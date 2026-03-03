Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, într-un interviu acordat în exlusivitate la Digi24, la mai puțin de o zi după ce contrazicea vehement scenariul scumpirii carburanților la 10 lei pe litru, din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, că majorările ar putea fi mult mai mari decât câțiva bani. Bogdan Ivan a declarat că, dacă barilul de petrol va ajunge la 120-130 de dolari pe baril, acest lucru se va reflecta și în prețul benzinei și al motorinei.

„În momentul de față, depinde foarte mult cât mai durează acest conflict. Pe datele pe care le-am avut acum două zile, acest scenariu era total improbabil. În momentul de față, când ne uităm la cifre, daca barilul de petrol va ajunge la 120-130 de dolari, există acest risc. Dacă va mai crește prețul la tona de motorină, există acest risc. Depinde foarte mult de situația din Orientul Mijlociu, lucru pe care nu-l putem controla.

Dacă va depăși barilul 110-120 dolari, va putea să ajungem și la pragul psihologic de 10 lei. Nu-mi doresc să ajungem, facem tot ce ține de noi să absorbim acest șoc”, a afirmat Bogdan Ivan.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, luni, că nu exista niciun motiv real pentru ca prețul carburanților să ajungă la 10 lei pe litru, în contextul conflictului militar din Orientul Mijlociu „Statul este în alertă. Avem rezerve suficiente, inclusiv din rezerva statului, pentru 90 de zile”, a transmis ministrul într-o conferință de presă.

Motorina este vulnerabilitatea României în contextul războiului din Iran. Importăm aproape 40% din necesar și o mare parte vine din Arabia Saudită.

Citește și Aprovizionarea României cu combustibil din Arabia Saudită nu este oprită, spune ministrul Energiei. „Aducem inclusiv din Norvegia”

Editor : A.C.