Dmitri Medvedev: UE nu va recupera niciodată miliardele de euro alocate Ucrainei. Bucuraţi-vă că sunteţi din nou duşi de nas, europeni

Dmitri Medvedev. Foto: Profimedia

Dmitri Medvedev, vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a afirmat că împrumutul de 90 de miliarde de euro acordat de Uniunea Europeană Ucrainei provine din buzunarele europenilor şi nu va fi rambursat, relatează TASS, citată de News.ro.

„UE acordă în sfârşit împrumutul mult aşteptat hoţului de la Kiev, iar banii nu trebuie rambursaţi, pentru că, în logica imbecilă de la Bruxelles, Rusia va fi cea care va achita nota de plată. Bucuraţi-vă că sunteţi din nou duşi de nas, europeni — asta înseamnă 90 de miliarde de euro din buzunarele voastre!”, a scris el pe X.

Uniunea Europeană a aprobat definitiv împrumutul în valoare de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei şi a adoptat o nouă serie de sancţiuni împotriva Rusiei, după ridicarea unui veto al Ungariei, a anunţat joi preşedinţia cipriotă a UE.

Conform declaraţiei Consiliului privind aprobarea aşa-numitului „împrumut pentru reparaţii”, UE intenţionează ca împrumutul de 90 de miliarde de euro alocat Ucrainei pentru operaţiunile militare împotriva Rusiei să fie rambursat prin intermediul reparaţiilor plătite de Moscova, menţionează TASS.

Editor : Liviu Cojan

Top Citite
Screenshot 2026-04-22 at 14.57.01
1
„Nu a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci” Oana Gheorghiu îi răspunde Olguței...
Echipamente auto obligatorii. Inquam Photos George Calin
2
Echipamente auto obligatorii în 2026: Amenzi pentru șoferii care circulă cu trusa...
Ghennadi Ziuganov la o manifestatie
3
Ghennadi Ziuganov, liderul comuniştilor ruși: Până în toamnă ne aşteaptă o revoluție...
ilie bolojan
4
„De ce rămâne Bolojan premier, indiferent de ce face PSD." Un lider PNL explică...
Peter Magyar
5
Peter Magyar vrea să readucă Imperiul Austro-Ungar pe hartă. Poziția guvernului de la...
”Noi avem un președinte idiot!”. Ion Țiriac nu a mai suportat: ”I-am spus-o în fața a 600 de oameni”
Digi Sport
”Noi avem un președinte idiot!”. Ion Țiriac nu a mai suportat: ”I-am spus-o în fața a 600 de oameni”
Te-ar putea interesa și:
Combat mission of UkraineÕs 55th Artillery Brigade in Pokrovsk direction
Ucraina extinde sistemul care oferă credite pentru arme cu puncte câștigate pe front
drona ucraineana profimedia
Ucraina a ucis 12 ofițeri FSB într-un atac cu drone
Volodimir Zelenski.
Zelenski: „Să fim corecţi! Ucraina nu are nevoie de o aderare simbolică la Uniunea Europeană”
steagurile ucrainei si ue
UE a aprobat oficial împrumutul pentru Ucraina și noul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Reacția lui Zelenski: „O zi importantă”
Ihor-Prokopchuk_avatar_1746693496
40 de ani de la catastrofa de la Cernobîl: Impact, lecții și provocări actuale
nicusor dan face declaratii
Prima declarație a lui Nicușor Dan după demisiile miniștrilor PSD...
Sedinta de guvern 23 aprilie
Demisiile miniștrilor PSD și propunerile pentru interimate au fost...
Sorin Grindeanu.
Consilier BNR: Cu greu ar fi putut găsi PSD un moment mai nenorocit...
BUCURESTI - ALEGERI PREZIDENTIALE - TURUL II - VIORICA DANCILA
”Ştiu că ar fi frumos”. Lia Olguţa Vasilescu neagă că ar fi cerut...
Tanczos Barna, după demisia lui Florin Barbu de la Agricultură: E un minister greu, la care e mult de muncă
Trump îl laudă pe regele Charles și spune că vizita lui poate repara relaţia din Regatul Unit și SUA: „Este un om fantastic” (BBC)
Un angajat al unei primării din Germania a descoperit 10 lingouri de aur în timp ce tundea iarba. Cine va păstra comoara
Citește mai multe
