuzau să pornească. Foto: Profimedia
Din articol
Soluții de avarie Care este cauza defecţiunii? Ce spune Porsche

Sute de proprietari de maşini Porsche din Rusia s-au confruntat la sfârşitul lunii trecute cu o problemă neaşteptată: maşinile lor de lux pur şi simplu au refuzat să pornească. Acest incident de amploare, care a afectat exclusiv teritoriul rus, a suscitat numeroase întrebări şi a alimentat diverse teorii, de la o simplă defecţiune tehnică până la un sabotaj deliberat.

Grupul de dealeri auto Rolf, cea mai mare reţea de distribuţie auto din Rusia, naţionalizată de Vladimir Putin în 2023, a anunțat că problema ar fi fost cauzată de o pierdere a conexiunii prin satelit cu sistemele de urmărire a vehiculelor (VTS) cu care sunt echipate maşinile Porsche.

Sistemele antifurt, concepute pentru a proteja maşinile împotriva tentativelor de furt, au interpretat această pierdere de semnal ca o potenţială ameninţare şi au declanşat automat imobilizarea vehiculelor, scrie Le Figaro, potrivit News.ro.

Soluții de avarie

Iulia Truşkova, directoarea serviciului post-vânzare al Rolf, a declarat pentru site-ul rus RBC că toate modelele echipate cu motoare cu ardere internă au putut fi afectate şi orice vehicul putea fi blocat, dacă a fost vorba de modele Porsche construite după 2013 şi echipate cu sistemul VTS.

Confruntaţi cu această situaţie, proprietarii au încercat diverse metode pentru a rezolva problema. Unii au reuşit să-şi repună în funcţiune vehiculul deconectând bateria timp de aproximativ zece ore, deşi această soluţie nu funcţionează în mod sistematic.

Alţii au optat pentru dezactivarea sau repornirea completă a sistemului VTS. Soluţia oficială propusă de dealeri constă în resetarea manuală a cutiei de alarmă originale şi demontarea acesteia.

Care este cauza defecţiunii?

Cauza exactă a acestei defecţiuni masive rămâne neclară. Dealerul Rolf a menţionat posibilitatea unui act deliberat, fără a furniza însă dovezi concrete.

Această declaraţie a alimentat, în mod firesc, speculaţiile cu privire la un eventual atac cibernetic, în special în contextul geopolitic actual.

Cu toate acestea, în revista britanică de actualităţi tehnologice The Registrer, experţii în securitate cibernetică se arată prudenţi. Cian Heasley, consultant la Acumen Cyber, declară că dacă ar fi fost vorba de un atac cibernetic coordonat, s-ar fi aşteptat ca unul dintre cele mai importante grupuri pro-ucrainene să-şi fi asumat deja responsabilitatea şi să fi publicat dovezi, aşa cum s-a întâmplat în cazul atacului asupra companiei aeriene ruse Aeroflot în iulie anul trecut.

Mai simplu, disfuncţionalitatea platformei s-ar putea să fi fost cauzată de o problemă tehnică, o actualizare defectuoasă sau chiar o simplă eroare de facturare ce afectează comunicaţiile prin satelit.

Ce spune Porsche

Contactată de Le Figaro, compania Porsche a confirmat că a aflat de această problemă, precizând că respectă toate sancţiunile economice aplicabile împotriva Rusiei, inclusiv în domeniul serviciilor post-vânzare (Porsche a suspendat toate livrările de vehicule în Rusia cu efect imediat în martie 2022, în cadrul sancţiunilor decise de Uniunea Europeană - n.r.).

