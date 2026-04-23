Dmitri Medvedev: UE nu va recupera niciodată miliardele de euro alocate Ucrainei. Bucuraţi-vă că sunteţi din nou duşi de nas, europeni

Dmitri Medvedev, vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a afirmat că împrumutul de 90 de miliarde de euro acordat de Uniunea Europeană Ucrainei provine din buzunarele europenilor şi nu va fi rambursat, relatează TASS, citată de News.ro.

„UE acordă în sfârşit împrumutul mult aşteptat hoţului de la Kiev, iar banii nu trebuie rambursaţi, pentru că, în logica imbecilă de la Bruxelles, Rusia va fi cea care va achita nota de plată. Bucuraţi-vă că sunteţi din nou duşi de nas, europeni — asta înseamnă 90 de miliarde de euro din buzunarele voastre!”, a scris el pe X.

Uniunea Europeană a aprobat definitiv împrumutul în valoare de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei şi a adoptat o nouă serie de sancţiuni împotriva Rusiei, după ridicarea unui veto al Ungariei, a anunţat joi preşedinţia cipriotă a UE.

Conform declaraţiei Consiliului privind aprobarea aşa-numitului „împrumut pentru reparaţii”, UE intenţionează ca împrumutul de 90 de miliarde de euro alocat Ucrainei pentru operaţiunile militare împotriva Rusiei să fie rambursat prin intermediul reparaţiilor plătite de Moscova, menţionează TASS.

