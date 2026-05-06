După ce popularitatea lui Putin a ajuns la un minim istoric, institutele de sondare din Rusia nu au mai publicat noile date

Un important institut de cercetare rus, care publică săptămânal, începând din 2017, sondaje privind gradul de încredere și de aprobare față de personalitățile publice, nu și-a făcut publice rezultatele vineri, în urma unei perioade de scădere accentuată a popularității lui Vladimir Putin în ambele privințe.

Clasamentele săptămânale au devenit un element de bază al peisajului politic rus și sunt larg mediatizate de presa națională.

Ultimele rezultate făcute publice, pe 24 aprilie, au arătat a șaptea săptămână consecutivă de scădere a sprijinului pentru șeful statului rus, al cărui rating de aprobare a scăzut cu peste 12 puncte procentuale de la începutul anului, ajungând la cel mai scăzut nivel de la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Moscova din 2022.

Aprobarea lui Putin a atins, de asemenea, cel mai scăzut nivel din ultimii opt ani, de la reformele nepopulare ale pensiilor din 2018. În plus, aproape unul din patru ruși a declarat că nu are încredere în șeful statului.

Aceste cifre au fost publicate cu două ore mai târziu decât de obicei, ceea ce a determinat mass-media independentă internă să speculeze asupra existenței unor tensiuni între Centrul de Cercetare a Opiniei Publice din Rusia (VCIOM), deținut de stat, și Kremlin.

Un indice al fricii

Kremlinul le-a dat anterior instrucțiuni agențiilor de presă aliniate să se concentreze asupra concluziilor mai puțin compromițătoare ale organizațiilor rivale, a relatat Meduza, cel mai important site independent de știri din țară.

The Moscow Times a comentat că cifrele sondajelor care măsoară încrederea și aprobarea sunt, în mare măsură, lipsite de semnificație în Rusia. Ziarul l-a citat pe politologul Abbas Gallyamov, care a afirmat:

„În realitate, acestea indică raportul dintre cei care se tem și cei care nu se tem să spună sociologilor adevărul despre atitudinea lor față de președinte.”

Analiștii și persoanele din interiorul Kremlinului au atribuit scăderea sprijinului pentru Putin unei combinații de frustrări legate de economie, libertățile digitale și războiul din Ucraina.

Pe măsură ce sancțiunile occidentale continuă să-și facă simțit efectul, Moscova a luat măsuri drastice împotriva aplicațiilor populare și a restricționat accesul la internet, pretins din motive de securitate.

În acest context, societatea rusă se confruntă cu oboseala războiului, pe măsură ce numărul victimelor crește, câștigurile sunt minime, iar atacurile cu drone ucrainene asupra Rusiei se intensifică.

Acești factori par să fi adus populația rusă la un punct de cotitură în care „oamenii sunt atât de revoltați de ceea ce se întâmplă încât încep treptat să-și piardă frica”, a spus Gallyamov.

Editor : A.R.