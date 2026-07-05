Sondaj: Americanii spun că s-au săturat ca politica să le acapareze viețile. Cu câteva excepții

Americanii s-au săturat ca politica să le invadeze fiecare aspect al vieții. Dar mulți nu reușesc să scape de acest obicei, arată un sondaj comandat de Politico.

Aproximativ 60% dintre americani spun că au impresia că politica este peste tot în zilele noastre, chiar și acolo unde nu are sens ca lucrurile să fie politizate. Este un punct rar de armonie între republicani și democrați, majoritatea membrilor ambelor partide fiind de acord, de asemenea, că devine din ce în ce mai puțin important ce spun vedetele despre politică.

Cu excepția cazului în care sunt de acord cu ele.

Aceiași oameni care doresc ca politica să nu mai facă parte din viața de zi cu zi sunt totuși influențați atunci când opiniile vedetelor sau ale sportivilor se aliniază cu ale lor. Aproape 70% dintre alegătorii care au susținut-o pe vicepreședinta Kamala Harris în 2024 ar avea o părere „mai pozitivă” despre o vedetă de cinema dacă aceasta s-ar pronunța împotriva președintelui Donald Trump. Este valabil și invers: pentru aproape 60% dintre alegătorii președintelui, percepția lor asupra unei vedete s-ar îmbunătăți dacă aceasta și-ar exprima sprijinul pentru el.

Această imagine iese și mai clar în evidență în rândul celor mai înverșunați partizani, care sunt mai predispuși să se aștepte ca vedetele lor preferate și instituțiile din jurul lor să-și exprime opiniile politice decât cei care se situează mai mult la mijloc.

O imagine complicată

Aceasta prezintă o imagine complicată și adesea contradictorie a modului în care alegătorii se implică în politică pe măsură ce aceasta se infiltrează în viața lor de zi cu zi — și linia precară pe care vedetele și liderii locali trebuie să o parcurgă pe măsură ce cultura și politica devin greu de separat.

Celebritățile și sportivii s-au pronunțat din ce în ce mai des cu privire la cauze precum acțiunile represive ale ICE și egalitatea rasială pe scena mondială. Podcasturi culturale importante au avut ca invitați politicieni, printre care Trump și Harris. Iar actori precum George Clooney au jucat un rol esențial în apelul adresat fostului președinte Joe Biden de a-și încheia campania pentru 2024.

„Toată lumea ar trebui să-și exprime întotdeauna convingerile”, a spus Jordan C. Brown, un strateg democrat din Los Angeles care a lucrat atât cu campanii electorale, cât și cu vedete. „Dar există un preț de plătit, și cred că aș vrea doar să-i avertizez pe oameni cu privire la acest preț.”

Rezultatul este un public american care nu știe prea bine ce vrea, un public obosit de politizarea vieților sale — dar care este, totodată, influențat de declarațiile partizane, concluzionează publicația.

Alegătorilor încă le pasă de poziția vedetelor și a instituțiilor

Majoritatea alegătorilor lui Harris și ai lui Trump spun că politica a invadat spații în care nu are ce căuta, dar alegătorii lui Trump sunt mai îngrijorați decât cei ai lui Harris.

De exemplu, majoritatea alegătorilor lui Trump (52%) spun că există prea multă politică în sport, comparativ cu 31% dintre alegătorii lui Harris care spun același lucru. În anumite domenii ale vieții cotidiene — precum sportul, filmele, televiziunea și muzica — o pluralitate dintre alegătorii lui Harris afirmă că prezența politicii este acceptabilă.

Ce-i influențează atât pe democrați cât și pe republicani

Însă puțini americani spun că își doresc mai mult.

Unii americani susțin, de asemenea, că introducerea politicii în alte domenii nu îi afectează. O pluralitate dintre alegătorii lui Harris — 38% — afirmă că nu le pasă dacă, de exemplu, sportivii vorbesc despre politică.

Și totuși, sondajul arată că atât republicanii, cât și democrații sunt, de fapt, influențați de declarațiile companiilor și ale vedetelor.

O majoritate covârșitoare declară că declarațiile politice ale vedetelor, ale sportivilor sau chiar ale proprietarilor magazinelor alimentare locale le influențează părerea despre acea persoană. Și aproximativ una din cinci persoane spune că și-a schimbat propria opinie cu privire la un subiect politic pentru că o vedetă s-a pronunțat în legătură cu acesta.

