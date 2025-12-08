Live TV

Doi piloți ruși au murit după ce au fost ejectați dintr-un avion aflat la sol, în hangar

avion su-27 rusia profimedia-0992099453
Su-27 al Rusiei. Foto: Profimedia

Tehnica militară îmbătrânită a Rusiei face victime. Doi piloți ruși au murit după ce sistemul de ejectare al aeronavei lor s-a activat din senin.

Incidentul s-a petrecut în timp ce aeronava era staționată într-un hangar și ambii au suferit răni incompatibile cu viața.

Informația vine de la un blogger rus care nu a menționat nici locația, nici tipul aeronavei.

Autoritățile ruse nu au confirmat deocamdată informația.

Nu este pentru prima dată când astfel de accidente legate de sisteme de ejectare defectuoase fac victime în aviația rusă. Două incidente similare au avut loc în 2021. Aeronavele implicate erau un bombardier de tip Tupolev și un avion de vânătoare Suhoi.