„Cazul pe care îl descrieţi nu ţine de responsabilitatea Porsche AG, deoarece se referă la o situaţie locală specifică. Celelalte pieţe nu sunt afectate de această problemă”, a declarat o purtătoare de cuvânt a Porsche pentru Le Figaro.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
8f90f2fd-bade-45b3-84d7-9981085affab
1
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel...
prezidiu curtea de apel bucuresi la conferinta de presa dupa ancheta recorder
2
Război total și acuzații reciproce la Curtea de Apel după ancheta Recorder. „Suntem...
ID216894_INQUAM_Photos_George_Calin
3
Cum explică Lia Savonea momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul...
aer poluat in oras
4
Comisia Europeană a trimis România în fața Curții de Justiție pentru nerespectarea...
Judecătoarea Raluca Moroșanu.
5
Declarație manifest la Curtea de Apel București. O judecătoare spune că dezvăluirile...
"Cutremur" la FCSB! Ce le-a spus Siyabonga Ngezana jurnaliștilor, imediat după 4-3 cu Feyenoord
Digi Sport
"Cutremur" la FCSB! Ce le-a spus Siyabonga Ngezana jurnaliștilor, imediat după 4-3 cu Feyenoord
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Lukoil
Motivul pentru care Lukoil preferă oferta unei bănci americane pentru activele sale globale (Reuters)
Polish Brig. Gen. Jarosław Gromadziński, 15th Mechanized Brigade commander, is interviewed by local reporters shortly after a combined live fire exercise for exercise Puma 2 with Battle Group Poland at Bemowo Piskie Training Area, Poland on June 15, 2018
Polonia și țările NATO vor lovi regiunea Kaliningrad dacă Rusia va încerca să atace - avertismentul dur al unui general polonez
submarin rusesc krasnodar urmarit de o nava britanica in canalul manecii
Marina britanică a vânat un submarin rusesc timp de trei zile în Canalul Mânecii
Europe US Separation as a European Union United States Divorce as a couple on a broken fading bridge flying away as a divided national relationship co
Planul SUA de a „retrage din UE” patru țări, conținut în versiunea nepublicată a Strategiei de Securitate. Răspunsul dat de Polonia
photo-collage.png - 2025-11-18T103811.529
Trump este „extrem de frustrat” de ambele tabere din războiul ruso-ucrainean. Casa Albă cere „acțiuni, nu discuții”
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - MINISTRUL SANATATII - CONFERINTA DE PRESA - 2 OCT 20
Caz de lepră confirmat în România. Alexandru Rogobete: Alte trei...
viktor orban
Statele UE au căzut de acord privind modul de ocolire a opoziției...
pensionara fara bani in portofel
„Fără împrumuturi nu se poate”. Sărbători pe datorie pentru mii de...
dorel opris
Un pacient care s-a infectat în Spitalul din Arad a primit, în...
Ultimele știri
Premierul Thailandei dizolvă Parlamentul pe fondul tensiunilor cu Cambodgia
Cutremur cu magnitudinea 6,7 în nordul Japoniei. A fost emisă alertă de tsunami
Ursula von der Leyen ripostează. Mesajul transmis lui Trump: „Nu vă amestecați în democrația europeană”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Neptun a intrat pentru ultima dată în Pești. Patru zodii își schimbă viața definitiv și trec printr-o...
Cancan
Donald Trump vrea să elimine Europa de la 'masa greilor'?! Ce grup ar intenționa să își facă alături de China...
Fanatik.ro
Ce s-a ales de judecătorul care a adus ”turul 2 înapoi”. Alexandru Vasile era propus pentru cercetare...
editiadedimineata.ro
Administrația Trump declară război fact-checkingului: vize blocate pentru moderatori și verificatori ai...
Fanatik.ro
Ce s-a ales de judecătorul care a adus ”turul 2 înapoi”. Alexandru Vasile era propus pentru cercetare...
Adevărul
Avertismentul dur al unui general polonez către Putin: „Dacă ne atacați, intrăm în Kaliningrad”
Playtech
Rodica Stănoiu ar fi trăit ca-n Iad cu iubitul mai tânăr! Cum a ajuns la spital: 'Îi era frică de el'. Ce îi...
Digi FM
Chris Pratt, despre împrejurarea inedită în care a cunoscut-o pe fiica lui Arnold Schwarzenegger, actuala lui...
Digi Sport
I-a făcut "praf"! Robin van Persie nu s-a ferit de cuvinte, după revenirea de senzație a FCSB-ului
Pro FM
Sam Asghari o respectă pe Britney Spears chiar și după divorț: „E cel mai important lucru pentru mine”...
Film Now
Cum s-a schimbat viața Margot Robbie după ce a devenit mamă. Actrița, extrem de fermă: „Am stabilit noi...
Adevarul
Caz șocant în Capitală: un adolescent ar fi fost bătut cu „ciocanul de șnițele și făcălețul” de mama vitregă...
Newsweek
În ce ordine bagă băncile pensiile și bonusul de 400 de lei pe card? Care pensionari nu iau azi banii?
Digi FM
Casa Albă, în haine de sărbătoare, în ciuda demolărilor ordonate de Trump. Cum a decorat Melania de Crăciun
Digi World
A fost descoperită cea mai veche dovadă a producerii focului. Momentul-cheie din evoluţia umanităţii s-a...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Cum au reacționat copiii lui Gwyneth Paltrow la scenele de sărut cu Timothée Chalamet: „Doamne, nu vreau să...
UTV
Elena Vîșcu iubește din nou. Fosta soție a lui CRBL are un nou iubit, la un an și jumătate după divorț