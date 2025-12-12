De ce nu au mai pornit maşinile Porsche în Rusia, incident care a blocat sute de bolizi în parcări

Sute de proprietari de maşini Porsche din Rusia s-au confruntat la sfârşitul lunii trecute cu o problemă neaşteptată: maşinile lor de lux pur şi simplu au refuzat să pornească. Acest incident de amploare, care a afectat exclusiv teritoriul rus, a suscitat numeroase întrebări şi a alimentat diverse teorii, de la o simplă defecţiune tehnică până la un sabotaj deliberat.

Grupul de dealeri auto Rolf, cea mai mare reţea de distribuţie auto din Rusia, naţionalizată de Vladimir Putin în 2023, a anunțat că problema ar fi fost cauzată de o pierdere a conexiunii prin satelit cu sistemele de urmărire a vehiculelor (VTS) cu care sunt echipate maşinile Porsche.

Sistemele antifurt, concepute pentru a proteja maşinile împotriva tentativelor de furt, au interpretat această pierdere de semnal ca o potenţială ameninţare şi au declanşat automat imobilizarea vehiculelor, scrie Le Figaro, potrivit News.ro.

Soluții de avarie

Iulia Truşkova, directoarea serviciului post-vânzare al Rolf, a declarat pentru site-ul rus RBC că toate modelele echipate cu motoare cu ardere internă au putut fi afectate şi orice vehicul putea fi blocat, dacă a fost vorba de modele Porsche construite după 2013 şi echipate cu sistemul VTS.

Confruntaţi cu această situaţie, proprietarii au încercat diverse metode pentru a rezolva problema. Unii au reuşit să-şi repună în funcţiune vehiculul deconectând bateria timp de aproximativ zece ore, deşi această soluţie nu funcţionează în mod sistematic.

Alţii au optat pentru dezactivarea sau repornirea completă a sistemului VTS. Soluţia oficială propusă de dealeri constă în resetarea manuală a cutiei de alarmă originale şi demontarea acesteia.

Care este cauza defecţiunii?

Cauza exactă a acestei defecţiuni masive rămâne neclară. Dealerul Rolf a menţionat posibilitatea unui act deliberat, fără a furniza însă dovezi concrete.

Această declaraţie a alimentat, în mod firesc, speculaţiile cu privire la un eventual atac cibernetic, în special în contextul geopolitic actual.

Cu toate acestea, în revista britanică de actualităţi tehnologice The Registrer, experţii în securitate cibernetică se arată prudenţi. Cian Heasley, consultant la Acumen Cyber, declară că dacă ar fi fost vorba de un atac cibernetic coordonat, s-ar fi aşteptat ca unul dintre cele mai importante grupuri pro-ucrainene să-şi fi asumat deja responsabilitatea şi să fi publicat dovezi, aşa cum s-a întâmplat în cazul atacului asupra companiei aeriene ruse Aeroflot în iulie anul trecut.

Mai simplu, disfuncţionalitatea platformei s-ar putea să fi fost cauzată de o problemă tehnică, o actualizare defectuoasă sau chiar o simplă eroare de facturare ce afectează comunicaţiile prin satelit.

Ce spune Porsche

Contactată de Le Figaro, compania Porsche a confirmat că a aflat de această problemă, precizând că respectă toate sancţiunile economice aplicabile împotriva Rusiei, inclusiv în domeniul serviciilor post-vânzare (Porsche a suspendat toate livrările de vehicule în Rusia cu efect imediat în martie 2022, în cadrul sancţiunilor decise de Uniunea Europeană - n.r.).

„Cazul pe care îl descrieţi nu ţine de responsabilitatea Porsche AG, deoarece se referă la o situaţie locală specifică. Celelalte pieţe nu sunt afectate de această problemă”, a declarat o purtătoare de cuvânt a Porsche pentru Le Figaro.