Rezultatele sondajului relevă, de asemenea, un model clar privind momentele în care aceste declarații contează cel mai mult: americanii reacționează pozitiv la ele atunci când acestea reflectă propria lor viziune asupra lumii.

Alegătorii lui Trump

Majoritatea alegătorilor lui Trump din 2024 afirmă că ar avea o părere mai bună despre un sportiv dacă acesta ar face declarații aliniate la agenda președintelui, precum „Trebuie să luptăm cu fermitate împotriva criminalității care face ravagii în orașele noastre”. Pe de altă parte, peste 60% dintre alegătorii lui Harris spun că ar avea o părere mai bună despre sportivii care fac declarații precum „Trebuie să-i impozităm pe cei mai bogați oameni din această țară”. Acest lucru este valabil chiar și pentru alegătorii de ambele părți care au afirmat că există „prea multă” politică în sport.

Este un fenomen cunoscut, potrivit lui Shaun Harper, profesor la Universitatea din California de Sud, care a cercetat activismul politic al sportivilor. El a descris mentalitatea de tipul „Nu vreau politică în sportul meu, decât dacă este politica mea” ca fiind „antidemocratică”.

„Este nedrept față de sportivi și față de democrația noastră să ne așteptăm ca aceștia să-și folosească platformele și dreptul la libera exprimare doar în mod selectiv”, a spus el.

Dezbatere

Celebritățile sunt deja mai puțin dispuse să se implice în politica partizană

Rezultatele pun în lumină o dezbatere în curs, pe măsură ce vedetele și strategii de campanie încearcă să-și dea seama cum — sau chiar dacă — să le implice pe celebrități în politică.

Găsirea unei modalități de a face acest lucru fără a-și afecta propriile cariere, având în vedere complexitatea diviziunilor partizane dintre alegători și fani, poate fi dificilă, arată sondajul. În timp ce unii alegători pretind că doresc neutralitate, dar își doresc în secret ca orientarea politică a vedetelor lor preferate să se potrivească cu a lor, iar alții cer implicare politică, vedetele sunt nevoite să decidă care grup îl pot supăra cel mai puțin.

Democrații au folosit în mare măsură susținerea și implicarea vedetelor încă de la campania prezidențială din 2008 a fostului președinte Barack Obama, care a beneficiat de prezența numeroaselor vedete. Harris, în urmă cu doi ani, s-a bucurat de un val de susținere pentru campania sa prezidențială din partea unei mulțimi de personalități: Beyoncé și Kelly Rowland au apărut la mitingul ei din Houston, Taylor Swift a postat un mesaj de susținere pentru fosta vicepreședintă către milioanele sale de urmăritori de pe rețelele sociale, iar Lady Gaga a susținut un concert la mitingul din ajunul alegerilor, din Philadelphia.

Însă acest lucru s-a întors împotriva vedetelor atunci când Harris a pierdut, a afirmat Todd Hawkins, strateg și consultant democrat cu sediul în Los Angeles.

„Ceea ce am văzut a fost cea mai puternică reacție negativă ca urmare a înfrângerii, oamenii spunând că vedetele nu ar trebui să ne spună ce să facem, că nimănui nu-i pasă de părerea lor”, a spus el.

Anul trecut, actrița și antreprenoarea Selena Gomez a postat — și ulterior a șters — un videoclip în care plângea, ca răspuns la măsurile dure împotriva imigrației, care a atras critici din partea dreptei. Iar Hunter Hess, schior olimpic de freestyle, a stârnit critici din partea lui Trump pentru că a spus că reprezentarea Statelor Unite la Jocurile Olimpice „trezește sentimente contradictorii” după ce Alex Pretti și Renée Good au fost împușcați mortal de agenții ICE în Minneapolis.

„Sunt foarte îngrijorați, sunt speriați de moarte, dar anul trecut erau speriați mai mult ca oricând”, a spus Hawkins despre vedete. „Încă observ o oarecare teamă în privința modului și a măsurilor pe care le vor lua pentru a se implica.”

Legătura dintre politică și cultura pop, însă, nu se va destrăma prea curând, a afirmat Brown, strategul democrat din Los Angeles: „Există o zicală: singurul lucru pe care Hollywoodul și Washingtonul îl iubesc mai mult decât pe ei înșiși este unul pe celălalt.”

Editor : Sebastian Eduard