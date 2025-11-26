Live TV

Dronele ucrainenilor au devenit coșmarul industriei petroliere ruse. Importurile de benzină din Belarus au crescut de 50 de ori

Belarus a crescut brusc livrările de benzină pe piața rusă pe fondul crizei de combustibil care se profilează. În octombrie, volumul tranzacțiilor bursiere cu combustibil belarus a crescut de 47 de ori față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 36 480 de tone, a declarat pentru „Vedomosti” un reprezentant al Bursei Internaționale de Mărfuri și Materii Prime din Sankt Petersburg.

În noiembrie, creșterea livrărilor a continuat: în primele 19 zile ale lunii, pe bursă s-au vândut 21 720 de tone de benzină din Belarus, ceea ce reprezintă de 7 ori mai mult decât în perioada comparabilă a anului trecut. În același timp, nu se observă încă o creștere similară a vânzărilor de motorină din Belarus pe bursă. În octombrie, volumul tranzacțiilor a scăzut cu 27% față de anul precedent, până la 27 360 de tone, iar între 1 și 19 noiembrie livrările au crescut cu 21%, până la 23 820 de tone.

În ultima lună, prețurile produselor petroliere pe bursa din Sankt Petersburg au început să scadă. În perioada 24 octombrie - 25 noiembrie, prețul benzinei Ai-92 a scăzut cu 19%, până la 60.049 ruble pe tonă, Ai-95 s-a ieftinit cu 9%, până la 79.645 ruble, iar prețul motorinei a scăzut cu 11%, până la 57.606 ruble. Până atunci, prețul combustibilului a crescut până la maxime istorice pe fondul atacurilor dronelor ucrainene asupra rafinăriilor de petrol și al cererii ridicate. Potrivit surselor Reuters, familiarizate cu statisticile confidențiale ale industriei, în august-octombrie, după o serie de atacuri cu drone, prelucrarea petrolului în Rusia a scăzut cu 6% față de iulie și cu aceeași valoare în termeni anuali.

Pentru a asigura aprovizionarea pieței interne cu combustibil, guvernul a interzis exportul de benzină și motorină din țară până la sfârșitul anului 2025. De asemenea, autoritățile au permis importul de benzină din Belarus, China, Coreea de Sud și Singapore.

Benzina în Belarus este produsă de rafinăriile Mozyr și Novopolotsk. Până la introducerea sancțiunilor UE în 2020, volumul producției de benzină în țară era de 3,2 milioane de tone, din care 1,3 milioane de tone erau livrate pe piața belarusă, iar 1,8 milioane erau destinate exportului, spune directorul general al Open Oil Market, Serghei Tereshkin. Pe baza acestor date, Belarus poate livra lunar în Rusia aproximativ 150.000 de tone de benzină, a adăugat expertul.

Volumele actuale ale livrărilor de combustibil din Belarus nu sunt atât de semnificative în contextul consumului total de benzină din Rusia, dar sunt importante pentru stabilizarea pieței în condițiile scăderii unei părți din volumul de producție, a concluzionat Sergei Frolov, partenerul administrativ al Neft Research.

Editor : A.R.

